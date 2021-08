Hanna Gullichsenin ”pinaattiletut” onnistuvat ilman paistinpannua, ja koostumus on täydellinen: ”Miten en oo tajunnut aiemmin...?”

Hanna Gullichsenin ja Elina Ylitervon tuoreessa kirjassa on lapsiperheille sopivia arjen taklaajia.

– Miten. En. Oo. Tajunnut. Aiemmin. Ei pinaattilättyjä tartte paistaa pannulla. Sen taikinan voi lykätä uuniin! Lopputulos ei tietty oo niin sievä kuin mummon valurautapannulla paistetut lettuset, mutta maanantai-iltana ei kuulkaa kauneuskisoja pidetä. Sitä paitsi koostumus on täyskymppi: rapsakka pinta, mehevä sisältä, Kylmä nakki -yhteisön Instagramissa kuvaillaan ohjetta, jolla voi taklata ainakin yhden arkisen ruokapulman.

Pinaattipannari korvaa uskottavasti pinaattiletut ja on paljon nopeampaa valmistaa.

Ohjeet ovat helppoja

Kylmä nakki on ruokayhteisö, jossa ruokavaikuttaja ja kokki Hanna Gullichsen sekä ruokatoimittaja Elina Ylitervo jakavat toimivia reseptejä ja muita vinkkejä tavalliseen arkeen. Kerroimme aiemmin muun muassa hauskasta muovipussien taittelukikasta, joka julkaistiin yhteisön Instagramissa.

Tänä kesänä ilmestyi yhteisön nimeä kantava kirja: Kylmä nakki (Otava). Kirjaa esittelevässä tiedotteessa kuvaillaan, että teoksen reseptit on koottu kahden mukavuudenhaluisen ruoka-alan ammattilaisen toimesta palvelemaan nirsoja lapsia ja heidän perheitään. Puolivalmista hyödynnetään, jotta arkiruoan tekeminen olisi mutkatonta.

– Kylmä nakki on mielentila. Laiskuus sai aikaan sen, että ohjeet on helppo toteuttaa, tiskiä ei tule liikaa ja suurin osa valmistuu nopeammin kuin teini ehtii alkaa murjottaa tai taaperon Pikku Kakkonen päättyy, tekijät kertovat.

” Laiskuus sai aikaan sen, että ohjeet on helppo toteuttaa.

Vaikka ruoka voi olla mitä vain, yhdessä syöminen on Gullichsenille ja Ylitervolle tärkeää.

– Uskomme yhdessä syömisen hyvää tekevään voimaan. Yhteinen hetki keittiössä kokatessa tai ruokapöydän ympärillä on merkityksellinen, he kirjoittavat kirjan esipuheessa.

Hanna Gullichsen ja Elina Ylitervo kannattavat helppoa ja mutkatonta arkiruokaa. Oli ruoka sitten mitä tahansa, yhdessä syöminen on heille tärkeää.

Yksi suosituimmista resepteistä

Kirjaan on valittu toimiviksi todettuja luottoruokia. Pinaattilettuja imitoiva pinaattipannari on hyvä esimerkki käytännöllisestä ja maukkaasta reseptistä. Ohje on ollut myös yksi Kylmä nakki -yhteisön suosituimmista.

”Pinaattiletut” tehdään uunissa pannukakun tapaan ja leikataan saksilla sopiviksi paloiksi. Kirjaan on poimittu hauska arvio, joka tiivistää reseptin vaivattomuutta:

”Helppoa kuin nakki!” totesi yksi neljävuotias.

Pinaattipannari

150 g pakastepinaattia

3 kananmunaa

7 dl maitoa

4 dl vehnäjauhoja

1 tl suolaa

½ dl oliiviöljyä

1. Nappaa pakastepinaatti hyvissä ajoin sulamaan huoneenlämpöön. Valuta sulanut pinaatti siivilässä ja painele lusikalla liiat nesteet pois.

2. Riko kulhoon kananmunat, lisää maito ja sekoita vispilällä, kunnes munien rakenne menee rikki. Siivilöi jauhot sekaan, lisää suola, oliiviöljy ja pinaatti. Anna taikinan levätä huoneenlämmössä 20 minuuttia.

3. Kaada taikina leivinpaperilla peitetylle uunipellille, paista 225-asteisessa uunissa 30 minuuttia. Leikkele saksilla sopiviksi suupaloiksi ja tarjoa puolukkahillon kanssa.

Resepti: Hanna Gullichsen, Elina Ylitervo: Kylmä nakki (Otava 2021)