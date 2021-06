Näin valitset sopivat grillihiilet – moni vannoo nyt kovapuuhiilien nimeen

Grillauksen tuorein trendi on kovapuuhiilet.

Mikko Oikari on myynyt Suomessa jo kuusi kontillista kovapuuhiiliä. IS kokosi listan erihintaisista grillihiilistä, joita on myynnissä laajasti eri puolilla Suomea. Katso listaus jutun lopusta!

Pallogrilli, lihaa, kasviksia, makkaraa. Niistä on moni suomalainen kesäkeittiö tehty. Mutta entäpä jos hiilet eivät syty kunnolla? Tai ne savuttavat. Palavat hetkessä loppuun. Lihakin saattaa kärvähtää pilalle.

Jotta grillillä saisi aikaan maksimaalisen tuloksen, moni vannoo nyt kovapuuhiilien nimeen.

– Kovapuuhiilillä on pitkä paloaika. Ne eivät kipinöi, eivätkä savuta ja ne palavat puhtaasti, eli eivät jätä tuhkaa, kovapuuhiiliä maahantuova Mikko Oikari luettelee eroja tavallisiin lehtipuuhiiliin verrattuna.

Kovapuuhiili palaa tuplasti pidempään kuin lehtipuuhiili. Oikari on itse onnistunut jopa kolminkertaistamaan paloajan.

– Eroja toki on, mutta näin lonkalta voin sanoa, että jos lehtipuuhiili palaa pallogrillissä puolitoista tuntia, niin kovahiili palaa kolme tuntia. Eroja on myös siinä, millainen tuoksu hiilien palamisesta tulee.

Mikko Oikari sai idean kovapuuhiilien maahantuonnille työreissulla Vietnamissa.

Kovapuuhiilet toimivat varsinkin silloin, kun grillissä pitää tehdä paljon ruokaa.

– Jos teet nopean paiston, vaikka pihvin, niin lehtipuuhiili käy aivan yhtä hyvin. Mutta jos valmistat esimerkiksi pizzaa isolle porukalle, niin kovapuuhiili pitää lämmön, vaikka joudut avaamaan grillin kannen useaan otteeseen.

– Tavallinen hiili palaa nopeasti ja kuumana, mutta lämpötila myös laskee nopeasti.

Oikari on tuonut kovapuuhiiliä Suomeen viime syksystä saakka. Idea syntyi työmatkalla.

– Olin duunireissulla Vietnamissa, kun tutustuin kovapuuhiiliin. Yritys, jossa olin töissä, ei kiinnostunut niistä, mutta itse aloin innostua. Laitoin viestin Facebookiin, että olisin ottamassa tällaisia hiiliä, onko kukaan kiinnostunut? Ajattelin, että tuhat säkkiä pelkästään itselleni on vähän liikaa, Oikari nauraa.

– Lopulta myin koko kontillisen hiiliä ja nyt niitä on mennyt viisi kontillista siihen päälle.

Hiilipusseista ei löydy vielä suomenkielisiä etikettejä, mutta se ei grillaamista haittaa.

Kovapuuhiiliä ei tehdä mistä tahansa puusta. Esimerkiksi suositut marabuhiilet valmistetaan Kuubassa kasvavasta marabusta, joka on kova ja tiivisrakenteinen puu.

– Marabuhiilet ovat ehkä maailman suosituimpia kovapuuhiiliä ja ne tehdään Kuubassa levinneestä vieraslajikkeesta. Kyse on villiintyneestä puusta, jonka kaataminen on erittäin suotava teko. Marabu on oikea ongelma Kuubassa, mutta niistä saa helkkarin hyvää hiiltä.

Oikari pitää huolen, että hänen maahantuomansa hiilet ovat ekologinen ja eettisesti kestävä valinta grillaajille.

