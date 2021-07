Main ContentPlaceholder

Ajankohtaista

Sokkotestissä kivennäis­vedet! Voittaja­vesi virkistää ja sopii kuumaan kesä­päivään – ”Tämä on kymppi”

Pitkään jatkunut hellejakso on tyhjentänyt kauppojen kivennäisvesihyllyjä. IS selvitti sokkotestillä, mikä kivennäisvesi on ihmisten mieleen. Testaajina toimivat ohikulkijat antoivat tuotteille kouluarvosanan.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi