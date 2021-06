10 herkullista reseptiä juhannukseen – näitä haluat kokeilla!

Klassikot ovat klassikoita syystä, mutta grillatessa voi myös pitää hauskaa ja käyttää hieman luovuutta.

Viimeistään juhannuksena on aika kuumentaa grilli ja kantaa pöytään perinteiset kesäherkut. Perinteisen ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa tylsää – IS kokosi yhteen reseptiarkiston kesähelmet, joissa vanhoille suosikeille on annettu pieni kasvojenkohotus.

Kokeile esimerkiksi vihreää perunamuusia, joka saa värinsä tuoreista herneistä, tai lisää klassiseen mansikkakakkuun juuri nyt parhaimmillaan olevaa raparperia. Tänä juhannuksena makkaran ja maissin lisäksi grilliin voi myös heittää rohkeasti salaatin sekä jälkiruuan.

Peruna-chorizosalaatti

Ainekset

500 g perunoita

200 g chorizoa

3 vartta kevätsipulia

n. ½ dl pilkottua rukolaa

1 kirpeä omena (Granny Smith)

Kastike:

200 g kermaviiliä

3 rkl oliiviöljyä

1 rkl sinappia

½ sitruunan mehu

reilu hyppysellinen suolaa

Valmistusohjeet

Keitä perunat napakan kypsiksi. Jos käytät tavallisia kiinteitä perunoita, leikkaa perunat neljään osaan (kuvassa on varhaisperunoita). Jäähdytä perunat. Sekoita kastikkeen ainekset keskenään.

Leikkaa chorizomakkara ohuiksi viipaleiksi ja paista nopeasti kuumalla ja kuivalla pannulla, kunnes ne saavat väriä ja rapeutta. Leikkaa kevätsipulin varret ja omena ohuiksi viipaleiksi.

Sekoita kaikki ainekset kulhossa, paitsi rukola ja vain puolet kastikkeesta. Laita jääkaappiin tekeytymään vähintään puoleksi tunniksi. Sekoita rukolat joukkoon juuri ennen tarjoilua. Tarjoa salaatti lopun kastikkeen kera.

Kalkkunaa ja ananasta grillistä

Ainekset

4 kpl (noin 400–600 g) kalkkunan fileeleikkeitä

1 tl suolaa

2 tl oreganoa

2 tl basilikaa

1 tl sipulijauhetta

1 tl paprikajauhetta

8 rengasta ananasta

Valmistusohjeet

Hiero kalkkunan fileeleikkeiden pintaan mausteet. Paista ne grillissä yhdessä ananasrenkaiden kanssa kovalla lämmöllä muutaman minuutin ajan. Tarjoile salaatin kanssa.

Varhaiskaali-coleslaw ja possuvartaat

Ainekset

1 varhaiskaali

2 porkkanaa

2 valkosipulinkynttä

4 kesäsipulin vartta

½ dl kermaviiliä

2 rkl majoneesia

2 rkl sitruunamehua

suolaa

Lisäksi:

500-600 g pala possun sisäfileetä

1 rkl savupaprikajauhetta

mustapippuria

suolaa

varrastikkuja

Valmistusohjeet

Raasta vihannekset ja hienonna sipulit. Yhdistä kaikki aineet ja anna tekeytyä jääkaapissa puolisen tuntia ennen syömistä.

Leikkaa possufileet vartaisiin meneviksi paloiksi. Kierittele ne kuivamausteissa ja työnnä vartaisiin. Grillaa noin 5-8 minuuttia, riippuen palojen koosta. Tarjoile coleslawn kanssa.

Hiiligrillattua lihaa ja maustevoi

Ainekset

4 kpl n. 150 g:n kokoista naudan sisä- tai marmoriulkofileepihviä

Maustevoi:

150 g pehmeää voita

2 valkosipulinkynttä

4 rkl hienonnettua persiljaa

4 rkl hienonnettua rakuunaa

2 tl savupaprikajauhetta

1 tl mustapippurirouhetta

1 tl kiteistä sormisuolaa

Valmistusohjeet

Ota liha pari tuntia ennen grillausta huoneenlämpöön. Tee kunnon hiillos alusta alkaen polttamalla puita tai hiilistä. Jos käytät sytytysnestettä valitse kasviperäinen sytytysaine.

