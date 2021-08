Tätä mahtavaa tattipastan ohjetta etsitään joka syksy ja sitä kehutaan: ”Erinomaista” – sekä 4 muuta herkullista sienireseptiä

Koostimme maukkaita ohjeita, joihin tatteja voi käyttää.

Tattipasta on maukas ruoka.

Tänä syksynä sienisato näyttää erittäin hyvältä. Erityisesti tatteja tuntuu löytyvän runsaasti.

Saitpa tattisaaliin sitten metsästä tai kaupasta, näistä herkullisista sienistä voi valmistaa helposti maukasta ruokaa. Ne ovat myös terveellisiä. Luontoportti-sivusto kertoo, että herkkutateissa on esimerkiksi valkuaisaineita, B-ryhmän vitamiineja ja C-vitamiinia.

Hyvin yksinkertainenkin valmistutapa toimii hyvin, kuten helsinkiläisen ravintola Nokan keittiöpäällikkö Ari Ruoho kertoi viime vuonna:

– Ihan vain pannulla paistamalla. Kun on hyvä pannu, voita ja mahdollisesti sipulia, niistä saa herkullisia. Maistuvat hyvin vaikka perunan seassa. Sienillä voi maustaa myös vaikka jauhelihan.

Metsät tarjoavat nyt mahtavia kastikeaineksia, kuten esimerkiksi herkkutatteja.

Netissä julkaistuista ohjeista yksi on myös mainittava. Se on blogista, jota ei enää kirjoiteta, mutta sen tattiohje kerää edelleen lukijoita.

Kyseessä on Makustelijat-ruokablogin resepti, joka on nimetty sanoja säästelemättä. ”Aika helvetin hyvä tattipasta” -nimeä kantava ohje on yli kymmenen vuoden takaa. Sen toinen tekijä Riitta Käppi kertoo, että ohjetta luetaan yhä paljon. Se nousee luetuksi joka syksy.

– Tattipasta on jumalainen ruoka. Tateista voisi tietysti loihtia mitä vain, vaikka keittoa tai risottoa, mutta me jumitamme tyytyväisinä ja vesi kielellä herkulliseen tattipastaan, blogissa kerrotaan.

Vuosien saatossa blogin lukijat ovat kehuneet reseptiä:

– Tätä on tullut pari kertaa tehtyä. Erinomaista. Kiitokset hyvästä reseptistä, joka nostaa mainiosti tatin hienon maun esiin.

– Tässä on loppuelämän tattipastaresepti, kiitos!

Ohjeessa käytetään kuivatuttuja tatteja. Niiden maku on syvä. Kuivattuja sieniä liotetaan noin 30-45 minuuttia. Liotusveden suhde on 1:3, eli 1 dl sieniä ja 3 dl vettä.

Yhtä hyvin pastaan voi käyttää tuoreita sieniä. Puhdista silloin tatit hyvin mullasta ja muista roskista. 50 grammaa kuivattuja sieniä vastaa noin litraa tuoreita sieniä.

Martat muistuttavat sivuillaan, että tuoreista tateista irtoaa aluksi nestettä. Jos syöt sienet heti, lisää hiukan voita ja suolaa kun suurin osa nesteestä on haihtunut ja paista vielä pari minuuttia, Marttojen sivuilla neuvotaan tattien käsittelystä.

Kastiketta kannattaa maistella sitä tehtäessä ja lisätä varovaisesti suolaa oman maun mukaan.

Aika helvetin hyvä tattipasta

(Sopiva 2-3 hengelle)

40 g kuivattua tattia

300 g spagettia tai muuta pastaa

pari valkosipulinkynttä

mustapippuria

tuoretta persiljaa (saa olla reilusti)

parmesaania (älä pihtaa juustossa)

tilkka öljyä

suolaa (pastan keitinveteen sekä kastikkeeseen)

voita (oliiviöljy käy myös, jos jostain syystä ei pidä voista)

1. Liota tatit. Säilytä liotusliemi.

2. Paista tatit, pilkottu valkosipuli ja hieman persiljaa voissa, johon on lorautettu tilkka öljyä. Mausta mustapippurilla ja suolalla.

