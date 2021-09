Suomen Paras Olut 2021 -tittelin voitti espoolaisen Olarin Panimon Runaway.

Voittoisa, suodattamaton olut (7,1 %) on sameutensa, hedelmäisyytensä ja humalaprofiilinsa myötä helposti luokiteltavissa New England IPA -tyyliseksi esitykseksi, jollaisiin espoolaispanimo on viime ajat vihkiytynyt.

Voittajaoluen englanninkielinen nimi Runaway viittaa panimon mukaan Espoossa Olarinkadun varrella sijaitsevaan alikulkutunneliin, joka paikallisessa kielenkäytössä vääntyy muotoon Ranikka. Vaikka panimon juuret ovat Olarissa, toiminta on keskittynyt Espoon Otaniemeen.

Olarin Panimo nappasi sarjavoitot myös maustetuissa ja maustamattomissa hapanoluissa sekä kypsytetyissä oluissa.

– Näkemykset olivat lopulta aika yhteneväisiä ja voittaja näkyi todella selkeästi, finaalituomariston puheenjohtaja, toimittaja Mariaana Nelimarkka kertoo tiedotteessa tuomareiden työskentelystä.

400 kilpaili voitosta Kilpailuun osallistui 60 panimoa. Kilpailevia eri oluita oli noin 400. Oluet oli jaettu 12 eri sarjaan. Noin viisikymmenenhenkinen tuomaristo maistoi ehdokkaat heinäkuussa. Kansainvälinen finaalituomaristo valitsi sarjavoittajien joukosta vuoden parhaan oluen.

Tuloslista: Suomen Paras Olut 2021

Vuoden olut: Runaway 7,1 t% (Olarin Panimo Oy)

Sarjojen palkitut oluet

Vaalea lager

1. Prykmestar Keller ( 5,0 t%, Vakka-Suomen Panimo)

2. Captain Marshall ( 5,0 t%, Kotka Steam Brewery Oy)

3. Saimaa Classic Lager ( 4,5 t%, Saimaa Brewing Company)

Pils

1. Sulku Pils ( 5,2 t%, Kanavan Panimo Oy)

2. Saimaa Classic Pils ( 4,5 t%, Saimaa Brewing Company)

3. Lapland Pilsner ( 5,2 t%,Tornion Panimo Oy)

Tumma tai värillinen lager

1. Bock's Dunkel ( 4,9 t%, Bock's Corner Brewery Oy)

2. Brewer's Organic Yövesi Dark Lager ( 4,5 t%, Saimaa Brewing Company)

3. Savuolut James ( 5,2 t%, Koskipanimo Oy)

Vaalea tai keskitumma ale

1. Pihamaan Sahti ( 9,0 t%, Pihamaan Panimo Oy)

2. Double Doc Emeritus ( 8,5 t%, Panimo Honkavuori Oy)

3. Loviatar (11,0 t%, Panimoyhtiö Hiisi Oy)

IPA ja APA

1. Runaway ( 7,1 t%, Olarin Panimo Oy)

2. Mallaskoski Hazy IPA ( 5,5 t%, Mallaskoski Oy)

3. Top 2 Bottom ( 8,3 t%, Olarin Panimo Oy)

Stout ja portteri

1. Ikiiurso (12,0 t%, Panimoyhtiö Hiisi Oy)

2. Comfortably Indulgent (11,0 t%, CoolHead Brew)

3. Waahto Brewery Kahvi Stout ( 7,4 t%, Waahto Brewery Oy)

Vehnäolut

1. Vehnä ( 4,7 t%, Hailuodon Panimo)

2. Dandelion Dreams Witbier ( 4,9 t%,RPS Brewing Oy)

3. Groteski ( 3,2 t%, Iso-Kallan Panimo Oy)

Maustamattomat ja maustetut hapanoluet

1. Zesty Case ( 5,3 t%,Olarin Panimo Oy)

2. Nasty Granny ( 4,1 t%, Olarin Panimo Oy)

3. Is it me you're looking for? ( 3,8 t%, Linden Brewery Oy)

Maustetut oluet

1. Party Smoosh ( 5,0 t%, CoolHead Brew)

2. Lycanthropy ( 6,6 t%, Panimoyhtiö TuJu Oy)

3. La Caliente Valentina ( 8,0 t%, Pyynikin käsityöläispanimo Oy )

Kypsytetyt oluet

1. DBA Big Momma (10,4 t%, Olarin Panimo Oy)

2. Taiga Whisky (10,7 t%, Panimo Honkavuori Oy)

3. Katariina Imperial Barrel Stout ( 9,0 t%, Stadin Panimo Oy)

Alkoholittomat ja vähäalkoholiset oluet

1. Olvi Rye Mild Neipa ( 2,8 t%, Olvi Oyj)

2. Malmgård Oat Ale ( 0,5 t%, Malmgårdin Panimo)

3. Crisp Lager ( 0,0 t%, Sinebrychoff)

Muut oluet

1. Kaksi Kotia Vailla Humalaa ( 5,6 t%, Fiskarsin Panimo)

2. Tuco ( 7,0 t%, Iso-Kallan Panimo Oy)

3. RyeWine ( 9,5 t%, Kimito Brewing AB)