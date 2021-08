Leipä on tärkeä kuidunlähde, ja siksi sen sisällöllä on väliä.

Ravintotutkimusten mukaan peräti 70 prosenttia suomalaisista saa liian vähän kuitua. Arkileivän valinnalla on suuri merkitys ruokavalioon.

Suomalaiset syövät keskimäärin neljä palaa leipää päivässä, Leipätiedotuksen tilastot kertovat.

Jos päivittäin kulutettavan tuotteen ravintosisältö on yksi ostopäätökseen vaikuttava asia, tuoteselosteita kannattaa vilkaista.

Leipien mainospuheissa painotetaan usein kuidun määrää, mikä onkin tärkeä osa päivittäistä ruokavaliota. Sydänliitto kertoo sivuillaan, että kuitu pienentää veren kolesterolipitoisuutta, edistää vatsan toimintaa, tasapainottaa verensokeria ja auttaa painonhallinnassa.

Kuitua saadaan ainoastaan kasvikunnan tuotteista, eli esimerkiksi kasviksista ja viljatuotteista.

Moni saa liian vähän kuitua

Ravintotutkimusten mukaan peräti 70 prosenttia suomalaisista saa liian vähän kuitua.

– Se johtuu siitä, että täysjyväviljatuotteiden käyttö on vähentynyt ja valkoisen viljan käyttö lisääntynyt, ja kasvisten käyttö on liian vähäistä, ravitsemusterapeutti Anette Palssa sanoi aiemmin haastattelussamme.

– Jos ei halua syödä leipää, kuituja tulisi saada muista lähteistä. Tilalle pitäisi tulla juureksia, marjoja, hedelmiä, pähkinöitä ja siemeniä.

Jos ei halua syödä leipää, kuituja tulisi saada muista lähteistä. Tilalle pitäisi tulla juureksia, marjoja, hedelmiä, pähkinöitä ja siemeniä.

Yli 6 grammaa kuitua on hyvä luku

Marketeissa on tarjolla hyllykaupalla erilaisia leipävaihtoehtoja. Mihin seikkoihin tuoteselosteissa kannattaa kiinnittää huomiota, jos ravintoarvot ovat itselle tärkeitä? Millaista leipää kannattaa syödä kuidunsaannin näkökulmasta?

Listasimme viime syksynä koostettujen, Suomen myydyimpien markettileipien ravintoarvoja. Taulukossa on myös tuote, jonka nimeen on yhdistetty sana kuitu, sekä vertailun vuoksi myös täysin vaaleaa vehnäleipää edustava tuote.

Suomen myydyimpien leipien kuitupitoisuudet ovat suhteellisen korkeita.

– Jos leivässä on kuitua 6 grammaa 100 grammaa kohden, siinä on jo hyvin kuitua, Leipätiedotuksen toiminnanjohtaja Kaisa Mensonen sanoo.

Mensonen suosittelee vaihtelua päivittäisiin leipiin. ”Vakkarileivän” rinnalle kannattaa valita välillä muutakin. Täysjyvätuotteet sisältävät usein hyvin kuitua sekä proteiinia.

– Täysjyväleivän käsite voi olla varsinkin nuorille hankala omaksua. Sellainen nyrkkisääntö on aika hyvä ja helppo, että jos päivittäin joka toinen leipäpala on täysjyväleipää, kuten vaikka ruisleipää, kuitua saa jo mukavasti. Siinä välissä voi nauttia sitten vaikka herkutteluleipiä.

Sellainen nyrkkisääntö on aika hyvä ja helppo, että jos päivittäin joka toinen leipäpala on täysjyväleipää, kuten vaikka ruisleipää, kuitua saa jo mukavasti.

– Ei ole yhtä täydellistä leipää, joka kattaisi kaiken. Vaihtelu on siksikin tärkeää.

Lisää kasviksia leivän päälle

Jos leivän päällisiin lisää kasvisten määrää, sekin edistää asiaa. Ravitsemussuositusten mukaan kuitua tulisi saada vähintään 25–35 grammaa päivässä.

– Yleisesti voisi myös sanoa, että jos ruokavaliossa on paljon kasvikunnan tuotteita, kuituja saa jo hyvin. Täysjyväleipä on myös tärkeä kuidunlähde.

Täysjyvät sisältävät kuitujen lisäksi proteiinia.

Yleisesti voisi myös sanoa, että jos ruokavaliossa on paljon kasvikunnan tuotteita, kuituja saa jo hyvin.

Grafiikassa olevan vertailulistan tuotteissa on leipiä, joissa on yli kymmenen grammaa kuitua sataa grammaa kohden.

– Sellaiset ovat jo sitten todella runsaskuituisia. Mutta vaaleassakin vehnäleivässä voi olla neljä grammaa kuitua sataa grammaa kohden. Saahan siitäkin kyllä toki myös kuituja. On sekin parempi kuin ei mitään.

Suosittujen leipien ravintosisällöt

Osa taulukkoon valituista tuotteista perustuu listaan Suomen myydyimmistä leivistä.

Mensonen havaitsee, että erityisen kuitupitoisten, kuten yli 10 grammaa sataa grammaa kohden kuitua sisältävien leipien tuoteselosteissa on muun muassa siemeniä, juureksia ja perunakuitua lisäämässä kuitujen määrää. Pelkästään jo täysjyväjauhoon tehty leipä kuitenkin riittäisi.

– Aika monessa tuotteessa on perunahiutaleita, mikä vaikuttaa myös rakenteeseen.

Vatsan ja suolen toimintaa parantavia liukenemattomia kuituja saa muun muassa täysjyvätuotteista, pähkinöistä ja siemenistä, leseistä ja puurohiutaleista. Yksinkertaisin tapa lisätä kuidun määrää omassa ruokavaliossa on vaihtaa esimerkiksi leivät ja myslit täysjyväversioihin, myös ravitsemusterapeutti Maaria Haltsonen sanoi välipaloja käsittelevässä jutussamme.

– Kun runsaskuitupitoisen leivän päälle lisää vielä erilaisia kasviksia, saa myös erilaisia kuituja, mikä on tärkeää, Kaisa Mensonen sanoo.

– Hinta ja tuotteen maku ovat toki myös erittäin tärkeitä asioita kuluttajille. Kyllä se maku edellä usein ihan ymmärrettävästi menee.

Suola ja viljan laatu

Suomalaisten suosimissa leivissä täysjyvää on mukavasti, mutta erot ovat isoja: esimerkkituotteissa kuituja on 4–13 prosentin haarukalla. Suolaa suosituimmissa tuotteissa on keskimäärin noin yhden prosentin verran sataa grammaa kohden.

1,5 prosentin suola tai sitä enemmän on jo voimakassuolainen tuote, Mensonen sanoo.

Kun Kaisa Mensonen valitsee leipää marketissa, hän kiinnittää huomiota kuidun määrään sekä siihen, millaista viljaa leivässä on. Täysjyväviljat ovat hänelle tärkeä kriteeri arkileipää valitessa.

– Kyllä arkileivän valinnalla on suuri merkitys ruokavalioon.

Vaikka tilastollisesti suomalaiset saavat liian vähän kuitua, Mensosen mukaan suomalaiset ovat tietoisia kuidun merkityksestä, jos vertaa moniin muihin maihin.

– Esimerkiksi vaikka Italiassa leivän kuitupitoisuus ei ole niin merkityksellistä ihmisille, mutta suomalaiset ymmärtävät sen tärkeyden.