Vegejäätelöiden suosio kasvaa, ja myyntilistoilla näkyy 3 selvää hittiä – menekkiä riittää ulkomaille asti

Maidottomat jäätelöt ovat kasvattaneet suosiotaan. Kokosimme ruokakauppojen tämän hetken suosituimmat vegaanijäätelöt.

Ilta-Sanomien makuraati maisteli vegaanijäätelöitä kesällä 2019. Nyt valikoima on kasvanut entisestään.

Vegaanisten jäätelöiden myynti on kasvanut viime vuosina Keskon ja S-ryhmän kaupoissa, STT kertoi lauantaina. Suomalainen vegejäätelö vetää myös ulkomailla.

Vegaanisten jäätelöiden myynti Keskon kaupoissa on tämän vuoden kesäkuussa yli kaksinkertaistunut viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Vegaanisten jäätelöiden osuus kaikesta jäätelömyynnistä on ollut tänä kesänä noin 12 prosenttia, kun vuoden 2019 alussa vastaava luku oli vain noin neljä prosenttia. Myös S-ryhmän myynnistä yli 10 prosenttia on vegaanisia jäätelöitä.

Jäätelöihin on laskettu myös mehujäät ja sorbetit.

Viime kesästäkin kasvua

– Vegaanisten jäätelöiden suosio on kasvanut meillä joka vuosi, vuodesta 2015 lähtien. Nykyisin vegaanisia jäätelöitä myydään kolme kertaa enemmän kuin esimerkiksi vuonna 2017, myyntipäällikkö Minna Mikkilä SOK Marketkaupan ketjuohjauksesta kertoo.

Mikkilä kertoo lisäksi, että kun seurataan lyhyempää aikaväliä, esimerkiksi kesäkuussa 2021 myytiin 20 prosenttia enemmän litroja vegaanisia jäätelöitä kuin kesäkuussa 2020.

Vegaanisten tuotelukumäärä on kasvanut joka vuosi. Vegaanisten koti- ja monipakkausten sekä yksittäispakkausten eli tuuttien, puikkojen ja annosjäätelöiden, osuus tuotteista on nykyisin jo lähes kymmenen prosenttia.

– Myös tälle kesälle on tullut taas lisää uusia täysin vegaanisia jäätelöitä valikoimiin, Mikkilä kertoo.

Suomalaista vegejäätelöä sadoissa saksalaiskaupoissa

Sekä Jymy- että Kolme Kaveria -jäätelöitä on päätynyt myös ulkomaiseen myyntiin. Erityisesti suomalaisyritysten vegaanijäätelöt vetoavat maailmalla.

Jymy-jäätelöitä on myyty Ruotsissa ja Japanissa, mutta suurin vientimaa on Saksa, jossa tuotteita myydään noin 800:ssa kaupassa.

– Siellä meidän myydyimmät maut ovat vegaanisia. Meillä on Saksan suurimman luomutukun valikoimassa viisi jäätelöä, joista neljä on kasvipohjaisia ja yksi maitopohjainen, Jymy-jäätelöitä valmistavan Suomisen Maidon toimitusjohtaja Horst Neumann kertoo.

Kolme Kaveria myy Suomen lisäksi Ruotsissa.

Lidlissä omat suosikkinsa

Lidlin myymälöissä on viime aikoina lisätty kasvispohjaisten ja vegaanisten tuotteiden valikoimaa. Tuotteet on otettu hyvin vastaan, Sanna Mämmi Lidlin viestinnästä kertoo.

– Kasvipohjaiset tuotteet näkyvät jo selkeästi Lidlin jäätelövalikoimassa, johon on tullut paljon lisää uusia vegaanisia jäätelöitä.

Lidl ei julkaise tarkempaa myydyimpien tuotteiden listaa, mutta Mämmi kertoo, että mantelipohjaiset, 500 ml:n purkissa myytävät Gelatellin uutuudet ovat myyneet erittäin hyvin. Makuina ovat Banana Chunk, Brownie Love sekä Peanut & Cookies. Lisäksi mainitaan Gelatellin sitruunamehujää.

– Erittäin suosittuja ovat olleet Kirahvi- ja Seepra-mehujääpuikot.

Myydyimmät vegejäätelöt S- ja K-ryhmässä

Kysyimme myös S-ryhmältä ja K-ryhmältä myydyimmistä kasviperäisistä jäätelöistä.

Kolmea tuotetta voi kutsua erityisen suosituiksi, sillä ne näkyvät molempien isojen ketjujen myydyimpien vegaanijäätelöiden listoilla: 3 Kaverin jäätelö Lakritsi & vadelma, 3 Kaverin jäätelö suklaa & pähkinäkinuski sekä Magnum Vegan almond.

S-ryhmän top 4 myydyintä vegaanista jäätelöä

3 Kaverin jäätelö Lakritsi & vadelma

3 Kaverin jäätelö Suklaa & pähkinäkinuski Vegan

Magnum Vegan almond

Oatly Vanilja

Myydyimmät vegaaniset jäätelöt K-ryhmässä satunnaisessa järjestyksessä (tammi-kesäkuu 2021)

Kerta-annosjäätelöt top 10 (€) satunnaisessa järjestyksessä

Magnum Vegan 72 g Almond puikko

Pirkka Murkku kola-appelsiinijuomajää 83 g

Pirkka Amppari mansikka-appelsiinijuomajää 83 g

Pirkka Leppis salmiakki-mansikkajuomajää 83 g

Pirkka Toukkis vadelma-päärynäjuomajää 83 g

Ässä Mix limonadijääpuikko 90 g

Choice Toffeetuutti 100 g maidoton

3 Kaverin jäätelöpuikko suklaa & pähkinäkinuski 80 g vegaaninen

Lipsi limonadijäätelö 68 g päärynä

3 Kaverin jäätelöpuikko Lakritsi & vadelma 80 g vegaaninen

Kotipakkaukset top 10 (€) satunnaisessa järjestyksessä

Pirkka Parhaat vadelmasorbetti 500 ml

Ben & Jerry's jäätelö 465ml Non Dairy Peanut Butter & Cookies

Ben & Jerry's jäätelö 465 ml Non Dairy Coconutterly Caramel

Ben & Jerry's pint-jäätelö Non-Dairy Cookies on Cookie Dough

Ben&Jerry's jäätelö 465 ml Non Dairy Netflix&Chill

Ingman Creamy Lipsi 850 ml vadelma & päärynä

Pirkka maidoton mango-passionjäätelö 500 ml

3 Kaverin Jäätelö 500 ml Suklaa & pähkinäkinuskikastike 100 % Vegan

Aino kaurajäätelö suklaahyve vegaaninen 850 ml

Aino kaurajäätelö vanilja-mansikka vegaaninen 850 ml

