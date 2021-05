Ali grillaa ympäri vuoden – kokenutkin grillaaja todisti kerran pienen katastrofin, kun pizzaa paistettiin kovassa lämmössä

Mies ja grilli. Erottamaton yhdistelmä läpi vuoden.

Keittiöpäällikkönä työskentelevä Ali on kokenut grillaaja.

The Bastard viihtyy ulkona läpi vuoden. Siinä ei ole mitään ihmeellistä, mutta se myös lämpenee niin helmikuun hangilla kuin juhannuskokkojen aikaan.

The Bastard on kamado­grilli ja Ali Suviala on mies, joka grillaa läpi vuoden.

Keväällä avatun Scandic Grand Central Helsingin keittiöpäällikkönä toimivalle Suvialalle työ on työtä ja grillaaminen paritalon takapihalla rentoutumista.

– Se on harrastus. Tuleepahan oltua ulkona, ja samalla pystyy tekemään muita pihahommia. Grillauksen ja savustamisen myötä myös kalaa tulee syötyä enemmän.

Grillaamista läpi vuoden edesauttaa monenlaiseen ruoan valmistukseen taipuva kamadogrilli. Sen keraaminen rakenne pitää lämmön, vaikka grillaaja palelisi. Big Green Eggin ja Mustangin perässä kamadomarkkinoille on tullut useita muitakin valmistajia.

Suviala on rakentanut vuosikierron, jonka mukaan hän pääosin grillaa.

– Talvella kaikkina juhlapyhinä grillataan. Joulun alla kinkkua ja kalkkunaa. Muutenkin talvella tulee grillattua ja savustettua. Kun lämpötila on nollan vaiheilla, se on loistava kylmäsavustukseen.

Suvialan mukaan ulkogrillin myötä pystyy hyvin huomioimaan eri sesongit. Esimerkiksi pääsiäisenä Suvialan grilliin sujahtaa karitsanviulu.

– Kevät ja kesä ovat normigrillausta: parsat ja tällaiset, mutta aika paljon myös lihoja eri lailla, pitkiä kypsytyksiä, kun pystyy olemaan itsekin ulkona lämpimällä. Syksyllä on sitten hyvä kypsyttää riistaa pitkään grillissä.

Ihan koko ajan Suviala ei seiso vahtimassa grillin lämpötilaa kaatosateessa, sillä sekä grillin että grillattavan raaka-aineen lämpötiloja voi vahtia sisätiloissa puhelimeen ladatun sovelluksen avulla. Sitä paitsi maltti on valttia, sillä jokainen kannen avaus pidentää grillausaikaa.

Luonto sotkee joskus läpivuotisen grillaajan suunnitelmia. Kun vappuviikolla Suviala alkoi raottaa grilliään, kävi ilmi, että yöpakkanen oli jäädyttänyt tiivisteet kiinni. Siihenkin on niksi.

– Pakkasella jätesäkki tiivisteiden väliin. Ei tässä oikeastaan isoja ongelmia ole ollut. Minulle ulkogrilli on keittiön jatke. Lapioin reitin grillille, niin siinähän se on. On terapeuttista astua pihalle ja aloittaa grillaus. Grilli toimii myös uunina. Valitsen hiilen ja savustuspuun, jotka antavat aromin. Teen usein isoakin settiä, jota voi sitten jatkojalostaa – salaatteja ynnä muuta.

Ihan vaaratontakaan puuhaa grillaaminen ei ole. Sen havaitsee, kun Suviala nostaa rasvaa tihkuvan ibérico-possun secreto-palan grillistä ja hivelee sen jälkeen kulmakarvojaan.

– Taisi taas hiukan kärähtää.

Pizzakatastrofi

Huonommin kävi taannoisessa pizzanpaistossa. Pizzakiven päälle yli 300 asteeseen aseteltu ensimmäinen kiekko levisi yli reunojen. Suviala sulki kannen, mutta avasi sen jo hetken päästä seurauksin. Pizza löi liekkejä ja taivaalle nousi savupatsas.

Tohinassa grilli kaatui kyljelleen ja keraaminen kuori murtui. Nyt vaurioitunut grilli toimii suurena kukkaruukkuna.

Pidä huolta grillistä

Ilman pizzakatastrofiakin Suviala tietää, että grillistä täytyy pitää huolta. Käyttämättömänä se kannattaa peittää suojakankaalla. Kamadogrillin puhdistaminen on helppoa, sillä tuhkat poistetaan alapuolisesta luukusta grillauksen jälkeen, ja kun muutkin räppänät avataan, lämpötila nousee nopeasti.

– Pyrolyysipuhdistuksessa lämmitetään grilli reilusti yli 300 asteeseen ja seinämät ovat hetkessä valkoiset. Ritilät ja muut sellaiset kannattaa poistaa, sillä ne kärsivät liian kovasta lämmöstä. Valurauta sen sijaan toimii.

Kesken grillauspäivän pilvet peittävät jälleen arasti vilahtaneen auringon. Samassa huhtikuiselta taivaalta alkaa leijailla lumihiutaleita.

Täydellinen grillaussää.

Vuodenaika ei kahlitse grillaajaa. – On terapeuttista astua pihalle ja aloittaa grillaus, Ali Suviala sanoo.