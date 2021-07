Uutuuspatukasta tuli hitti – näitä suklaapatukoita suomalaiset rakastavat

Makeisten myynti on ollut kasvussa ja uutuudet kiinnostavat, S-ryhmä kertoo. Kysyimme S-ryhmältä, K-ryhmältä ja R-kioskilta, mitä suklaapatukoita suomalaiset ostavat kaikkein eniten.

Toffeeta ja hasselpähkinänougaata sisältävä patukka on noussut suomalaisten suosikiksi.

Makeisten myynti on ollut kevään ja alkukesän aikana kasvussa, S-ryhmä kertoi tiedotteessaan viime viikolla. Erityisen paljon kasvua on ollut irtomakeisissa. Myös suklaapatukoiden myynti on kasvanut alkuvuodesta. Se selittyy S-ryhmän mukaan asiakkaiden kiinnostuksella uutuustuotteita kohtaan.

Lue myös: Karkkihyllyjen uutuuksissa on suklaalevy, jota on ”toivottu jo vuosia” ja karkkipussi, joka on lajissaan maailman ensimmäinen

”Myyty todella paljon”

S-ryhmä listasi tiedotteessaan suosituimmat uutuustuotteet, kuten muun muassa uudet suklaapatukat. Myydyimpien joukossa näkyy selvä hitti, loppuvuodesta 2020 markkinoille tullut Fazer Crunchy. Sama tuote on noussut S-ryhmän suosittujen uutuustuotteiden lisäksi koko Suomen R-kioskien myydyimpien sekä K-ryhmän myydyimpien suklaapatukoiden kärkilistaan.

– Suomalaisille maistuvat karkkihyllyn tutut suosikit, kuten Fazerin sininen suklaalevy ja karkkipusseista erityisesti Remixit sekä Sirkusaakkoset. Toisaalta kaikkein myydyin suklaapatukka oli uutuustuote, Fazer Crunchy, myyntipäällikkö Nina Paavilainen S-ryhmän marketkaupasta kertoo tiedotteessa.

– Sitä on myyty todella paljon, myös Helsingin keskustassa sijaitsevasta R-kioskista kerrotaan.

– Totta on, että ne ovat erittäin suosittuja patukoita myös meillä, K-ryhmän viestinnästä vastataan.

Kestosuosikkien uudet versiot kiinnostavat

Myydyimmissä tuotteissa näkyvät lisäksi myös esimerkiksi ikisuosikit Tupla, Kismet, Geisha ja Pätkis, mutta niistäkin uudet versiot näyttävät miellyttävän suomalaisia.

– Muut suosituimmat patukat ovat myös tuttuja brändejä. Listalta löytyy muutamia kestosuosikkeja ja sitten muutamia uudempia. Kuten makeisissa muutenkin, uutuudet kiinnostavat asiakkaitamme erittäin paljon, K-ryhmästä kerrotaan.

Top 4 myydyimmät uutuudet S-ryhmässä, suklaapatukat

Karl Fazer Crunchy suklaapatukka

Fazer Geisha Crunchy suklaapatukka

Tupla Double Layer White

Kismet Islanti

K-ruokakauppojen myydyimmät suklaapatukat satunnaisessa järjestyksessä

Karl Fazer maitosuklaapatukka 39 g

Karl Fazer Crunchy suklaapatukka 55 g

Fazer Geisha Crunchy suklaapatukka 50 g

Pätkis maxi crunchy 55 g patukka

Tupla Kingsize 85 g suklaapatukka UTZ

Tupla Maxi suklaapatukka 50 g UTZ

Kismet suklaapatukka 55 g

Fazer Kismet Islanti 55 g suklaapatukka

Tupla Double Layer White Nougat 48 g

Geisha maitosuklaapatukka 37g

R-kioskien myydyimmät suklaapatukat satunnaisessa järjestyksessä

Marabou Kex

Tupla White Nougat

Tupla Kingsize

Fazer Crunchy

Tupla Maxi

Kismet

Kismet Islanti

Geisha Crunchy

Daim

Pätkis Maxi Crunchy

Palmuöljy puhuttaa

Fazerin tuotteet ovat suosittuja, mutta niitä käsittelevien juttujen kommentoinneissa puhutaan usein myös palmuöljyn käyttämisestä. Esimerkiksi Panda kertoi viime vuonna lopettavansa kaikissa uusissa suklaatuotteissa palmuöljyn käyttämisen.

Fazer kertoo keskiviikkona julkaisemassaan tiedotteessa, että yhtiö on sitoutunut käyttämään vain vastuullista RSPO-sertifioitua palmuöljyä.

Lähteet: S-ryhmä, K-ryhmä, R-kioski, Fazer

Lue myös: Tiesitkö, mitä yhden Suomen myydyimmän suklaapatukan nimi oikeasti tarkoittaa? Suklaa kehitettiin yli 100 vuotta sitten hävikistä

Lue myös: Vain parhaat suklaat pääsevät näille listoille! Todelliset fanit ovat arvioineet vuosien ajan tuhansia suklaalevyjä ja patukoita: ”Armoitettu top 100 -eliitti”