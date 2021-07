Tiesitkö, kuinka vähän aikaa tuore kala säilyy hyvänä jääkaapissa?

Helteillä tuore kala kannattaa aina kuljettaa kaupasta kotiin kylmälaukussa.

Kala on herkullista ja nopeasti valmistuvaa kesäruokaa. Se on kuitenkin myös herkkä elintarvike, joka ei kestä helteisiä lämpötiloja, Pro Kala ry muistuttaa tiedotteessa. Lisäksi yhdistys painottaa, että helteillä tuore kala kannattaa kuljettaa kaupasta aina kylmälaukussa ja ostaa mahdollisimman läheltä määränpäätä.

Tuoretta kalaa ei ole hyvä säilyttää edes jääkaapissa pitkiä aikoja. Tämä johtuu siitä, että kodeissa jääkaapit eivät ole aivan tarpeeksi kylmiä kalan säilyttämistä varten, tiedotteessa kerrotaan.

Yhdistys suosittelee, että tuore kala kypsennetään hyvin pian, jo seuraavana päivänä sen ostamisesta.

– Paras lämpötila kalan säilyttämiseen on lähellä sulavan jään lämpötilaa, kun monet jääkaapit ovat tätä useamman asteen lämpimämpiä. Kala kannattaakin aina valmistaa viimeistään seuraavana päivänä ostohetkestä.

Sama sääntö koskee mökkilaiturilta kalastettua kalaa. Se tulee säilyttää kylmässä ja käyttää mahdollisimman pian.

”Mitä nopeammin sen valmistaa, sen maukkaampaa se on”

Food Market Herkku Helsingin palvelutiskillä työskentelevä Topi Vaissi kertoi viime vuonna aiheeseen liittyen, että Norjasta tuodun lohen käyttämiseen annetaan suosituksia asiakkaille. Kala kannattaa käyttää nopeasti jo pelkästään paremman maun takia.

– Norjasta tulevan lohen kanssa saattaa hyvinkin olla viisi päivää, ennen kuin se on kaupassa ja silti niissä on yleensä viikko myyntiaikaa. Suosittelemme, että se valmistettaisiin viimeistään seuraavana päivänä ostamisen jälkeen. Jos sen perjantaina ostaa, sen voi toki hyvin kypsentää sunnuntaina. Mutta mitä nopeammin sen valmistaa, sen maukkaampaa se on.

Tuoreen kalan tuntomerkit

Haju kertoo kyllä nopeasti, jos kala ei ole enää tuoretta. Ruokavirasto kertoo kalan käsittelyyn liittyvissä ohjeissa tuoreen kalan tuntomerkeistä myös muun muassa seuraavia seikkoja:

Tuoreen kalan liha on jäykkää ja kimmoisaa, ja se on lujasti kiinni selkärangassa. Kylkiruodot ovat hyvin kiinni lihassa.

Silmät ovat kirkkaat, kosteat ja ulkonevat. Värit ovat kirkkaat.

Kalan iho on kiiltävä, tasaisen ohuen suojaavan limakerroksen peitossa.

Lue myös: Kun valitset kaupassa lohta, tiedätkö mitä pakkausten A-, B-, C- tai D-merkit tarkoittavat? Uunilohellekin on suositus