Valmista voi sekoittamalla kaikki aineet yhteen. Lusikoi voi kelmun päälle. Muotoile voista kelmun avulla pitkulainen pötkö. Sido kelmun päät tiukasti rullalle ja nosta voipötkö jääkaappiin jähmettymään. Voit tehdä tämän jo edellisenä päivänä, maustevoi säilyy jääkaapissa muutamia viikkoja.

Painele pihvejä vähän ennen paistamista. Paista ne nopeasti kuumassa hiilloksessa muutamien minuuttien ajan. Jätä liha roseeksi sisältä. Tarjoile pihvit maustevoin kanssa.

Valkosipulivoissa paistetut silakkapihvit ja herne-perunamuusia

Ainekset

800 g perattuja silakkafileitä

2 dl ruisjauhoja

valkopippuria ja suolaa

50 g valkosipulivoita tai voita ja hienonnettua valkosipulia

Muusi:

800 g muusiin sopivia perunoita

200 g herneitä

1 ½ dl maitoa

suolaa

Valmistusohjeet

Valmista muusi ennen silakkapihvejä. Keitä kuoritut perunat kypsiksi. Kuumenna herneet ja soseuta ne sauvasekoittimella. Muusaa perunat ja lisää hernepyree kuumennetun maidon kanssa. Lisää suolaa maun mukaan. Pidä kuumassa uunissa siihen asti, kun silakkapihvit ovat valmiita.

Sekoita suola ja valkopippuri ruisjauhoihin. Kierittele silakkapihvit kevyesti jauhoissa. Paista fileet rapeiksi valkosipulivoissa ja tarjoile muusin kanssa

Grillattu kesäsalaatti

Ainekset

4 sydänsalaattia

4 varhaisnaurista

4 avomaankurkkua

2 sitruunaa

suolaa

Kastike:

1 nippu korianteria

1 nippu persiljaa

1 nippu basilikaa

4 sardellifileetä

1 sitruunan raastettu kuori ja puristettu mehu

1 tl hunajasinappia

4 valkosipulinkynttä

suolaa

mustapippuria

½ dl oliiviöljyä

Valmistusohjeet

Valmista ensin kastike sekoittamalla kaikki aineet tehosekoittimessa sileäksi seokseksi.

Puolita sydänsalaatit, halkaise nauriit ja leikkaa avomaankurkku pitkittäin puoliksi. Nosta ensin nauriit grilliin leikkauspuoli alaspäin. Kun nauris on melkein pehmeä, nosta grilliin avomaankurkut ja salaatti. Puolita sitruunat ja nosta ne myös grilliin leikkauspinta alaspäin. Grillaa kaikkiin hyvät grilliraidat.

Nosta tarjolle ja ripottele päälle suolaa sekä purista grillatuista sitruunoista mehua vihannesten päälle. Tarjoile vihreän yrttikastikkeen ja maalaisleivän kanssa.

Perunavartaat ja nopea tillidippi

Ainekset

1 kg perunoita

1 kananmuna

1 rkl dijoninsinappia

1 rkl valkoviinietikkaa

2 dl rypsiöljyä

3 rkl rasvatonta rahkaa

0,5 dl tilliä silputtuna

1 valkosipulin kynsi

0,5 tl suolaa

vartaita, sauvasekoitin

Valmistusohjeet

Esikypsennä perunat keittämällä noin 8 minuuttia suolatussa vedessä. Kuivaa ja jäähdytä hetki. Pujota perunat vartaisiin, sivele päälle öljyä ja ripottele suolaa, paista tai grillaa perunoihin paahteinen pinta ja kunnes ne ovat kypsiä. Paistaminen pannulla sujunee paremmin ilman vartaita.

Valmista pikamajoneesi. Riko kananmuna korkeaan kapeaan kulhoon. Mittaa joukkoon viinietikka ja sinappi. Mittaa rypsiöljy valmiiksi omaan kippoon.Paina sauvasekoitin kulhon pohjalle ja surruta majoneesi tasaiseksi kaatamalla samalla joukkoon öljyä, tasaisena nauhana.Nostele lopuksi sauvasekoitinta, jotta kaikki öljy sekoittuu.Purista joukkoon valkosipulin kynsi, lisää hienonnettu tilli ja rahka. Nosta jääkaappiin odottamaan.

