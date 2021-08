Hannan edullinen arkiruoka on yksinkertaisesti toimiva, maukas ja ravinteikas: "Hurmaa saletisti niin hätähousut kuin herkkusuutkin"

Reilusti kasviksia ja sopivasti proteiinia, siinä ovat tiivistettynä hyvän arkiruoan ainekset. Nuudelipellin valmistamisessa uuni hoitaa isoimman työn.

Hyvä arkiruoka on ravitsevaa, helppoa ja suhteellisen nopeaa valmistaa, täyttävää sekä maukasta. Yksi Vegeviettelys-blogia kirjoittavan Hanna Kuusisalon resepteistä on hyvä esimerkki ruoasta, jossa yhdistyvät nämä kaikki. Kyseessä on nuudelipelti tai uuniwokki, kumpaa nimitystä nyt haluaakaan käyttää. Se valmistuu noin puolessa tunnissa.

– Niin hykerryttävän hyvä arkiruokaresepti, etten tiedä miten päin olisi, ohjetta esiteltiin Instagramissa keväällä.

Yhden vuoan taktiikalla

Kuusisalo on elintarviketieteiden maisteri. Hän kertoo bloginsa esittelyssä, että kasvispainotteisten ruokaohjeiden kantavana teemana on rakkaus terveellistä ja maukasta ruokaa kohtaan. Hänen ohjeensa ovat ”arjen taklaajia”, joissa ravitsevuus on kuitenkin aina otettu huomioon.

– Suosin arjen ruoanvalmistuksessa helppoutta, vaivattomuutta ja nopeutta. Yhden vuoan taktiikalla valmistuvat ruoat ovat suosikkejani. Pidän siitä, että ainekset voi latoa vuokaan ja antaa uunin hoitaa työt, jolloin kädet vapautuvat muuhun puuhasteluun.

Kuusisalo pitää erityisen paljon nuudeleista ja Aasian suuntaan nojaavasta makumaailmasta. Nuudelipellissä yhdistyvät kaikki edellä mainitut.

Tarvittavat tuotteet ovat suhteellisen edullisia. Kuusisalo kertoo, että hintaa vuoalliselle nuudelipeltiä kertyy noin 10 euron verran.

Kahta ainesta ei kannata vaihtaa

Ruoka sisältää täysipainoisen aterian ainekset: kuituja ja hiilihydraatteja täysjyvänuudeleista, proteiinia tofusta sekä voimaa ja vitamiineja värikkäistä kasviksista.

Orjallisesti ohjetta ei kuitenkaan tarvitse noudattaa, Kuusisalo sanoo. Pari ainesta siinä silti kannattaa pitää.

– Kasviksia voi toki vaihdella sesongin ja maun mukaan ja mausteita tuunata oman suun mukaiseksi. Sen sijaan riisinuudelia ja paahtotofua en vaihtaisi, sillä ne osoittautuivat reseptitestailuissa ominaisuuksiltaan parhaiksi.

Nuudelipelti/uuniwokki

2 kerää (n. 100 g) (täysjyvä)riisinuudeleita

2 rkl rypsiöljyä

1 punainen paprika

2 keskikokoista porkkanaa

1 pkt (250 g) revittyä tofua (esimerkiksi maustettu paahtopala)

Kastike:

1/2 punainen keskivahva chili hienonnettuna

1–2 rkl tuoretta inkivääriä raastettuna

3 valkosipulinkynttä hienonnettuna

1 dl hoisinkastiketta

n. 2 1/2 dl vettä

1 limetin mehu

Viimeistelyyn:

tuoretta korianteria

paahdettuja pähkinöitä maun mukaan

1. Kuumenna uuni 225 asteeseen.

2. Öljyä laakea (n. 25x35 cm) uunivuoka.

3. Revi riisinuudelikerät osiin ja levitä vuoan pohjalle.

4. Suikaloi paprika. Kuori porkkanat ja leikkaa ohuiksi tikuiksi.

5. Levitä kasvikset nuudeleiden päälle.

6. Sekoita kastikkeen ainekset keskenään. Kaada kastike vuokaan. Varmista, että neste peittää vuoan pohjan.

7. Murustele vuoan pinnalle tofu.

8. Paista nuudelipeltiä noin 20 minuuttia, kunnes neste on imeytynyt ja nuudeleihin ja kasvikset pehmenneet.

9. Voit nostaa vuoan uunista noin puolessa välissä paistoa, tökkiä nuudeleita hieman paremmin vuoan pohjalle nesteeseen ja jatkaa kypsennystä loppuun. Älä kuitenkaan sekoita aineksia, vaan kypsennä ne vuoassa kerroksittain.

10. Viimeistele nuudelipelti tuoreella korianterilla ja cashew- tai suolapähkinöillä.

Lähde: Vegeviettelys