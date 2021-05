Jenni ja Kaisa päättivät puhua siitä, mikä saattaa vähän nolottaa – ”Alkuvaiheessa puhuttiin, että mitenhän omat vanhemmat reagoivat tähän”

Jenni Janakka ja Kaisa Merelä päättivät alkaa puhua asioista, jotka voivat nolottaa. Positiivisesta seksipuheesta syntyi ensin Himocast-podcast ja nyt Himokirja.

Himot ja halut, masturbointi, panohommia, pillu ja kulli, seksuaalikasvatusta kaikille ja paljon muuta. Aitoa ja avointa puhetta itse siitä, teemoista sen ympäriltä ja välistäkin, sisältävä Himokirja pureutuu suursuosioon kasvaneen Himocast-podcastin kuuntelijoiden polttavan kutkuttaviin kysymyksiin.

Tarvitseeko liukkarin käyttöä hävetä? Käytännön vinkkejä suuseksin antamiseen? Mistä tiedän, onko polyamoria minulle? Mitä on hyvä seksi? Missä menevät rajat?

Mikkien varressa ja nyt myös kirjan sivuilla vastauksia antavat kirjailija ja puhetaiteilija Jenni Janakka, 36, ja seksuaalikasvattaja ja voimaantumisvalmentaja Kaisa Merelä, 26.

Janakan ja Merelän yhteistyö alkoi vuonna 2018, jolloin kaksikko sattumalta löysi toisensa. Nyt, toukokuussa 2021, kaksikon podcastia on tuotettu tämän jutun julki mennessä 69 jaksoa.

Muutos seksipuheessa on tuona aikana ollut huomattava.

– On noussut enemmän ja enemmän ihmisiä ääneen, jotka siis puhuvat. Ovat he sitten ammattilaisia tai sitten kokemusasiantuntijoita tai Sexpon kouluttamia ihmisiä. Mun mielestä puhe on moninaistunut. Kun me aloitettiin, niin tuntui, ettei täällä ollut kuin Osmo Kontula, joka antoi joka ikisen haastattelun, Janakka kertoo.

– Tästä aiheesta puhuminen kuuluu jokaisen oikeuksiin – saa puhua, eikä edes tarvitse olla mitenkään hirveän avoin. Voi olla vaikka tosi ujo tai hiljainen, eikä tarvitse olla niin, että ”hei, mä olen seksivaikuttaja”. Ihan tavallinen ihminen voi jakaa ajatuksia liittyen seksuaalisuuteen, Merelä sanoo.

” Jos seksipuhe on niukkaa, voi ihmiselle muodostua käsitys siitä, että hän on yksin omien tuntojensa kanssa.

Jenni Janakan ja Kaisa Merelän yhteistyö alkoi vuonna 2018.

Merelä ja Janakka puhuvat positiivisesta seksipuheesta, joka kuvastaa, että seksistä ja siihen liittyvistä asioista voidaan keskustella ilman häpeää.

– Jos seksipuhe on niukkaa, voi ihmiselle muodostua käsitys siitä, että hän on yksin omien tuntojensa kanssa, ja silloin voi myös herätä kokemus häpeästä. Kun seksipuhe on lisääntynyt ja moninaistunut, ihmisillä on yhä enemmän tarinoita, joihin samaistua, Janakka sanoo.

– Ja sen takia edelleen saisi enemmän moninaistua se, ketkä pääsee ääneen, Merelä sanoo.

”Saamme jaksojen jälkeen kiitoksia”

Kirjassaan heteroseksuaaliksi cisnaiseksi itsensä määrittelevä Merelä ja panseksuaaliksi cisnaiseksi määrittelevä Janakka haluavat tuottaa sisältöään kaikille, sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntauksesta tai ajattelusta riippumatta.

Kaksikko kertoo sanoittavansa työllään monia aiheita aina konkreettisista termeistä seksin muotoihin, joista voi olla 2020-luvun tietotulvassakin vaikeaa saada lisätietoa.

– Saamme melkein jokaisen jakson jälkeen kiitoksia siitä, miten sanallistamme asioita, mikä on auttanut palautteenantajaa tunnistamaan erilaisia ajatuksia tai mieltymyksiä. Ja sen on mun mielestä tosi arvokasta, Janakka kertoo.

