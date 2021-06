Hyvä viini grilliruoille – katso suositukset, mukana useampi noin kympin löytö

Roséviinin suosio jatkaa kasvuaan. Mikä ettei!

Roséviinien valikoima ei ole koskaan ollut Suomessa yhtä laaja kuin nyt. Myynti kasvaa, mutta hehkutuksen keskellä kannattaa muistaa, että kyse on yhä marginaalisesta juomaryhmästä.

Kasvun taustalla on pari kiinnostavaa tekijää. Suosiota selittää osin italialainen rosé prosecco, jonka viinipaavit hyväksyivät viime vuonna. Italian viinilainsäädäntöä muutettiin siten, että proseccon valmistuksessa saa nyt käyttää glera-rypälelajikkeen lisäksi myös pinot neroa (eli pinot noir -lajiketta). Sen osuus käytetyistä rypäleistä saa olla enintään 15 prosenttia.

Lisäksi on säädetty, että rosé proseccon pitää levätä hiivasakkansa päällä vähintään 60 päivää. Makeusasteet ovat rutikuiva brut nature (sokeria 0-3 grammaa litrassa), brut (sokeria enintään 12 g/l) sekä extra-dry (sokeria 12–17 g/l).

Toinen vaaleanpunainen puheenaihe on ollut pink riesling, jonka synnyssä suomalaisella Master of Wine -tittelin saavuttaneella Tuomas Meriluodolla on iso osansa. Valko- ja punaviiniä lasiinsa sotkeneella viinimiehellä syntyi ajatus, jonka hänen saksalaiset tuttunsa ostivat.

Koska kyse ei ole virallisesta viiniluokituksesta, sitä kutsutaan alkoholipitoiseksi juomaksi. Tavallista roséviiniä ei Euroopassa saa tuottaa sekoittamalla valkoviiniin punaviiniä. Siksi vaaleanpunainen riesling ei ole ”aito” viini vaan niin sanottu roséviinijuoma, johon on sekoitettu pisara vettä.

Rosén puolestapuhujat muistuttavat, että kyse on läpivuotisesta juomasta – myös monipuolisena ruokajuomana. Jos keveimmätkin punaviinit tuntuvat kesäkuumalla raskailta, rosé on ratkaisu. Sen tietävät etenkin rosén kehdossa elävät ranskalaiset, sillä he nauttivat roséviinejä läpi vuoden huomattavasti enemmän kuin valkoviinejä.

Roséviinit

Leitz Eins-Zwei-Zero Sparkling Rosé Alcohol Free

Leitz Eins-Zwei-Zero Sparkling Rose Alcohol Free tölkki

Tölkissä myytävä alkoholiton rosé kuplilla ei ehkä kuulosta houkuttelevalta, mutta nyt kannattaa hetkeksi luopua ennakkoluuloista. Lohenpunaisessa juomassa on pirteitä punaisia marjoja, ja se on jopa viinillinen rakenteeltaan. Makeutta löytyy terhakoista hapoista huolimatta. (2,99 €)

Casa Canevel Prosecco Rosé Brut 2019

Casa Canevel Prosecco Rosé Brut 2019

Italian suosio suomalaisten suosimissa kuohuviineissä on ohittanut Espanjan, eikä prosecco ole vähin syy siihen. Noin 800 000 pulloa vuodessa tuottavan Canevelin tuottama rosé on viini, jota ei pidä sekoittaa ravintoloiden sisäänvetotuotteina myytäviin proseccoihin. Itsepintaisesti pientä kuplaa lasissa rakentava viini on hyvin harmoninen. Laadukas, kuiva aperitiivi ja kesäisten salaattien kaveri. (13,99 €)

Gérard Bertrand Côte des Roses Rosé 2020

Gérard Bertrand Cote des Roses 2020

Pullon muotoilu ei ainakaan ole este, jos pohtii sopivaa tuliaista. Ylösalaisin käännettynä se näyttää pohjastaan ruusulta, joten kukkatervehdys on siinä. Viini tuoksuu herukalta ja vadelmilta. Aromien antama lupaus todentuu suussa. Hapokkuus kannattelee kuivaa makua pitkään. Grillatulle lohelle. (14,98 €)

Les Fumées Blanches Rosé 2019

Les Fumées Blanches Rosé 2019 hanapakkaus

François Lurtonin viinissä on hento valkoherukkainen tuoksu. Mausta löytyy enemmän punaisia marjoja. Tasapainoinen hapokkuus ja melko pitkä jälkimaku tekevät tästä oivallisen juoman aperitiivista salaattikulhon kautta grillattuun broileriin. (35,99 € / 3 l)

Dreissigacker Organic Pink Riesling

Dreissigacker Organic Pink Riesling

Väriltään Provencen klassisia roséviinejä muistuttava hienostunut tuotos. Väriä ja mehuisuutta on antamassa 2,49 prosentin verran pinot noir -rypäleitä. Erikoista on, että se on samalla kertaa luomuviini olematta virallisesti viini. Eikä siinä kaikki, vaan kyse on myös vegaaneille sopivasta juomasta. Kevyille salaateille. (15,90 €)

Lindauer Special Resever Rosé Brut

Lindauer Special Resever Rosé Brut toivottavaa vieraat tervetulleiksi.

