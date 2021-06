Kolme täydellisen mehevää hittipiirakkaa raparperista – nyt on hyvää, muita ohjeita et tarvitse!

Raparperista kannattaa pyöräyttää perinteistä kesäherkkua nyt, sillä sen satokausi on alkukesästä parhaimmillaan.

Raparperin kulta-aika on täällä taas. Kesäpöydän odotettu herkku on raparperipiirakka, josta löytyy loputtomasti eri variaatioita.

Kokosimme yhteen kolme herkullista ja perinteistä raparperipiirakan ohjetta helpottamaan reseptien selailua.

Maisemakahvilan raparperipiirakka on tituleerattu jo hittireseptiksi. Piirakka on kotoisin hämeenkyröläisestä maisemakahvilasta, josta sen ohje lähti taannoin kiertämään. Sen herkullisuus syntyy mehevästä piimäpohjasta, rahka-raparperitäytteestä ja muruseoksesta pinnalla. Reseptistä on olemassa myös suosittu omenaversio.

Lue lisää: Hittipiirakka on saanut nimensä hämeenkyröläisestä maisemakahvilasta: Kokeilimme ohjetta ja tulos oli mahtava

Mumman raparperipiirakka sisältää reilusti raparperia ja saa rapeutta herkullisesta muruseoksesta. Klassinen murupiirakka maistuu parhaalta vaniljakastikkeen tai -jäätelön kanssa. Tätä reseptiä haetaan joka alkukesä paljon Ilta-Sanomien Ruokalan reseptiarkistosta.

Lue lisää: Resepti: Mumman raparperipiirakka

Vappu Pimiän raparperipiirakka on luotto-ohje mehevän piirakan valmistukseen. Täytteen salaisuus on täyteläinen ranskankerma.

Lue lisää: Vappu Pimiä on leiponut ihanaa raparperipiirakkaa samalla ohjeella jo parikymmentä vuotta: ”Erittäin mehevä”