Martat kertovat myös, mitä tehdä muovia sisältävälle kartonkipakkaukselle.

Kun materiaalissa on paljon metallia, se jää rutistettaessa ruttuun, eikä palaudu.

Joskus keittiöjätteiden kanssa saattaa tulla eteen tilanne, jossa ei tarkalleen tiedä mihin keräyslootaan tietyt roskat kuuluvat. Martat kertovat sivuillaan, miten helposti voi testata esimerkiksi jogurttipurkin kannen tai muun vastaavan roskan oikeaoppisen lajittelupaikan.

Asia hoituu hyvin yksinkertaisesti, Marttojen YouTubessa julkaisemalla videolla näytetään. Martat ovat nimenneet sen rutistustestiksi.

Jos kansi säilyy rutussa, se sisältää paljon metallia, videolla kerrotaan. Silloin se kuuluu metallinkeräykseen.

Marttojen sivuilla otetaan esille esimerkki myös toisesta jätteestä, jonka kohdalla saattaa joutua puntaroimaan oikeaoppista kierrätystä. Hankalat jätteet ovat esimerkiksi kartonkipakkaukset, joissa on muovinen ikkuna.

– Tähän sovelletaan ”yli puolet materiaalista” -sääntöä. Jos muovinen ikkuna on alle puolet pakkauksesta, sen voi laittaa sellaisenaan kartonginkeräykseen. Mikäli muovi-ikkuna on irrotettavissa, on ekoteko irrottaa se ja lajitella muovinkeräykseen, Martat kertovat sivuillaan.

Pitääkö roskia pestä?

Oman paikkakunnan jäteyhtiöiden sivuilta löytyy tarkempia lajitteluohjeita. Monissa ohjeissa painotetaan, etteivät keräysastioihin laitettavat muovit ja muut materiaalit saisi olla likaisia, mutta pitääkö jätteitä oikeasti pestä?

Ei tarvitse, HSY:n Kiitoskunlajittelet.fi kertoo.

Esimerkiksi alumiinisen einesvuoan voi vain kaapia tyhjäksi, pesua ei tarvita. Sivuilla todetaan, että huuhtaisu kylmällä vedellä, kaapiminen lusikalla tai pyyhkäisy talouspaperilla riittää yleensä poistamaan pilaantuvat ruokajäämät pakkauksista.

– Nyrkkisääntönä voi pitää sellaista puhtautta, joka mahdollistaa pakkausjätteen pitempiaikaisen säilytyksen kotona, Suomen Uusiomuovi Oy tiivistää asian sivuillaan.

Jos ei vaan jaksa – tärkein syy lajitella

Kaikissa taloyhtiöissä ei ole kattavaa kierrätysjärjestelmää eri jätteille. Jos eri jätteille tarkoitetut jäteastiat ovat olemassa, mutta kierrättämisen merkitystä pohtii, Suomen Pakkauskierrätys tiivistää asian hyvin sivuillaan:

– Jokainen pieni teko on tärkeä, myös yhden ihmisen, jotta kierrätys kokonaisuudessaan toimii tehokkaasti ja järkevästi. Mitä useampi lajittelee jätteet oikein, sitä enemmän saamme hyvää materiaalia talteen. Näin vähenee tarve käyttää täysin uutta materiaalia.

Juttu on julkaistu alun perin 18.11.2019.