Upeat maisemakahvilat, joissa todellakin kannattaa poiketa – ”Huippumaisemissa hyvää pizzaa!”

Mikä voisi olla kesälomareissulla ihanampaa, kuin nautiskella hyvää ruokaa ja kahvia kaikessa rauhassa kauniissa maisemissa. Upeita maisemakahviloita Suomessa tuntuukin piisaavan, selvisi toukokuussa järjestetyssä kyselyssä, jossa Ilta-Sanomien lukijat vinkkailivat kahviloita ja ravintoloita, joihin kannattaa poiketa ihan jo pelkästään maiseman tai miljöön vuoksi.

– Upea järvimaisema terassilta!

– Miljöö aivan uskomattoman kaunis!

– Huippumaisemissa hyvää pizzaa!

Näin lukijat kuvaavat kyselyn vastauksissa suosittelemiaan lempipaikkoja.

Vastauksia kyselyyn tuli reilu tuhat. Koostimme suosituksista esimerkkejä eri puolilta Suomea. Jo kuvien puolesta nämä vinkit lunastavat lupauksensa: näissä kohteissa silmä lepää.

Aavasaksan paviljonki, Ylitornio

Yksi pohjoisimmista suositelluista kohteista sijaitsee Aavasaksan laella, yhdessä Lapin vanhimmista matkailukohteista. Paviljongin terassilta aukeavaa maisemaa katsellessa ei tarvitse kysyä kahta kertaa, miksi paikkaa suositellaan ihan vain näköalankin vuoksi. Ravintola kertoo sivuillaan, että tarjolla on päivittäin muun muassa lohikeittoa ja nokkosta sisältäviä ”voimalettuja”. Myös vegaanit ja kasvissyöjät on huomioitu.

Aavasaksanvaarantie 281, 95620 Aavasaksa

Hotelli Kalevalan kesäterassi, Kuhmo

Hotellin terassilta avautuu kaunis näkymä Lammasjärven rannalle. Siellä voi piipahtaa, vaikka hotellissa ei yöpyisikään. Hotellin sivuilla kerrotaan, että ravintola tarjoilee paikallisia herkkuja suomalaiseen sekä kansainväliseen makuun, unohtamatta kasvisvaihtoehtoja.

Väinämöinen 9, 88900 Kuhmo

Hermannin viinitorni, Ilomantsi

Jos mikään, niin tämä ravintola lunastaa lupauksensa upeasta maisemasta. Hermannin viinitorni sijaitsee vanhassa vesitornissa ja terassin näköalasta nautitaan huikeassa 33 metrin korkeudessa. Näköala avautuu ”yli karjalaisten vaarojen aina Venäjälle saakka”, viinitornin sivuilla kerrotaan. Viinien, cocktailien ja muiden juomien lisäksi tarjolla on kahvia, teetä, virvokkeita, pikkusuolaisia ja -makeita leivonnaisia.

Kappalaisentie 1, 82900 Ilomantsi

Cafe Kailas ja Harjupaviljonki Heinolassa

Cafe Kailas sijaitsee Siltasaaressa ja kahvilan terassilta aukeaa erityisen kaunis näkymä. Idyllinen kahvilarakennus on valmistunut 1920-luvulla. Pihalla on katettu terassi.

Siltasaari 1, 18100 Heinola

Harjupaviljonki sijaitsee idyllisessä rakennuksessa postikorttimaisemissa Harjupuistossa. Rakennus valmistui vuonna 1900 kaupunkilaisten ja kylpylävieraiden kävelyretkien tukikohdaksi, kahvila kertoo sivuillaan.

Kauppakatu 30 Harjupuisto, 18100 Heinola

Cafe Kallo, Mäntyluoto, Pori

Kallon kalliot ja majakka ovat jo itsessään upea kohde merimaisemaa rakastavalle.

Siellä sijaitsee myös kolmen, 16-vuotiaan porilaiskaveruksen pyörittämä kahvila. Kahvilan maiseman kauneudesta ei voi kiistellä. Kuva kertoo kaiken.

– Ihanat kahvit meren rannalla, ystävällinen palvelu ja upeat maisemat, voiko parempaa olla, asiakas kehui paikkaa kahvilan Facebookissa.

Kallontie, 28880 Pori

Ilola Inn, Sysmä

Sysmässä sijaitsevan hotellin terassi on mitä kaunein kahvittelupaikka. Siellä voi vierailla, vaikka ei yöpyisikään hotellissa. Hotellin rannassa on vierasvenesatama, joka palvelee Päijänteen veneilijöitä. Terassilla voi nautiskella kesäpäivästä maisemaa ihaillen.

– Kaunis, tyylikäs paikka, hyvä ruoka, paikkaa kehutaan Facebookissa.