Dippaa paahtuneet, hieman jo jäähtyneet perunat dippiin

Makkaravartaat ja romescokastiketta

Ainekset

1 dl manteleita

1 pala maalaisleipää

2 kaltattua tomaattia

1 punainen paahdettu ja säilötty piquillopaprika

3 valkosipulinkynttä

1 tulinen chili

2 rkl sherryviinietikkaa

2 tl sokeria

merisuolaa ja mustapippuria

2 rkl oliiviöljyä

Lisäksi:

Erilaisia makkaroita

Valmistusohjeet

Pilko kastikkeen ainekset ja soseuta ne sauvasekoittimella. Grillaa makkarat ja tarjoile kastikkeen kanssa. Voit tarjoilla lisänä uusia perunoita.

Grilli-banoffee

Ainekset

4 banaania

1 prk eli 397 g:n purkki makeutettua kondensoitua maitoa

tai valmiiksi keitettyä kinuskia

8 Digestive-keksiä

4 rkl mantelirouhetta

1 tl kanelia

2 dl kuohukermaa

50 g tummaa suklaata

Valmistusohjeet

Aloita keittämällä kondensoitu maito kinuskiksi. Tähän menee noin 3 tuntia + jäähdyttäminen. Poista purkista etiketit. Laita säilykepurkki kattilaan, ja varaa niin iso kattila, että purkin ja kattilan reunaan jää reilusti tilaa vedelle kiehua. Vettä pitää olla niin paljon, että purkki peittyy kokonaan. Keitä säilykepurkkia 3 h runsaassa vedessä kannen alla. Maito muuttuu keittäessä herkulliseksi toffeeksi. Älä avaa purkkia, vaan keitä se suljettuna. Lisää kiehuvaa vettä kattilaan, jos se haihtuu. Anna veden kiehua koko ajan ja varmista, että purkki on veden alla koko ajan. Kolmen tunnin kuluttua purkissa oleva maito on muuttunut makeaksi toffeeksi. Anna purkin jäähtyä ennen avaamista, muuten toffee saattaa roiskahtaa kasvoille purkkia avatessa.

Murusta keksit hienoksi jauheeksi. Paahda keksimuruja ja mantelijauhetta pannulla hetki. Mausta seos kanelilla. Vaahdota kerma. Raasta suklaa. Kääri banaanit jokainen folioon. Grillaa niitä noin 3-4 minuuttia. Ota banaani foliosta ja nosta se tarjoilulautaselle. Avaa banaani veitsellä. Ripottele pinnalle keksimurua, pursota päälle kermavaahtoa, lusikoi annoksiin kinuskikastiketta ja ripottele päälle viimeiseksi suklaaraastetta.

Mansikka-raparperikakku

Ainekset

Pohja:

150 g huoneenlämpöistä voita

1 ½ dl sokeria

2 kananmunaa

2 dl vehnäjauhoja

½ dl perunajauhoja

1 tl leivinjauhetta

1 tl vaniljasokeria

1 sitruunan raastettu kuori

1 dl kuohukermaa

Täyte:

2 dl raparperihilloa

2 dl kuohukermaa vaahdotettuna (tai rahkan ja kermavaahdon seosta)

1 tl sitruunankuoriraastetta

½ tl vaniljasokeria

500 g mansikoita

mintunlehtiä

Valmistusohjeet

Kuumenna uuni 175 asteeseen. Vatkaa voi ja sokeri vaahdoksi. Lisää joukkoon munat yksitellen hyvin vatkaten. Yhdistä kuivat aineet ja siivilöi ne vaahtoon. Sekoita kevyesti. Lisää kerma ja sekoita nuolijalla kevyesti. Kaada kakkuaines voideltuun vuokaan esim. Ø 24-25 cm:n kokoiseen piirakkavuokaan tai kakkuvuokaan. Paista noin 30-40 minuuttia. Anna jäähtyä ennen täytteiden levittämistä.

Vatkaa kerma vaahdoksi ja mausta se sitruunankuorella sekä vaniljasokerilla. Levitä pohjan päälle raparperihillo. Siivuta mansikat ja asettele puolet niistä hillon päälle tasaisesti. Levitä vaahdotettu kerma mansikoiden päälle ja asettele sen päälle loput mansikoista. Koristele mintunlehdillä.