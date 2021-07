Suositun kesäterassin baarimestari on huomannut kasvavan ilmiön, jolle ei tänäkään kesänä ole näkynyt loppua – hittijuomat, joita menee nyt paljon

Erityisesti nuoremman sukupolven kulutustavoissa näkyy ilahduttava kehitys, baarimestari kertoo.

Pitkillä kuplajuomilla on ollut tänä kesänä menekkiä.

Vielä muutama vuosi sitten saattoi joutua selittelemään alkoholittoman juoman tilaamista baarissa tai terassilla.

– Aiemmin esimerkiksi alkoholiton olut pyydettiin tuoppiin ihan senkin vuoksi, ettei ”jäisi kiinni”, että ei tarvitsisi perustella alkoholitonta juomaa, Helsingin keskustassa sijaitsevan Allas Sea Poolin baarimestari Tito Johansen kertoo.

Tito Johansen on nähnyt baarimaailmaa työnsä puolesta vuodesta 2015 asti. Silloin esimerkiksi yhden illan aikana alkoholittomia oluita saattoi mennä todella vähän, yhden käden sormilla laskettavaksi. Nyt niitä tilataan reilusti, eikä 0-prosentin lukema pullossa ole enää mikään kummastelun aihe.

Jo parin vuoden aikana alkoholittomien juomien suosiossa on ollut isoa kasvua, Allas Sea Poolin baarimestari Tito Johansen kertoo.

Muutos on baarimestarin näkökulmasta tapahtunut parissa, kolmessa vuodessa.

– Niiden suosion kasvu alkoi muutama vuosi sitten, mutta vuosi vuodelta alkoholittomien kysyntä on vain noussut. Viimeisen kahden vuoden aikana suosio on kasvanut vieläkin enemmän ja voisi sanoa, että siinä on otettu todella isoja harppauksia eteenpäin.

Samasta ilmiöstä on kertonut myös Alko: useimmissa maakunnissa myynti on kasvanut eniten juuri alkoholittomien juomien luokassa.

Kesäterassin suosituimmat juomat

Helsingin keskustassa sijaitseva Allas Sea Poolin terassi on ollut kesällä suosittu paikka. Päivän aikana siellä on käynyt satoja, kiireisimpinä päivinä jopa tuhansia asiakkaita.

– Lämpimät säät ovat pitäneet meidät kiireisinä.

Kysyimme Johansenilta, millaiset terassijuomat ovat tänä kesänä olleet erityisen suosittuja ja onko uusia hittejä nähtävissä?

Alkoholia sisältävistä juomissa halutaan tuttuja makuja.

– Valkoviinit ja kuohuviinit menevät aina, mutta nyt on myös palattu vanhojen, tuttujen juomien pariin. Siiderit ja lonkerot ovat tehneet jonkinlaisen uuden tulemisen. Niitä menee yllättävän paljon. Kuplivat spritz-juomat ovat kestosuosikkeja ja johtavatkin myyntitilastoja myös tänä kesänä. Pitkät, kuplalliset juomat ovat yleisesti pidettyjä. Se voi johtua myös helteestä, halutaan isompia juomia.

Koronavuoden aikana Suomessa on noussut myös ehkä hieman yllättävä tuote: samppanja. Myös Alkon myyntilastoissa se nousi viime vuonna.

– Samppanja on noussut suosituksi. Se ei se ole enää vain tietyn ryhmän suosiossa, vaan sitä tilaan kaikissa ikäluokissa.

Alkoholittomissa olut on ykkönen

Alkoholittomista juomista kaikkein suosituin on alkoholiton olut, Tito Johansen on havainnut. Alkoholittomia siidereitä kysytään jonkin verran, mutta erityisesti alkoholittomat drinkit ovat olleet myös kovassa nosteessa.

– Ihmiset haluavat kokea uusia makuelämyksiä.