Suopellontie 703, 19700 Sysmä

Cafe Rantakivi, Punkaharju

Punkaharju on tunnettu kauneudestaan. Siellä ajeleville yksi mukava pysähdyspaikka voisi olla valtatie 14 varrella sijaitseva idyllinen Cafe Rantakivi. Laiturille voi saapua myös pienveneellä. Rannassa voi käydä uimassa.

Cafe Rantakivi saattoi vilahtaa uutiskuvissakin vuonna 2017, kun presidentit Sauli Niinistö ja Vladimir Putin vierailivat Hotelli Punkaharjussa.

Maiseman lisäksi ravintolasta löytyy lämmintäkin ruokaa.

– Voissa paistetut lötkäleet voi unohtaa, kun on maistanut Pasin savustettuja muikkuja, paikkaa on kehuttu yrityksen sivujen mukaan.

Savonlinnantie 2871, 58430 Kulennoinen

Bar & restaurant Kommodori, Myllysaari, Lahti

Ravintola sijaitsee vuonna 1910 valmistuneessa puujugendia edustavassa rakennuksessa. Ravintolan uudet yrittäjät ovat kunnostaneet tiloja kesää 2021 varten.

Kaunis rakennus viihtyisine miljöineen sijaitsee saarella, mutta paikalle pääsee myös autolla. Ravintolan alueella voi nautiskella ruokaa, vohveleita, jäätelöä ja terassijuomia. Lisäksi tarjolla on tilaussauna, yleisiä saunavuoroja ja pihapelejä, ravintola kertoo sivuillaan. Lapsille voi lainata mato-onkia.

Myllysaarenkatu 12, 15900 Lahti

Cafe Purje, Kantvikin venesatama, Kirkkonummi

Kauniissa, merellisessä maisemassa sijaitsevassa kahvilassa näkymistä voi nauttia myös katetulla terassilla. Yhdeksi paikan erikoisuudeksi mainitaan Sjundbyn linnassa valmistettu marjajäätelö.

– Savolohipizza menee kirkkaasti tähän mennessä maistettujen pizzojen kärkeen, Facebookissa kehutaan.

Hupisaarentie 1, 02460 Kantvik

Saariston puoti, Liperi

Erityisesti veneilijöitä palveleva venesatama tarjoaa muun muassa puu-uunissa paistettua pizzaa. Puodista voi ostaa myös elintarvikkeita ja nauttia terassijuomista hienoissa rantamaisemissa.

– Huippuhapanjuuripizzat, myös Saariston puodin pizzoja kehutaan Facebookissa.

Saaristontie 25, Tutjunniemi 83160

Cafe Björkö, Björkön saari, Parainen

Jos etsii todellista kesäidylliä, tässä on täydellinen kohde. Björkön saarella sijaitseva pieni kesäkahvila tarjoaa idyllisen pihapiirin, jossa voi nähdä myös poneja. Kahvilaa pitää nuori pariskunta. Toiminta on nyt käynnissä toista kesää.

– Jos haluat autenttista ulkosaariston tunnelmaa ja huippuhyviä kahvilatuotteita, niin tänne, Facebookissa julkaistussa arviossa hehkutetaan.

Saareen pääsee oman veneen lisäksi yhteysaluksella Kirjaiselta, Retkipaikka.fi kertoo.

Björkön saari, Parainen

Allas Sea Poolin kattoterassi, Helsinki

Lukijoiden suosittelemissa maisemakahviloissa oli myös kaupunkikohteita. Yksi niistä on Kauppatorin rannassa sijaitseva Allas Sea Poolin kattoterassi. Paikka on suosittu helsinkiläisten keskuudessa ja tarjoaa kesämatkailijoille hienon pysähtymispaikan. Tarjolla on ravintolan lisäksi lämmitetty ulkoallas, merivesiallas ja sauna. Näkymät ovat hienot niin päivällä kuin illallakin.

Katajanokanlaituri 2a, 00160 Helsinki

Helsingin kohteista mainintoja saivat oikeutetusti myös Kaivopuiston rannalla sijaitsevat Cafe Ursula ja Cafe Carusel. Lisäksi Cafe Regatta Töölössä sai kyselyssä suosituksia.

Pyynikin Munkkikahvila, Tampere

Munkeistaan ja näköalasta tunnettu kahvila oli monien lukijoiden suosittelema maisemakohde. Perinteinen kahvila ja sen lähiympäristön kauneus ei juuri selittelyjä kaipaa.

Näkötornintie 20, Tampere

Villa Promenade, Turku

Ruissalon Kansanpuistossa sijaitseva ravintola sijaitsee kauniissa puistoympäristössä. Paikka tunnettiin kymmenen vuotta nimellä Aurinkokahvila. Rakennuksella on pitkä historia, sillä se valmistui vuonna 1864.

Kansanpuistontie 76, 20100 Turku

