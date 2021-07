Janican maailman helpoimmasta mansikkakakusta tuli ihanan muheva ilman kananmunaa – salaisuus on yksi halpa aines

Janica Branderin mansikkakakku syntyy ilman useita eri työvaiheita tai välineitä. Herkku sopii moneen erilaiseen ruokavalioon.

Mansikkaa on nyt runsaasti saatavilla ja sitä voi hyödyntää monipuolisesti. Kokosimme maukkaita ja erilaisia ohjeita niiden hyödyntämiseen. Resepteissä on muun muassa salaatteja sekä juomia, mutta aloitetaan kesäisen kahvipöydän kruunulla, mansikkakakulla.

Savusuolaa-ruokablogia kirjoittavan Janica Branderin versio on helppo ja suorastaan nerokas. Se syntyy yksinkertaisista, edullisista aineksista ja ilman kananmunaa, mutta tulos on muhkean muheva.

”Antileipurikin” onnistui

– Jos minä olen onnistunut kolme kertaa tällä ohjeella, kuka tahansa onnistuu, Brander sanoo ja kertoo, ettei ole koskaan ollut varsinainen leipojaihminen.

Hän kuvaakin itseään ”antileipuriksi”. Brander halusi kakkuohjeensa olevan niin yksinkertainen, että hermot eivät ehdi mennä ja tulos on maukas. Lisäksi sen tuli onnistua vaikka mökkiolosuhteissa ilman erilaisia työvaiheita ja useita eri vatkaamisia tai työvälineitä.

– Minähän en todellakaan tee mitään hienoja täytekakkuja, joihin kerma pursotetaan säntillisesti. Olen räiskis ja roiskis -tyyppi, jonka hermot eivät kestä likilaskuisia kakkupohjia tai pieleen menneitä koristeluita. Kaiken on mentävä kerralla putkeen ja helposti, hän kirjoittaa blogissaan.

Syntyi ohje, jonka hän nimesi ”maailman helpoimmaksi mansikkakakuksi”.

Muhevuus kuin kananmunilla ja voilla tehtynä

Branderin kakku onnistuu kokonaan ilman maitotuotteita. Siinä voi halutessaan käyttää myös kermaa. Kakkupohjan muhevuuden salaisuus on perunajauho.

– Perunajauho on edullista ja sitä on lähes aina kaapissa. Se on kotimaista ja toimii hyvin kananmunan korvaajana. Sillä kakkupohjasta ei tullut mureneva, vaan muheva.

Siitä tuli kuin voilla ja kananmunilla tehtyä sokerikakkua, mutta sopii kananmuna- tai maito-allergikoille sekä vegaaneille.

Kesävieraat kehuivat herkkua. Tässä on esimerkki siitä, että eri ruokavalioille ei tarvitse tehdä kahvipöytään kovalla vaivalla sen seitsemää sorttia.

– Minä koen, että on valtava etu osata laittaa ruokaa monista erilaisista raaka-aineista ja erilaisiin ruokavalioihin. Voisin syödä itse tavallista kermakakkua, mutta jos voin tehdä myös vegaanille ja muna-allergikolle sopivan kakun, jonka maku tai koostumus ei häviä yhtään tavalliselle, miksi en tekisi, Brander kirjoittaa.

Maailman helpoin mansikkakakku

(pieneen, 20–23-senttiseen vuokaan)

Kakkupohja

2 dl kauramaitoa

0,5 dl rypsiöljyä

1,5 dl sokeria

0,5 teelusikallista suolaa

2 teelusikallista vaniljasokeria

3 dl vehnäjauhoa

2 teelusikallista perunajauhoa

1,5 teelusikallista leivinjauhetta

öljyä ja korppujauhoa vuoan voiteluun ja jauhotukseen

Kostutukseen

0,5 dl vettä

1 teelusikallinen sitruunamehua

maun mukaan sokeria

Täyte

2,5 dl (vegaanista) vaniljavispiä tai kermaa

150 grammaa (vegaanista) maustamatonta tuorejuustoa

maun mukaan sokeria

150 grammaa mieluista hilloa, hedelmä- tai marjasosetta

5 dl tuoreita mansikoita

1. Tee ensin kakkutaikina. Sekoita yhdessä astiassa maito, öljy, sokeri, suola ja vaniljasokeri.

2. Sekoite toisessa kulhossa vehnäjauho, perunajauho ja leivinjauhe.

3. Siivilöi jauhoseos öljyseokseen parissa erässä kevyesti sekoittaen. Älä vaivaa taikinaa pitkään, ettei siihen tule sitkoa.

4. Öljyä ja jauhota kakkuvuoka ja kaada taikina vuokaan. Jos käytät irtopohjavuokaa, vuoraa pohja leivinpaperilla, sillä kakkutaikina on löysää.

5. Paista pohjaa uunin keskitasolla 200 asteessa noin 25 minuuttia, kunnes pinta on kullanruskea, ja testitikkuun ei jää raakaa taikinaa.

Vinkki! Jos käytät maitopohjaista kermaa, tee täyte kuohukerman sijaan mieluummin vispikermasta, sillä se pysyy napakampana lämpöisellä säällä.

Täytevaahdonkin voit tehdä rahkasta tai jugurtin ja tuorejuuston sekoituksesta, jos vatkainta ei ole.

Resepti: Savusuolaa.fi