– Aasiasta tulee hedelmäpuuhiiliä. Ne ovat hedelmäpuutuotantosyklin lopputuote. Kun puun hedelmätuotanto loppuu, siitä tehdään hiiliä. Esimerkiksi longaani-hedelmäpuusta saa hyvää ja isokokoista hiilitavaraa. Meille longaanista tehtyä hiiltä tulee Vietnamista.

Longan-hiilet palavat pitkään.

Eteläisestä Amerikasta saadaan puolestaan quebracho-hiiliä.

– Quebracho on tammimainen puu ja siitä saa hyvää hiiltä. Se on äärimmäisen kovaa. Quebracho tarkoittaa itse asiassa ”kirveen rikkojaa”. Quebrachoa käytetään paljon puuseppäteollisuudessa ja niistä paloista, joista ei saa enää pöytää tai jakkaraa, tehdään hiiliä.

– Quebracho on tosin hieman haasteellinen valvonnan kannalta. Pitää seurata hyvin tarkkaan, että hakataanko sitä liikaa. Jos puun tuotanto kasvaa puhtaasti hiilikäyttöön, niin homma ei ole enää kestävällä pohjalla.

” Ihan tavalliset perheenisät ovat kiinnostuneita kovapuuhiilistä.

Kuinka kuormittavaa ympäristön kannalta on rahdata hiiliä toiselta puolelta maapalloa?

– Hiilien hiilijalanjälkeen pitää kiinnittää jatkossa huomiota. Minä en tuo Suomeen hiiliä, jotka on tehty sademetsän puista. Hiilien pitää olla myös tehty viljelemättömistä puulajikkeista.

Onko Suomessa vastaavia puulajeja, joita voisi hyödyntää grillihiilinä?

– Aika vähän. Meillä tehdään koivuhiiltä pienessä määrin. Suomessa puu pitää ehdottomasti käyttää muuhun kuin grillihiiliksi. Kotimainen hiilituotanto vaatisi puun, lähinnä tammen, tuontia lähimaista. Männystä ja havupuista ei hiiltä saa.

Oikari on myynyt jo kuusi kontillista kovapuuhiiliä.

Alkuun Oikarin hiilet kiinnostivat kovan luokan grillausharrastajia, mutta nyt hän saa kyselyjä jo aivan tavallisiltakin grillaajilta.

– Joka päivä tulee puheluja. Ihan tavalliset perheenisät ovat kiinnostuneita kovapuuhiilistä. He pohtivat, mitä ominaisuuksia niillä voisi olla verrattuna markettihiiliin. Eli eivät nämä ole enää pelkästään hifistelijöiden käyttöön.

Oikarin hiiliä saa verkkokaupasta noutopisteisiin toimittuna, mutta myös hyvin varustetuista rautakaupoista.

– Kohtalaisen hyvin hiiliä on jo saatavilla. Hinta on sellaiset 12,95–14,95 per 10 kiloa laadusta riippuen.

Erilaisia grillihiiliä

Hyvälaatuisesta grillihiilestä kielii yleensä hiilien paino ja yksittäisten hiilien koko.

Painavammat ja suuremmat hiilenkappaleet palavat pidempään ja tasaisemmin. Samassa pakkauksessa voi olla mukana myös pienempää silppua, joka soveltuu lyhytkestoisempaan grillaamiseen.

Keräsimme listan erihintaisista grillihiilistä, joita on myynnissä laajasti eri puolilla Suomea. Hinnat on poimittu eri liikkeiden nettisivuilta. Osasta on myynnissä on useita eri pakkauskokoja, joista olemme valinneet vertailuun yhden. Lisäksi olemme laskeneet pusseille kilohinnan, sillä paino kertoo usein hiilien laadusta enemmän kuin tilavuus.

Ympäristötietoinen grillaaja tarkkailee sertifikaattien lisäksi myös sitä, mistä hiiliä Suomeen kuljetetaan. Kaikki valmistajat eivät sitä tosin ilmoita.