Ravitseva ja terveellinen aamu-, ilta- tai välipala! Ravitsemus­terapeutti kertoo, kuinka kokoat täydellisen smoothien, jossa on myös maku kohdillaan

Edellisenä iltana valmiiksi tehty smoothie pelastaa kiireisen aamun.

Smoothien voi nauttia myös kulhosta ”smoothie bowlina”, jolloin sen kaveriksi on helppo lisätä lähes mitä vain.

Blenderi vain pyörimään, ja ruoka on valmis! Smoothiet ovat helppoudessaan suosittuja aamu-, väli- ja iltapaloja, mutta ne jäävät harmillisen usein ravintoarvoiltaan köyhiksi.

– Usein smoothiet ovat ihan mehuja, josta löytyy kyllä hedelmät, marjat ja proteiinit, mutta ei rasvaa tai kuituja, valistaa ravitsemusterapeutti Maaria Haltsonen.

Haltsosen mukaan jokainen ateria, myös aamu- ja välipalat, olisi hyvä rakentaa neljästä ravitsemuksellisesta elementistä: proteiinista, kuitupitoisesta hiilihydraatista, pehmeistä rasvoista ja kasviksista, hedelmistä tai majoista.

Nämä kaikki on onneksi naurettavan helppo yhdistää smoothieen, kunhan vain tietää, mitä tekee.

Smoothien makua ja väriä on helppo varioida erilaisten hedelmien ja marjojen yhdistelmillä.

Mitä pohjaksi?

Smoothieiden pohjana käytetään usein maitoa, rahkaa tai jugurttia, joka toimii myös juoman proteiininlähteenä. Jos maitotuotteet eivät sovi omaan ruokavalioon allergian tai kasvisruokavalion vuoksi, Haltsonen suosittelee käyttämään maitotuotteiden tilalla korvaavia soijapohjaisia vaihtoehtoja.

– Kaurapohjaisia maitoja ja jugurtteja on myös paljon, mutta vaikka kaura on ihana ja hyvä tuote, siinä on huomattavasti vähemmän proteiinia kuin soijavalmisteissa, Haltsonen huomauttaa.

Jos proteiinin tarve on suurempi, kuten on esimerkiksi aktiiviliikkujalla, smoothieen on helppo kipata erilaisia proteiinilisiä, kuten herajauhetta.

Seuraavaksi rasvat ja kuitu

Kuidun ja rasvan lisääminen on sen sijaan monelle hieman vieraampaa. Suomalaiset tarvitsivat ruokavalioonsa enemmän suolistoa hoitavia kuituja, jotka myös pitävät verensokerin tasaisena.

Smoothieen helposti uppoavia kuidun lähteitä ovat Haltsosen mukaan esimerkiksi kaurahiutaleet tai leseet.

– Niitä ei tarvitse laittaa kovin paljon, ettei smoothie muutu puiseksi, Haltsonen muistuttaa.

Rasvoja smoothieen saa puolestaan pähkinöistä ja siemenistä, joista Haltsonen mainitsee esimerkkinä pellavansiemenrouheen.

– Rasvaa saa myös avokadosta, joka tuo smoothieen täyteläisyyttä ja kermaisuutta. Joskus lorautan sekaan myös yksinkertaisesti vajaan lusikallisen rypsiöljyä, Haltsonen paljastaa.

Avokado tuo smoothieen kermaisuutta, banaani makeutta ja lime kirpeyttä.

Pilko hedelmät ja kasvikset valmiiksi pakkaseen

Tärkeintä smoothiessa – kuten missä tahansa ruuassa – on maku. Erilaisilla hedelmillä, marjoilla ja vihanneksilla juomaa voi varioida loputtomiin.

Esimerkiksi vihersmoothie saa makua omenasta ja pinaatista, ja Haltsonen itse suosittelee kokeilemaan porkkanan ja ananaksen yhdistelmää. Lime tai inkivääri taas tuo smoothieen ryhtiä, ja monien käyttämä banaani toimii hyvänä makeuttajana.

– Myös hedelmämehut kuten appelsiini-, omena- tai ananasmehu tuovat paljon makeutta, ja ne myös notkistavat smoothien rakennetta, Haltsonen vinkkaa.

Smoothien avulla on helppo pelastaa hävikiksi menevät hedelmät, sillä mitä kypsemmäksi hedelmä on päässyt, sitä makeampi se on.

Haltsonen neuvookin pilkkomaan ja pakastamaan ylikypsiksi ehtineet banaanit, jotka voi heittää nopeasti tehosekoittimeen myöhemmin. Monet muutkin marjat, kasvikset tai hedelmät voi ajan säästämiseksi pilkkoa etukäteen pakkaseen tai ostaa valmiina pakasteina kaupasta.

Smoothieta voi tehdä myös hyvillä mielin isomman annoksen kerralla, sillä se säilyy valmiissa astioissa jääkaapissa jopa pari–kolme päivää. Kiireisen aamun pelastaakin edellisenä iltana kaappiin tehty smoothie, joka täyttää kaikki ravitsevan aterian kriteerit.

