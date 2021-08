Turkulainen pizzapaikka pääsi Euroopan parhaiden pizzerioiden listalle, mutta puhelinsoitto toi vieläkin suuremman yllätyksen: ”Tämä on iso juttu”

Italialainen kilpailu nosti Euroopan parhaiden pizzerioiden listalle kaksi suomalaista ravintolaa. Mutta vieläkin merkittävämpää on, että parhaan pizzojen tekijän Pizza Maker of the Year 2021 -palkinto tuli myös Suomeen.

Viime viikolla julkaistiin vuosittain ilmestyvä, italialaisen 50 parasta pizzaravintolaa -kilpailun listaus Euroopan parhaista pizzaravintoloista. Pariisissa sijaitseva Peppe Pizzeria nousi koko Euroopan listan ykköseksi. Kilpailussa listataan Italian ulkopuolisia ravintoloita.

Suomesta Euroopan 50 parhaan pizzaravintolan listalle pääsi kaksi ravintolaa: Helsingissä sijaitseva Pizzeria Luca (18. sija) sekä Turun kauppahallissa toimiva 450°C (sija 36). Suomalaisravintoloiden sijoituksista kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Vuoden 2021 paras pizzanpaistaja on Turusta

Turun voitokkaassa ravintolassa pidetään vieläkin merkityksellisempänä kuitenkin aivan toista listauksen yhteydessä myönnettyä palkintoa, joka on jäänyt turhan vähälle huomiolle, jopa mainitsematta.

– Toki olemme todella iloisia tästä, paikan perustanut Angelo Tursi kertoo keskiviikkona.

Hän sanoo, että isompi yllätys oli todella merkittävä palkinto: Vuoden 2021 Pizza Maker of the Year 2021 -palkinto tuli Filomena Tursille. Hän on Angelo Tursin sisko, ja työskentelee ravintolassa kokkina.

Angelo kuuli palkinnosta ensimmäisen kerran torstaina, kun kilpailun edustajat soittivat.

– Se on ihan uskomattoman hieno saavutus ja iso juttu. Kaikki pizzakokit himoitsevat tällaista arvoa.

Ravintola edustaa napolilaista pizzaa. Napolilainen pizza on päältä rapea ja sisältä pehmeä. Se paistetaan hyvin kuumassa uunissa vain hyvin lyhyen aikaa.

– Napolilainen pizza on pizzojen äiti. Tämä palkinto on iso juttu myös siksi, että napolilaisen pizzan tekemisessä on otettava huomioon monia, pieniä seikkoja. Se ei ole niin helppoa, se on kovaa työtä.

Angelo kertoo, että kilpailu toimii siten, että tuomariston edustajat käyvät eri ravintoloissa syömässä, mutta asiasta ei ilmoiteta etukäteen.

– Tuomarit tulevat käymään salassa. En tiedä yhtään, milloin he ovat meillä käyneet.

Kesä on ollut kiireinen.

Listalla myös viime vuonna

450°C oli Euroopan parhaiden pizzerioiden listalla myös viime vuonna. Tuolloin sijoitus oli 38.

Myös Helsingissä sijaitseva Pizzeria Luca oli viime vuoden listalla. Ravintola on lisäksi voittanut aiemminkin: kerroimme paikasta vuonna 2018, kun ravintola sai Pohjoismaiden parhaan pizzerian tittelin.

