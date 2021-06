Pintapaahdettu lohi on ehkä maailman helpoin grilliherkku – tätä on kokeiltava!

Graavilohi pääsee nyt käväisemään grillissä.

Jos pidät grillatuista lohinigireistä, pintapaahdettu juhannuslohi on mieleesi.

Kala kuuluu monen juhannuspöytään.

Yksi vaihtoehto tämän juhannuksen kalaherkuksi on pintapaahdettu juhannuslohi. Idea on simppeli: kyseessä on graavilohi, jonka pinta paahdetaan grillissä.

Tarvitset sen valmistamiseen kevyesti graavattua lohifileetä. Pyyhkäise graavilohen pinta kuivaksi talouspaperilla ja grillaa lohen lihapuoli pikaisesti kuumassa grillissä, puolisen minuuttia riittää. Jos omistat kaasupolttimen eli ”tohottimen”, voit paahtaa pinnan näppärästi myös sillä.

Viipaloi lohi grillaamisen jälkeen ja tarjoa maistuvien lisukkeiden, kirsikkatomaatti-tillisalaatin ja sinappimajoneesin, kanssa.

Ohjeet löydät Sopasta!