Alkoholittomissa juomissa on se etu, että niitä voi juoda enemmän. Johansen on huomannut, että kun juomien maku on tärkeämpää kuin alkoholiprosentti, tuotteilta myös vaaditaan enemmän.

Se on hyvä asia, hän sanoo.

Alkoholittomasta oluesta on tullut suosittua.

– Alkoholiton juoma ei voi enää olla sellainen, että siitä on vain otettu jotain pois, vaan niiden tulee olla suunniteltuja ja mietittyjä tuotteita. Nyt markkinoille on myös tullut valtavan paljon alkoholittomia vaihtoehtoja, joista erilaisia juomia voi rakentaa.

Kun humalahakuisuutta on vähemmän, se vaikuttaa myös tunnelmaan. Ravintoloissa ja terasseilla nautitaan entistä enemmän seurasta, maisemista ja makuelämyksistä. Johansenin havaintojen mukaan ilmiö näkyy erityisesti nuoremmassa asiakaskunnassa.

– Pidän sitä erittäin hienona kehityksenä.

Kymmenen vuotta sitten markettien valikoima oli pieni

Saman ilmiön, muutamassa vuodessa kehittyneen alkoholittomien juomien suosion kasvun on myös todistanut baarimestari Andrei Cioanca. Hän muun muassa kouluttaa baarihenkilökuntaa.

– Myös ravintolahenkilökunnan keskuudessa on muutamassa vuodessa tapahtunut muutoksia alkoholittomien juomien suosiossa. Nyt omasta hyvinvoinnista halutaan huolehtia. Osittain on mielestäni myös ravintolahenkilökunnankin ansiota, että alkoholittomat juomat ovat saaneet enemmän arvostusta.

Asiakas saa nyt myös vaatia laadukkaita, alkoholittomia juomia.

– Vaikka raaka-aineet voivat olla edullisemmat, hyvät mocktailit suunnitellaan ja tehdään yhtä tarkasti kuin muutkin.

Esimerkiksi veriappelsiinimehu sopii hyvin alkoholittomiin drinkkeihin.

Cioncan mukaan monista perinteisistä, alkoholittomista drinkeistä saadaan tehtyä alkoholittomia versiota.

– Nyt on tarjolla niin paljon vaihtoehtoja. On hyviä alkoholittomia kuohuviinejä, viinejä ja oluita. Kun esimerkiksi kymmenen vuotta sitten menin kauppaan etsimään alkoholitonta olutta, tarjolla saattoi olla vain yksi tuote.

Hyviä makupareja drinkkeihin

Millainen on hyvä, alkoholiton drinkki?

– Siinä pitää olla hyvä tasapaino. Ei saa olla liian makea tai liian kirpeä. Sanotaan, että less is more. Ei liikaa erilaisia makuja.

Hyviä aineksia maustamiseen ovat esimerkiksi tuorepuristettu appelsiinimehu ja omenamehu ja erilaiset siirapit.

– Esimerkiksi mansikkasiirappia voi tehdä helposti kotona. Sitrusmehu, verigreippimehu ja minttu ovat hyviä yhdistelmiä. Omenamehu ja inkivääri on lisäksi loistava makupari. Yrteillä voi saada helposti myös makua.

Veriappelsiinilimonadi toimii hyvin esimerkiksi raparperin kanssa.

– Lisäksi alkoholittomilla kuohuviineillä ja alkoholittomilla viineillä saa hyviä juomia.

Vinkki kotibaarimikolle: valitse vissy, jossa on suolaa

Alkoholia sisältävistä juomista suosittu Aperol Spritz onnistuu myös kotona tehtynä. Andrei Cioanca on brändin lähettiläs ja antaa vinkin, jota kotibaarimikko voi hyödyntää.

– Jos ostat sitä varten vichyä, jossa on suolaa, se vaikuttaa juomaan. Mielestäni suola vaikuttaa juomaan hyvällä tavalla. Kuten ruoassakin, se nostaa juoman muita makuja esille vieläkin paremmin, varsinkin, jos drinkissä on appelsiinia.