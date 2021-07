Myydyimpien kivennäisvesien litrahinnat vertailussa: edullisimmat pakkaukset ja kaksi yllättävää sokeripommia

Laitoimme syyniin markettien ostetuimpien kivennäisvesien hinnat, valmistajat ja ravintoarvot. Pari tuotetta paljastuivat yllättäviksi sokeripommeiksi.

Helteinen kesä on vauhdittanut kivennäisvesien myyntiä reippaasti. Kesäaikaan markettien hyllyltä erilaisia kivennäis- ja vichyvesiä päätyy suomalaisten koreihin jopa yli kaksinkertaisia määriä muihin vuodenaikoihin verrattuna.

Kun kivennäisvesiä kuluu reilummin pidemmän aikaa, litrahintojen pienilläkin eroilla alkaa olla jo merkitystä.

Tällä hetkellä suosiossa ovat suurissa monipakkauksissa sekä puolentoista litran pulloissa myytävät kivennäisvedet niin maustettuina kuin maustamattominakin. Myös kevyesti sokeroidut vitamiinivedet ovat olleet juomaosastojen hittejä jo vuosien ajan.

Tarkastelimme K- ja S-ryhmän myydyimpiä tuotteita ja vertailimme litrahintoja, suolan ja sokerin määrää sekä vitamiinipitoisuuksia, jos niitä oli lisätty. Lidl ei kertonut myydyimpien kivennäisvesien listaa.

Ostetuimmat vedet ovat kotimaisia

S- ja K-ryhmän myydyimpiä vesiä ovat tänä kesänä – ja myös aiempina vuosina – olleet muun muassa Hartwallin ja Olvin kivennäisvedet sekä vichyt. Näiden lisäksi kauppojen omat edulliset niin sanotut private label -tuotteet ovat kärkisijoilla. Niitä ovat K-ketjun Pirkka sekä S-ketjun Kotimaista.

Kaikille ostetuimmille kivennäisvesille yhteistä on se, että niiden valmistusmaa on Suomi. Myös kauppojen omien tuotemerkkien valmistustehtaat sijaitsevat kotimaassa.

Suurten monipakkausten litrahinnat ovat halvempia

Kuluttajat vaikuttavat olevan hintatietoisia. Tunnetuilta brändeiltä – Hartwallilta ja Olvilta – parhaiten myyvät pienten 0,33 litran pullojen monipakkaukset, sillä ne ovat muihin saman tuotteen pakkauskokoihin verrattuna litrahinnaltaan kaikkein edullisimpia.

On siis hivenen halvempaa ostaa esimerkiksi reilun parinkymmenen pikkupullon pakkaus, jossa on yhteensä liki kahdeksan litraa kivennäisvettä, kuin muutama puolentoista litran pullo. Esimerkiksi Hartwall Novelle -kivennäisvesi maksaa S-ketjun kaupoissa litralta reilun euron, jos sen ostaa puolentoista litran pullossa ja 70 senttiä monipakkauksessa.

Sen sijaan puolentoista litran pulloissa myydyimmät tuotteet edustavat puolestaan kauppojen omia edullisempia merkkejä, jotka maksavat litrahinnalta hivenen vähemmän kuin merkkituotteiden monipakkaukset.

S-ketjun Kotimaista-merkin kivennäis- ja vichyvedet ovat litrahinnaltaan edullisimpia ja voittavat K-ryhmän Pirkka-merkin vastaavat tuotteet.

Yksittäisiä puolen litran pulloja ostetaan suuria pakkauksia harvemmin. Niistä parhaiten menestyvät vitaminoidut Novelle Plus -vedet kahdessa eri maussa.

Vichyvesien suolamäärissä ei merkittäviä eroja

Ostetuimpien vichyvesien merkkejä ovat Olvi, Hartwall, Pirkka ja Kotimaista. Vichy eroaa tavanomaisesta kivennäisvedestä siinä, että siihen on usein lisätty hiilihapon lisäksi suoloja.

Ostetuimpien vichyjen suolamäärissä ei ole suuremmin eroa. Helteisellä säällä on siis käytännössä se ja sama, minkä merkin vichyä on ostanut.

Hartwallin vichyvedessä suolaa on kuitenkin hitusen muita merkkejä enemmän: noin 0,06 grammaa desilitraa kohti, kun muissa sen määrä on 0,05 grammaa.

Vitamiinivesissä piilee yllättävän paljon sokeria

Kivennäisveden mieltää helposti veden kaltaiseksi janojuomaksi. Useimmat myydyimmistä vichy- ja kivennäisvesistä eivät sisällä lainkaan sokeria. Sitruunan makuisissa vesissä on lisätty vain sitruuna-aromia.

Poikkeuksena ovat kuitenkin Novelle Plus -vedet, joihin on lisätty vitamiineja, aromeja ja hedelmäsokeria. Niiden sokeripitoisuus on neljä grammaa desilitraa kohti, mikä tarkoittaa sitä, että puolen litran pullollisessa vitamiinivettä on arviolta lähes kymmenen sokeripalan verran sokeria.

Novelle Plus-vesien kärkikaksikon toiseen makuun on lisätty b- ja c-vitamiineja ja toiseen puolestaan e-vitamiinia ja sinkkiä.

Molempien Plus-vesien vitamiinipitoisuudet kattavat noin puolet kunkin vitamiinin päivittäisestä saantisuosituksesta, jos juomaa nautiskelee puoli litraa.

Poikkeuksena on c-vitamiini, jota on puolessa litrassa Novelle Plus Multi B + C -vettä saantisuositusten mukainen määrä.

