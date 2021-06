Yksinkertaisen nerokas niksi parsan grillaamiseen – enää ei pyöri ritilöiden väliin

Parsoja ei tarvitse käännellä grillissä yksitellen, kun keihästää ne grillitikuilla parsalautoiksi.

Parsat on helppo grillata yhteen liitettyinä parsalauttoina. Samalla niitä voi sivellä mausteöljyllä.

Vaikka ulkomaisista parsoista on saatu nauttia jo hyvän aikaa, kotimaisten parsojen sesonki on vasta alkamassa. Parsat sopivat mainiosti myös kesägrillaukseen. Ne paahtuvat nopeasti kypsiksi ja maistuvat melkein minkä vain grilliruoan rinnalla.

Ainoa hankaluus parsojen grillaamisessa on, että niiden kääntely on työlästä ja ohuimmat varret karkaavat helposti ritilöiden väliin. Onneksi tähän on olemassa ratkaisu.

Parsat voi koota erillisillä puisilla grillitikuilla niin sanotuiksi parsalautoiksi. Kahden tikun varaan keihästetyt parsarivistöt on helppo grillata. Samalla niitä voi myös sivellä mausteöljyllä, toisin kuin yksittäisiä parsoja, joista makupisarat valuisivat saman tien pois.

Muista liottaa grillitikut vedessä ennen parsalauttojen kokoamista, jotta ne eivät syty grillissä palamaan.