3. Kun tatit ovat paistuneet, kaada pannulle tattien liotusliemi. Anna liotusliemen kiehua kokonaan pois. Tarkoituksena on saada kaikki herkulliset tattiaromit kastikkeeseen.

4. Keitä pasta. Pastan kiehuessa lisää mieleinen määrä voita tattien sekaan sulamaan – nyt on tarkoitus sulattaa voi, ei paistaa.

5. Kun pasta on kypsää, sekoita se kastikkeeseen, johon lisätään runsaasti persiljasilppua.

6. Tee annokset: annoksen päälle persiljasilppua, mustapippuria ja parmesaania.

Resepti: Makustelijat

Koostimme myös muita toimivia tattireseptejä Ruokalan reseptiarkistosta.

Tattirisotto on syksyn ehdoton herkkuruoka.

Tattirisotto

30 g kuivattuja herkkutatteja tai muita tatteja

½ l tuoreita metsäsieniä, kantarelleja tai suppilovahveroita

oliiviöljyä

2 valkosipulin kynttä

merisuolaa

mustapippuria

1 sitruunan mehu

100 g voita

1 punasipuli hienonnettuna

250 g risottoriisiä

2 tl kurkumaa

3/4 l kuumaa kanalientä

4 cl kuivaa vermuttia

100 g tuoretta raastettua parmesaanijuustoa

1. Laita tatit likoamaan ajoissa. Paista metsäsienet öljyssä, kunnes niistä on haihtunut neste. Siirrä sivuun odottamaan.

2. Puserra tateista ylimääräinen neste ja hienonna ne. Paista tatit ja hienonnettu valkosipuli kevyesti pannulla. Mausta suolalla ja pippurilla. Lisää sitruunan mehu.

3. Sulata puolet voista ja lisää loraus oliiviöljyä. Kuullota punasipuli. Lisää riisi ja kurkuma. Kuullota hetken aikaa. Lisää kuumaa kanalientä kauhallinen kerrallaan. Lisää tatit ja sipulit.

4. Lisää kevyen kiehumisen edetessä edelleen kanalientä kunnes riisi on kypsää, mutta al dente.

5. Lisää lopuksi metsäsienet, kuiva vermutti, loppu voi ja runsaasti parmesania. Sekoita ja tarjoile.

Paistetut tatit sopivat perunamuusin kylkeen tai purjo-perunakeiton päälle.

Purjo-perunakeitto ja paistettuja tatteja

8 keskikokoista perunaa

1 purjon valkoinen osa

3 rkl voita

1 ½ l kasvislientä

2 dl maitoa

ripaus valkopippuria

suolaa

Lisäksi

voissa paistettuja tatteja tai portobellosieniä

1. Jos käytät kuivattuja sieniä, muista laittaa ne ajoissa likoamaan.

2. Kuutioi perunat ja hienonna purjo.

3. Keitä perunat ja suikaloitu purjo kasvisliemessä kypsiksi.

4. Soseuta ja siivilöi keitto. Lisää maito ja mausteet. Anna keiton kiehahtaa ennen tarjoilua.

5. Paista sienet voissa ja tarjoile keiton kanssa.

Lämmin sienikeitto sopii kylmeneviin säihin.

Simppeli sienikeitto

1 l kantarelleja, tatteja tai muita metsäsieniä, joita ei tarvitse keittää ennen käyttöä

50 g voita

1 hienonnettu sipuli

2 rkl vehnäjauhoa

1 l kasvislientä

2 dl kuohukermaa

100 g sulatejuustoa tai maustamatonta tuorejuustoa

suolaa

tuoretta persiljaa

1. Samaa reseptiä voi käyttää moniin erilaisiin sieniin. Pilko sienet kattilaan ja kypsennä niitä sen verran, että sienistä irtoava neste haihtuu.

2. Lisää voi, hienonnettu sipuli ja kuullota muutama minuutti. Ripottele pinnalle vehnäjauhoja ja kääntele ne sienten joukkoon. Lisää liemi, kerma ja juusto.

3. Keitä miedolla lämmöllä viitisentoista minuuttia. Tarkista maku ja lisää tarvittaessa suolaa. Ripottele halutessasi pinnalle tuoretta persiljaa.