Uuden-Seelannin luottotuottaja Lindauer kykenee liittämään viineihinsä Champagnen briossimaista karaktääriä. Sitä löytyy hiukan myös talon paremman luokan ruusukullan värisestä roséesta. Chardonnayn ja pinot noirin lisäksi yllättäen mukana myös kaksi prosenttia pinotage-rypälettä. Oivallinen aperitiivi, muttei karsasta vuohenjuustosalaattiakaan. (15,90 €)

Valkoviinit

Plan B Riesling 2020

Plan B Riesling 2020

Hedelmäisen makeuden tuntee suussa, mutta vaikea uskoa, että viinissä on peräti 25 grammaa sokeria litraa kohden. Hedelmäinen, mineraalejakin huokuva maku. Hurja hapokkuus (8,2 g/l) pitää makeuden kurissa ja tarjoaa hyvää seuraa sushille tai grillissä käyneille chilimarinoiduille jättikatkaravuille. (15,29 €)

Pierre Sparr Rayon d'Alsace Edelzwicker 2017

Pierre Sparr Rayon d'Alsace Edelzwicker 2017

Tuoksussa on kesän kukkia ja omenoita. Maussa on vahamaisuutta ja mineraalisuutta. Grillattujen kalojen ja kasvisten kaveriksi. Kestää reipastakin maustamista. Viiden rypäleen miksaus: gewürztraminer, pinot blanc, pinot gris, riesling ja sylvaner. (11,29 €)

Jean Biecher Pinot Gris 2018

Jean Biecher Pinot Gris 2018

Alsacelainen tuottaja tuo viinillään kesän, vaikka ei siltä ulkona näyttäisi. Hedelmäinen ja kukkainen tuoksu. Puolikuivassa maussa maistuu kypsä hedelmäisyys: ananasta, hunajaa ja kypsää sitrusta. Ehkäpä lohi grilliin ja teriyaki-kastiketta päälle. (12,98 €)

Jurtschitsch Platin Riesling 2020

Jurtschitsch Platin Riesling 2020

Kamptalin laatutuottajan nuorekas viini on lähes rutikuiva. Vihertävä väriltään ja myös tuoksultaan: omenaa, nokkosta ja sitrusta. Maun pienoiselle hedelmäiselle pyöreydelle tuo vastapainoa greippimäinen kirpakkuus. Parsaa ja äyriäisiä lautaselle. (14,98 €)

Punaviinit

Ironstone Old Vine Zinfandel 2018

Ironstone Old Vine Zinfandel 2018

Vaihtoehto oluelle, kun grilliin menee naudanjauhelihapihvejä. Hampurilaiskokille alkuun lasillinen. Zinfandelille ominaisesti mehevä ja hillomainen maku. Kerroksellisuutta tuovat kahvin, suklaan, karhunvatukan ja kirsikan flavorit. Mukana myös syrahia ja petit sirahia. Pieni pippurisuus antaa lisäryhtiä. (13,19 €)

Duas Uvas Premium 2017

2U Duas Uvas Premium 2017

Tässä on Suomessa myydyimmän punaviinin premium-versio. Hintaa kertyy yli neljä euroa enemmän, mutta se tuskin on este kokeilunhaluiselle. Täyteläinen mustaherukkainen ja hapankirsikkainen maku saa seurakseen mokkamaisia sävyjä ja mausteisuutta. Grillistä punaiseksi jätettyä naudanlihaa lautaselle. (12,98 €)

Chivite Legardeta Garnacha 2017

Chivite Legardeta Garnacha 2017

Garnacha eli ranskalaisittain grenache on rypälelajike, joka mainitaan usein etenkin roséviinien etiketeissä. Tässä espanjalaisessa punaviinissä lajike tarjoaa kypsien tummien marjojen kirjon ja yrttistä mausteisuutta. Maussa on mehukasta luumua ja kirsikkaa. Lampaankaretta tai ibérico secretoa grilliin ja merisuolahiutaleita päälle. Erinomainen. (15,96 €)

Tommasi Crearo 2017

Tommasi Crearo 2017

Uutuuksien katkeamattomassa virrassa hyväksikin todetut viini tuppaavat jäämään nopeasti taka-alalle. Tommasi Crearo on yksi punaviini, joka pysyy vuodesta toiseen oivallisena ostoksena, vaikka hinta on hinautunut vuosien aikana väistämättä kohti kahtakymmentä euroa. Hapankirsikkainen maku pehmeiksi taipuneilla tanniineilla. Monikäyttöinen, aromaattinen ja mehukas viini Venetosta. (19,99 €)

Pinha Ribeiro Santo Reserva 2017

Pinha Ribeiro Santo Reserva 2017

Tummaa kirsikkaa, karpaloa ja mustaherukkaa tyylikkäässä, hiukan paahteisessa tuoksussa. Täyteläinen maku pippuroi tummimmatkin grillistä tulevat lihat. Runsas muttei ollenkaan raskas. Edullinen laatuunsa nähden. (11,19 €)

Aperitiivi neljälle

Nyetimber Classic Cuvee Brut

Nyetimber Classic Cuvee Brut

Erinomainen englantilainen kuohuviini, joka hakkaa laadullaan ison joukon vastaavanhintaisia kanaalin toiselta puolelta tulevia samppanjoita. Nyetimberin tyyliä voikin verrata Champagnen herkkuihin. Paahteisuus ja niukka mineraalisuus vetoavat. Pikkupullo tuo suurta iloa kahdelle tai jopa neljälle. (19,98 € / 0,375 l)

Juusto- ja jälkiruokaviini

Smith Woodhouse Late Bottled Vintage Port 2008

Smith Woodhouse Late Bottled Vintage Port 2008

Hinnan ja laadun suhde on harvoin näin onnistunut kuluttajan kannalta. Viikunaa, kirsikkaa ja suklaata viinissä, entä lautasella? Manchegoa, parmesaania ja gorgonzolaa tai sitten jotain suklaista. (27,49 €)