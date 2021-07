Mitkä kasvikset tai hedelmät ovat riskialttiimpia, jos niitä syö pesemättä? Yksi on ehdottomasti huuhdeltava, Martta nimeää

Tarkkana kannattaa olla etenkin viinirypäleiden ja laajemmin Euroopan unionin ulkopuolella tuotettujen kasvisten suhteen.

Kasviksia ja hedelmiä kannattaa ehdottomasti sisällyttää ruokavalioonsa runsain mitoin. Ennen kuin haukkaa omenaa tai alkaa pilkkoa porkkanaa, on tärkeä muistaa yksi asia: puhdistaminen.

Kaikki hedelmät, marjat, vihannekset ja juurekset on siis huuhdeltava tarkoin. Mutta mitä pesemättömissä tuotteissa voi piillä, ja mitkä ovat isoimpia riskitekijöitä?

Kysyimme asiasta Marttaliiton Maija Soljanlahdelta.

Riippuu kasvupaikasta

Soljanlahti korostaa, että kaikki kasvikset ovat hyvin erilaisia etenkin sen suhteen, missä ne ovat kasvaneet.

Esimerkiksi maan alla kypsyneet porkkanat ovat ennen kaikkea multaisia. Multa on pestävä huolellisesti pois, sillä se voi aiheuttaa elimistössä ruokamyrkytyksiä maabakteerien vuoksi.

Sen sijaan kotimaisissa marjoissa voi olla rikkiä tai pölylaskeumaa, jos ne on poiminut hiekkatien varrelta. Siksi marjoja kannattaa poimia vähintään 50 metrin etäisyydeltä isommalta tieltä.

– Suosittelen katsomaan silmämääräisesti, miltä marjat vaikuttavat. Joka tapauksessa sanoisin, että jos nyt kävelee metsässä ja syö kourallisen puolukoita sellaisenaan, riskejä ei pitäisi hirveästi olla, Soljanlahti summaa.

Kaksi sanaa: kuori ja kotimaisuus

Hyvä nyrkkisääntö on se, että jos on liikkeellä ja kaipaa nopeasti välipalaa, valitsee tuotteen, jossa on kuorittava kuori.

– Kun kuoren voi helposti poistaa, kuten vaikkapa banaanissa, riski saada mitään ylimääräistä on hyvin vähäinen, Soljanlahti sanoo.

Toinen vaihtoehto on luottaa kotimaisiin tuotteisiin.

– Jos on syömässä suomalaista omenaa, eikä vesipistettä ole lähistöllä, riittää, että pyyhkäisee hedelmän pintaa nenäliinalla. Siinä saattaa olla näet pölyä ja irtolikaa, muttei sen suurempia vaaroja.

Ei viinirypäleitä pesemättä

Sen sijaan varsinkaan viinirypäleitä ei kannata koskaan syödä huuhtelematta niitä ensin kunnolla. Rypäleisiin on nimittäin lisätty paljon homeenestoainetta, joka saattaa ärsyttää elimistöä.

Sama pätee Euroopan unionin ulkopuolella tuotettuihin hedelmiin. Niissä voi olla torjunta-aineita, jotka eivät alueellamme ole enää sallittuja.

– Senkin takia kannustan valitsemaan lähialueilla tuotettuja hedelmiä ja kasviksia.

– Hiljattain tein myskikurpitsakeittoa, jossa kurpitsaa voi käyttää kuorineenkin. Itse suosin luomutuotteita, koska tiedän niissä olevan tiukemmat rajoitukset torjunta-aineiden suhteen.

Muista käsihygienia

Vaikka hedelmiä ja kasviksia käyttäisikin ruuanvalmistuksessa eikä söisi sellaisenaan, suosittelee Soljanlahti pesemään ne huolellisesti.

– Mitä herkempi porukka on syömässä, sitä huolellisempi kannattaa olla. Herkästi ruuan pilaajiin, kuten bakteereihin ja viruksiin, reagoivia ovat pikkulapset ja ikäihmiset.

Toisaalta aina syy ei ole kasviksissa itsessään. Soljanlahti penääkin tarkkaa käsihygieniaa.

– Hyvä esimerkki on tilanne, jossa ruuanlaittaja käsittelee ensin multaporkkanoita ja siirtyy sitten kaaliin. Tällöin hyvä käsipesu on kaiken a ja o, hän korostaa.

Yhtä lailla Soljanlahti neuvoo huuhtaisemaan kädet, ennen kuin alkaa syömään kuorittua satsumaa tai mandariinia.

– Kuoresta saattaa näet irrota pintakäsittelyaineita ja ikävää makua käsiin, minkä voisi estää vain pesemällä kädet.

Juttu on julkaistu alun perin Ilta-Sanomissa 17.11.2020.