Main ContentPlaceholder

Ajankohtaista

Tuunaa hittipasta – herkkuruokaan ei montaa ainesta tarvita

Cacio e pepe on pasta, joka on noussut viime vuosina maailmalla suureen suosioon. Sen lisäksi että kyseinen pasta on herkullista, siihen ei tarvita paljon aineksia.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Paahdetut porkkanat toimivat hyvin cacio e pepen kaverina.