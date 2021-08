Useasta TV-ohjelmasta tunnettu Laurell tekee uuden aluevaltauksen avaamalla ravintolan, jossa halutaan päivittää suomalaista kebab-ravintolakulttuuria.

Helsinki on saanut uuden döner-ravintolan. Uudenmaankadulle avattua Holy Døneria luotsaa tunnettu kokki Teemu Laurell.

Tiedotteessa kerrotaan, että uusi ravintola on Laurellille mahdollisuus toteuttaa pitkäaikaista unelmaa rennomman ruoan parissa. Hän toimi aiemmin ravintola Shelterin ravintoloitsijana.

– Korona on tehnyt jo tarpeeksi tuhojaan ravintola-alalle. Nyt on aika iskeä vastaan.

Laurell kertoo uuden ravintolan olevan mahdollisuus toteuttaa pitkäaikainen haave.

Laurellin mukaan kebab nähdään aivan syyttä pelkästään myöhäisillan ja krapulapäivän ruokana. Uudessa ravintolassa halutaan ”päivittää Suomen kebab-ravintolakulttuuria”, tiedotteessa kuvaillaan.

– Nyt on aika esitellä korkealaatuinen döner suomalaisille. Döner on erinomaista ruokaa, joka sopii päivän jokaiseen hetkeen. Se on suorastaan taivaallista.

Toisin kuin monien tuntemissa kebab-ravintoloissa, Laurell haluaa satsata myös jälkiruokaan.

Ravintolassa on mukana myös ravintola Gaijinissa, Boulevard Socialissa ja Shelterissä keittiömestarina toiminut Erol Özdemir.

