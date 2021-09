Älä sekoita suppilovahveroa ikävään yllätykseen: ”Sapekas maku jää kyllä selkäytimeen” – Parhaat vinkit sienimetsälle ja käsittelyohjeet

Syksyinen sää houkuttelee sienimetsään. Varo kuitenkin näitä yleisiä sudenkuoppia.

Kaunis syyssää ja sosiaalisessa mediassa vilisevät sienikuvat saavat haaveilemaan metsäretkestä, jonka päätteeksi nautitaan sienimuhennosta – itse poimituista sienistä, tietenkin!

Jos sienestys on vasta haave vain tai jos edellisestä retkestä on kulunut jo kotvanen, kannattaa muistaa muutama perusasia, joilla välttää sienestyksen yleisimmät sudenkopat. Eikä vinkeistä ole haittaa kokeneellekaan sienestäjälle, Marttojen sieniasiantuntija Hanna Pikkarainen huomauttaa.

Hän muistuttaa kaikkein tärkeimmästä ruokasienten poimimiseen liittyvästä seikasta:

– Täytyy olla sataprosenttisen varma siitä, minkä sienen on poimimassa. Kun ollaan laitamassa jotain ruuaksi, ei ole lainkaan sijaa epäilykselle.

Jos oma sienituntemus on niin ja näin, tunnistukseen apua voi pyytää kokeneemmilta sienestäjiltä.

Vinkki tuntuu lähes itsestään selvältä, mutta Pikkarainen tietää, ettei kokeneillakaan sienestäjillä aina mene tunnistus nappiin. On nimittäin muutamia yleisiä sudenkuoppia, joihin lankeaminen voi olla terveydelle vaarallista – tai ainakin pilata sienisaaliin.

– Sienillä on valtavasti erilaisia tunnusmerkkejä, ja sieni täytyy aina tunnistaa kokonaisuutena kaikkien tunnusmerkkien kautta, Pikkarainen painottaa.

Nämä sienet sekoittuvat usein keskenään:

Kantarelli ja valevahvero

Kantarelli on kauniin keltainen mutta menee helposti sekaisin valevahveron kanssa.

Valevahvero on usein hento ja kantarellia pienempi.

Kauniin keltaisena helottava keltavahvero eli kantarelli saattaa lähemmin tarkasteltuna paljastuakin valevahveroksi.

Valevahvero on syötävä sieni, mutta Pikkarainen ei kuitenkaan suosittele käyttämään sitä osana kanttarelliateriaa.

– Jotkut pitävät sen mausta, mutta henkilökohtaisesti en ole siitä innostunut.

Kantarelli on yksivärinen ja kauniin keltainen, kun taas valevahvero on lakin alapuolelta ja heltoista porkkanan oranssi. Lakin yläpinnalla on usein vaalea reunus.

Valevahvero on myös rakenteeltaan hennompi ja usein kantarellia pienempi.

Suppilovahvero ja rustonupikka

Suppilovahvero on monen sienestäjän suosikki.

Rustonupikkaa ei saa sekoittaa pieneen suppilovahveroon. Lonnossa hämäävästi samannäköinen sieni aiheuttaa varmasti vatsanpuruja.

Näitä kahta sientä tavataan usein kasvamasta vieri vieressä samalla mättäällä. Rustonupikka on kuitenkin lievästi myrkyllinen, joten se kannattaa jättää metsään.

Suppilovahveron tunnistaa helpoiten yläpuolelta, lakin keskeltä löytyvästä suppilosta. Lisäksi suppilovahverolla on lakin alapuolella poimut, joita rustonupikalla ei ole.

– Rustonupikan tunnistaa lakista, joka on rustomainen nappula, sieniasiantuntija kuvailee.

Rustonupikka on myös tasaisen värinen kun taas suppilovahveron jalka on kellertävä ja lakki ruskean värinen.

Myrkyllisen kärpässienen tunnistaa jalan alaosan tyvipaksunnuksesta.

Valkoinen kärpässieni on erittäin myrkyllinen. Kärpässienen tunnistaa jalan alaosan niin sanotusta tyvipaksunnuksesta.

– Kuin tennissukka repsottaisi sienen jalassa, Pikkarainen kuvailee.

Valkoiset kärpässienen heltat ovat pysyvän valkoiset. Mitään vähänkään tuntematonta sientä ei pidä poimia.

Herkkutatti ja sappitatti

Herkkutatin tunnistaa jalan vaaleasta verkkosukkakuviosta ja pillistöstä, joka vihertyy sienen ikääntyessä.

Sappitatin valkea pillistö pullistuu vanhetessaan.

Sappitatti ei onneksi ole myrkyllinen, mutta se on erittäin pahan makuinen, Hanna Pikkarainen varoittaa.

Hän painottaa, että tuntemattomien sienten maistelu on yleisesti ottaen ehdottomasti kielletty, mutta koska tattien ryhmässä ei ole yhtään myrkyllistä sientä, voi tatiksi varmasti tunnistamaansa sientä varovasti maistaa kielenpäällä.

– Sappitatin tunnistaa varmasti maistamalla, ja sapekas maku jää kyllä selkäytimeen.

Satavarmasti tunnistettua sientä voi maistaa, mutta palaa ei nielaista.

Herkkutatti ja sappitatti ovat ruskeita sävyltään, mutta sappitatin väritys on usein suttuisampi. Mukana voi olla vihertäviä ja tumman mustanpuhuvia värejä.

Herkkutatin tunnistaa puolestaan jalan vaaleasta verkkosukkakuviosta.

Myös pillistön väritys erottaa nämä kaksi sientä toisistaan: sappitatin valkea pillistö pullistuu vanhetessaan ja muuttaa väriä punertavaksi kun taas herkkutatin pillistö saa vanhetessaan keltavihertävän sävyn.

Mahdollisimman pian pannulle

Kun sienet on varmasti tunnistettu, kerätään herkut mukaan kotiin viemisiksi.

– Eihän niitä kannata metsään jättää! Hanna Pikkarainen parahtaa.

Sienten esiputsaaminen kannattaa tehdä jo metsässä sieniveitsen ja -harjan avulla. Sieni leikataan tyviosasta ja harjan avulla putsataan jalasta ja lakista roskat pois. Veitsi auttaa myös siivoamaan mahdollisen sienen limaisen pintakelmun ja pehmentyneet pillistöt.

Veitsen avulla sienen voi halkaista ja tarkistaa, etteivät toukat ole vallanneet herkkuasi. Jos joku on jo haukannut sienestä ennen sinua, kannattaa se jättää paikoilleen metsän eläimille ja toukille ravinnoksi.

Kotona sienet kannattaa säilöä tai valmistaa ruuaksi heti saman tein tai viimeistään seuraavana päivänä.