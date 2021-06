Ihana pannukakkukakku hurmaa lapset ja aikuiset! Tässä maistuu kesä

Pannukakkupalojen väliin kerrostetaan ricottatäytettä, mansikoita ja sitruunaoreganoa.

Pannukakusta rakenneltu kakku on mainio vaihtoehto kesäiseen kahvipöytään. Se on helppo tehdä ja sen maustamisessa ja täyttämisessä on vain mielikuvitus rajana.

Tässä ohjeessa pannaritaikinan joukkoon lisätään sitruunankuorta, joka tuo pannukakkuun ihanan maun.

Täytteessä maistuvat mansikat ja sitruunaoregano. Mansikkaa on kakussa kahdessa muodossa: siinä on sekä lohkottuja mansikoita että mansikoista ja sokerista surautettua kastiketta. Mansikkakastikkeen voi tehdä myös pakastemansikoista.

Lisäksi pannukakkupalojen välistä löytyy herkullista ricottatäytettä.

Ohjeen löydät Sopasta!