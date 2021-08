”Taivaallinen tattikeitto” on todistetusti hyvä ja helppo kuin mikä – sekä 2 yllättävää ainesta, joilla sienikastikkeesta saa vieläkin herkumpaa

Vielä heinäkuussa ennustettiin sienisadon jäävän niukaksi, mutta metsät tarjoavatkin taas mukavasti herkkuja pöytään.

Heikoista ennustuksista huolimatta sienisato näyttääkin lupaavalta, kerroimme viime viikolla. Poimintakelpoisesta sienisadosta otetaan talteen kuitenkin vain muutama prosentti, viime vuonna ilmestyneessä Ruokasienet Suomen luonnossa -kirjassa kerrotaan.

Olivatpa sienet sitten itse poimittuja, torilta tai kaupasta, niistä saa maukkaita ruokia.

Todellisten sieni-intoilijoiden ja tietäjien, Anu Palevaaran ja Päivi Hentun perustamassa Sienikoto-blogissa on paljon tietoa sienistä ja niiden käyttämisestä. Palevaara ja Henttu kirjoittivat myös blogin nimeä kantavan Sienikoto-kirjan vuonna 2018, josta kerroimme aiemmin.

Lue lisää: Sieni, jota voi luulla herkkutatiksi, mutta onkin karmiva – voi yksinään pilata koko aterian

Tatteja tuntuu nyt nousevan, Päivi Henttu kertoo lähiaikojen havainnoistaan.

Yksi loistava resepti herkkutattien valmistamiseen on julkaistu blogissa useita vuosia sitten, mutta se toimii edelleen. Keitolle annettu nimi ei ainakaan vähättele lopputulosta. ”Taivaalliseksi tattikeitoksi” nimetty ruoka on todistettavasti erittäin maukasta. Hyvää siinä on myös se, että ruoka ei vaadi erityisiä kokkaustaitoja.

– Resepti on hyvin helppo ja lopputulos todettu erittäin, erittäin maistuvaksi, blogissa kerrotaan.

Blogissa reseptistä kiitetään Inga Tammista, jolta se on peräisin.

– Kylkeen vähän ruisleipää ja sopivaa juomaa. Ja siinä se on. Koittakaa ihmeessä!

” Kylkeen vähän ruisleipää ja sopivaa juomaa. Ja siinä se on.

Jos soppaan käyttää kuivattuja sieniä, niitä pitää ensin liottaa.

– Yleisohjeena kuivattujen sienten esivalmistukseen on se, että kuivattuja sieniä liotetaan vedessä suhteessa 1:3, eli 1 dl sieniä ja 3 dl vettä. Liotusaika on joidenkin ohjeiden mukaan 30 minuuttia ja toisten mukaan 2 tuntia. Me liottelimme niitä noin 45 minuuttia. Eläköön kultainen keskitie.

Ja koska nesteeseen liukenee myös hyvin paljon sienten aromeja, päätimme käyttää myös sen keitossa, ohjeessa vinkataan.

Taivaallinen tattikeitto

1 dl kuivattuja herkkutatteja tai 1/2 l tuoreita herkkutatteja

1 rkl voita

1 iso sipuli

4 dl ruokakermaa

suolaa

Valmistusohjeet

1. Jos käytät kuivattuja sieniä, niitä liotetaan vedessä ennen paistamista. Älä heitä vettä pois!

2. Sipuli kuullotetaan kevyesti pannulla kauniin keltaiseksi. Tämän jälkeen sienet lisätään sekaan ja kypsennetään kevyesti keskilämmöllä.

3. Lisää liotusvesi, kerma sekä ripaus suolaa. Keiton annetaan muhia (ei kiehuteta liian kovalla lämmöllä) noin 15 minuuttia.

4. Jos käytit liotusvettä, lisää vielä keittämisen loppuvaiheessa suurusteeksi Maizenaa tai vehnäjauhoja 1–2 ruokalusikallista (sekoitettuna ensin kylmään veteen).

