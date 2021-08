Moni säilyttää ruokaa kattilassa jääkaapissa, vaikkei kannattaisi: ”En suosittele”

Kattilaa tai pannua ei välttämättä kannata laittaa jääkaappiin.

Kaksitoista suomalaista avasi taannoin Ilta-Sanomille jääkaappinsa oven. Toisten kaapissa näkyi lähinnä ketsuppia ja valkosipulimajoneesia, mutta joillakuilla sinne eksyy viittä eri maitoa ja jopa peräpukamavoidetta. Erityisen suosittu tuote suomalaisissa kodeissa – ainakin tämän otoksen – perusteella näyttää olevan Oivariini.

Lukijamme bongasi jääkaapeista erään itseään hämmentäneen asian – nimittäin kattilat.

– Kun muutin omilleni, äiti teroitti minulle, ettei ruokaa saa säilyttää kattilassa tai paistinpannulla jääkaapissa, koska metalliastiasta voi irrota vaikka mitä, hän kuvailee.

Pitääkö väite kutinsa? Kysyimme asiasta keittiövälineisiin perehtyneiltä asiantuntijoilta.

”En suosittele”

Hankekoordinaattori Hanna Viita ei suosittele säilyttämään ruokaa jääkaapissa valmistusastioissa.

– Kattilat ja pannut ovat työvälineitä kuumentamista ja kypsentämistä varten, ja säilyttämiselle on sitten omat astiansa.

Viita muistuttaa kuitenkin, että markkinoilla on monenlaisia tuotteita, eikä sääntö päde kaikkiin kattiloihin ja pannuihin. Yleisohje on joka tapauksessa se, että ruuan säilyttämiselle kannattaa valita jokin toinen astia, kuten muovirasia.

Jonas Eiring Eiring-liikkeestä on Viidan kanssa yhtä mieltä. Kattilan materiaali vaikuttaa suuresti siihen, kannattaako sitä panna jääkaappiin ruokineen.

– Jos kyseessä on ruostumaton teräs-, keramiikka- tai lasipinta, silloin tämä on toki ok. Sen sijaan rauta, hiiliteräs, alumiini ja teflon ovat materiaaleja, joita en suosittele laittamaan jääkaappiin, etenkin, jos kattilassa on happoista ruokaa.

Myös Paavo Inkinen Chez Mariuksesta sanoo, että kysymys ei ole täysin yksiselitteinen.

– Periaatteessahan ruokaa voi säilyttää samassa astiassa jossa se on tehty, jos astia on siihen sopiva. Puhdas valurauta ei kuitenkaan käy, koska siitä irtoaa raudan makua, ja astia ruostuu. Sama käy myös hiiliteräkselle. Alumiiniakaan emme suosittele, sillä hapot pilaavat alumiinin pinnan, Inkinen painottaa.

Iines Hyvärinen Fiskarsin viestinnästä toteaa, että ruokaa on turvallista säilyttää jääkaapissa kattiloissa ja pannuissa.

– Emme kuitenkaan suosittele ruuan säilyttämistä pinnoitetuissa kattiloissa tai pannuissa, koska se voi pitkällä tähtäimellä lisätä pinnoitteen kulumista ja vaikuttaa siten tuotteiden käyttöikään.

Ei kuumaa ruokaa kaappiin!

Inkisen mukaan astia, jossa ruoka valmistetaan, ei anna mitään lisämakua ruualle. Sen sijaan ruoka vetäytyy itse kylmässä ja voimistaa makuja.

– Oli astia mikä tahansa, sen pitäisi joka tapauksessa olla puhdas, jotta ruoka säilyy. Ruoka pitäisi myös saada jäähdytettyä mahdollisimman nopeasti, jotta bakteerit eivät lisäänny, Inkinen muistuttaa.

Siksi isoa kattilallista ruokaa ei kannatakaan jäähdyttää suoraan kattilassa, vaan se on järkevää jakaa pienempiin astioihin. Näin se jäähtyy ripeämmin, ja ruualle saadaan samalla pidempi säilytysaika.

– On myöskin muistettava, että kuumaa ruokaa ei saa missään nimessä laittaa jääkaappiin jäähtymään. Se näet rasittaa kaapin toimintaa sekä kuumentaa muita jääkaapissa olevia tuotteita, Inkinen korostaa.

Samaa mieltä on myös Hyvärinen.

– Lämmintä astiaa ei tosiaan kannata laittaa jääkaappiin.

Juttu on julkaistu alun perin 19.7.2019.