Savoijinkaalikääryleet sienillä

(4 annosta)

Kaalikääryleet

15 g kuivattuja sieniä (herkkutatteja, kantarelleja tai suppilovahveroita)

3 dl vettä liottamiseen

300 g tuoreita metsäsieniä (tatti, kantarelli, suppilovahvero tai mustatorvi)

1 varsisellerin varsi

1 pieni keltasipuli

1 valkosipulinkynsi

1 rkl oliiviöljyä

1 dl esikypsytettyjä rikottuja ohrasuurimoita

n. 4 + 1 dl laadukasta kasvislientä

2 tl valkoviinietikkaa

suolaa

mustapippuria

1 dl rusinoita

1 ½ dl pekaanipähkinöitä

1 dl tiiviisti mittaan paineltua lehtipersiljaa

2 rkl rosmariinia

2 kokonaista kurttukaalia

vaahterasiirappia

voita (jätä pois jos haluat vegaanin annoksen)

Kastike

1 dl raakoja cashewpähkinöitä

3 dl kiehuvaa vettä

n. 1 ½ dl sienien liotusvettä

1 tl dijoninsinappia

1 tl vaahterasiirappia

1 tl kuivaa sherryä

1 tl soijakastiketta

suolaa

mustapippuria

Lisäksi

puolukoita

1. Liota sieniä vähintään tunti. Laita kastikkeeseen tulevat cashewpähkinät kiehuvaan veteen (ota kattila kiehumisen jälkeen pois hellalta) likoamaan vähintään tunniksi.

2. Hienonna metsäsienet ja laita isoon kattilaan keskilämmölle paistumaan. Hienonna sillä välin varsiselleri, sipuli ja valkosipuli.

3. Lisää kattilaan öljy ja hienonnetut vihannekset. Kuullota n. 5 minuuttia. Lisää huuhdellut ohrasuurimot, 4 dl kasvislientä, valkoviinietikka, ripaus suolaa ja reippaasti mustapippuria.

4. Valuta liotetut sienet (ota liotusneste talteen) ja hienonna. Lisää kattilaan muiden ainesten joukkoon. Anna kiehua hiljalleen peittämättömänä n. 20 minuuttia, kunnes ohra on kypsää ja imenyt kaiken nesteen. Ohran tulee olla kosteaa mutta ei kovin valuvaa.

5. Hienonna ohran keittyessä rusinat, pähkinät, lehtipersilja ja rosmariini. Sekoita ainekset valmiin ohran joukkoon. Tarkista ohran maku ja lisää tarvittaessa suolaa. Lämmitä uuni 175 asteeseen.

6. Keitä kurttukaalin lehtiä suolalla maustetussa vedessä 1-2 minuuttia, kunnes lehtiruoti on hieman pehmentynyt. Laita ne tämän jälkeen kylmään veteen. Jos kaalinlehdet ovat tiukassa, voit keittää kaalit kokonaisina ja irrottaa lehtiä sitä mukaan, kun ne antavat periksi. Voit joko poistaa keitetyistä lehdistä lehtiruodin täysin tai painella ne littanoiksi veitsen sivulla.

7. Täytä täytteellä ja kääri rullalle, asettele uunivuokaan. Kaada joukkoon 1 dl kasvislientä, lorauta kääryleiden päälle vaahterasiirappia. Lisää joukkoon voinokareita halutessasi. Peitä foliolla ja hauduttele n. 20 minuuttia, pidempään, jos haluat oikein hyvin hautuneita kääryleitä.

8. Valmista kääryleiden hautuessa kastike. Valuta liotetut pähkinät. Lisää tehosekoittimeen 1 1/2 dl sienien liotusnestettä, pähkinät ja loput kastikkeen aineksista. Sekoita vähintään 1-2 minuuttia, kunnes kastike on sileää.

9. Lisää nestettä tarvittaessa. Kastike tulee olla kermakastikkeen paksuista. Kaada kastike, tarvittaessa siivilän kautta kattilaan.

10. Kuumenna ja anna poreilla hiljalleen noin 1-2 minuuttia, kunnes kastike on hieman paksuuntunut. Tarkista maku.