Resepti: Sienikoto-blogi

Herkulliset sienikastikkeet

Sienikastike on maukasta tarjottavaa perunoiden ja vaikka uunilohen kyljessä. Hieman yllättäviltäkin tuntuvilla aineksilla kastikkeiden maku saattaa nousta vielä astetta paremmaksi.

Sienikastike maistuu pastan tai perunan kanssa.

Kahvi on yksi toimiva ainesosa esimerkiksi suppilovahveroista ja kantarelleista tehtävään kastikkeeseen. Kerroimme herkullisen suppiskastikkeen ohjeesta aiemmin. Siinä vahvaa kahvia lisättiin kastikkeeseen noin kolme ruokalusikallista. Tulos oli todella maukas.

Lue myös: Täydellisen suppiskastikkeen salaisuus – kokeile tätä ohjetta ja haluat nuolla lautasen puhtaaksi

Ihana suppiskastike

1 litra suppilovahveroita

2 pientä sipulia

4 dl kermaa tai kaurakermaa

1 tl suolaa

3 rkl valmista kahvia

rypsiöljyä paistamiseen

pieni nokare voita paistamiseen

1. Revi sienet halki ja huuhtele ne runsaalla vedellä.

2. Pilko sipuli pieneksi silpuksi.

3. Keitä kahvia valmiiksi. Kastikkeeseen sitä tarvitaan kolme ruokalusikallista. Sen voi käyttää kastikkeeseen joko jäähtyneenä tai lämpimänä.

4. Jos käytät litran suppilovahveroita, paista sienet kahdessa erässä. Jaa siis sipuli ja sienet kahteen samankokoiseen erään.

5. Lisää kuumalle pannulle rypsiöljy ja kuullota sipulia hetken pannulla. Lisää sienet.

6. Paistaessa on tärkeää, että neste haihtuu kunnolla sienistä. Paista sieniä rauhallisesti, kunnes huomaat nesteen haihtuneen ja sienien tirisevän mukavasti.

7. Kaada ensimmäinen paistettu sieni-sipulisatsi sivuun, huuhtaise pannua ja paista toinen, samanlainen erä. Voit laittaa voinokareen sipulien sekaan.

8. Kun neste on haihtunut toisestakin erästä ja sienet ovat paistuneet, lisää ensimmäinen, valmis satsi niiden sekaan.

9. Lisää kerma ja sekoita. Anna kerman keittyä kasaan. Huomaat sen siitä, että kastike alkaa paksuuntua.

10. Lisää aivan lopuksi kahvi. Sekoita.

11. Maista ja tarkista suola.

12. Tarjoile pastan tai keitettyjen perunoiden kanssa. Halutessa voit ripotella annosten päälle tuoretta tilliä. Saatat rakastua.

Jallu kruunaa soosin

Ruokalan reseptiarkiston maukkaassa Metsästäjänleipä-ohjeessa herkkusienistä tehtävä kastike saa hyvää makua pienellä ripauksella jaloviinaa. Muutkin sienet sopivat ohjeeseen.

Ihanan paksu herkkusienikastike toimii leivälläkin.

Sienikastike jallulla maustettuna

400 g tuoreita herkkusieniä (tai siitakkeita tai molempia)

1 sipuli

3 rkl voita

4 dl kuohukermaa

½ dl jaloviinaa

1 dl juustoraastetta

(maissitärkkelystä)

1 tl suolaa

½ tl rouhittua mustapippuria

1. Kuori ja hienonna sipuli. Viipaloi sienet.

2. Kuullota sipulit ja sienet voissa paistinpannulla.

3. Kaada kerma ja jaloviina joukkoon. Lisää juustoraaste.

4. Suurusta tarvittaessa, kastike saa olla melko paksua.

5. Mausta ja tarkista maku.

Katso myös muita sienireseptejä Ruokalan reseptiarkistosta.

Lue myös: Erotatko kantarellin valevahverosta? Tympeä yllätys paljastuu viimeistään lautasella

Lue myös: 6 maukasta tattireseptiä: Keittiöpäällikön suosittelema pikaohje on ihanan yksinkertainen ja herkkua tulee