Himokirja – Kysymyksiä ja vastauksia -teos julkaistiin 13.5.

– Kirja on jatkumoa tälle meidän agendallemme ja ideologialle, ja ehkä se, että näitä sai koottua fyysiseksi kirjaksi, teki tästä kaikesta vielä jotenkin enemmän aitoa, Merelä sanoo.

Kolmessa vuodessa on jo näkynyt muutos

– Tässä kolmessa vuodessa seksi­keskustelu on ehtinyt jo edetä sen verran pitkälle, että ihmiset uskaltavat tarttua kirjaan, jatkaa sitä keskustelua ja moninaistamista, Janakka sanoo.

Merelä ja Janakka keräsivät kysymys-vastaus-formaatilla koostettuun teokseen kysymyksiä yleisöltään. Vastaajina toimivat kirjoittajien lisäksi eri alojen ammattilaisia ja kokemusasiantuntijoita.

Pakollisista rajauksista huolimatta kirjaan haluttiin kaksikon mukaan sisällyttää ”kaikki”.

Mikä seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista tuntuu olevan päällimmäisenä suomalaisten mielessä?

– Tämä ei varmaan ole se kaikkein yleisin, mutta yksi on se, että heteronaisia kiinnostaa heteromiesten seksuaalisuus. Ehkä siinä näkyy se, että miehet eivät välttämättä puhu niin paljon siitä asiasta, eivät itse tuo sitä esille, ja ainoat mallit, mitä meillä on, on vanhoja. Jos mietimme miehen seksuaalisuuteen liitettyjä narratiiveja, niin eihän ne pidä paikkaansa. Ehkä siksi meidät koetaan freeseiksi ja että me tuodaan ilmi ajatuksia uusista näkökulmista, Merelä kertoo.

” Heteronaisia kiinnostaa heteromiesten seksuaalisuus. Ehkä siinä näkyy se, että miehet eivät välttämättä puhu niin paljon siitä asiasta.

– Ja se näkyy myös siinä, että meidän miesten seksuaalisuuteen liittyvät jaksot ovat olleet niitä kuunnelluimpia. Veikkaan, ihan mutulla, että myös mieskuuntelijat löytävät vahvasti niiden aiheiden äärelle, Janakka sanoo.

Alkuun päätin tarkemmin, mutta nyt olen rentoutunut enemmän, ja saatan kertoa jotain, mitä en ole ajatellut, että kertoisin.

” Mietin itse valmiiksi ne tarinat ja intiimit ja henkilökohtaiset jutut, joita tulen kertomaan.

Merelä ja Janakka tuovat kirjassaan esiin myös naissukupuoleen (kuten myös moninaisiin seksuaalisuuksiin) liittyvää, kulttuurista opittua häpeää, jonka vuoksi ”nainen ei välttämättä uskalla kuunnella kehoaan ja sen seksikihelmöintejä”. Omalla työllään he haluavat tuulettaa ummehtuneen mielikuvan.

– Miten puhua, miten kommunikoida niistä asioista, mikä on ollut kivaa, mikä toimivaa ja mikä kiinnostaa. Niitä esimerkkilauseita ei ole ollut, jolloin on hirveän vaikeaa lähteä itse keksimään ja muotoilemaan, Janakka kertoo.

Merelä ja Janakka eivät arkaile ja puhuvat aiheesta kuin aiheesta. Millaista omista yksityiskohtaisemmistakin kokemuksista kertominen laajalle yleisölle tuntuu?

– Ajan kuluessa on oppinut siihen, miten aiheisiin itse valmistautuu. Mä ainakin mietin itse valmiiksi ne tarinat ja intiimit ja henkilökohtaiset jutut, joita tulen kertomaan. Koska se on meidän mediamme, me ei tulla yhtäkkiä paineessa yllätetyiksi ja paljastaneeksi asioita, joita me ei haluta paljastaa. Siitä tulee hallinnan tunne ja ote siitä, että se, mitä kerrotaan, on valittu tarkoin, Janakka kertoo.

– Alkuun päätin tarkemmin, mutta nyt olen rentoutunut enemmän, ja saatan kertoa jotain, mitä en ole ajatellut, että kertoisin, Merelä sanoo.

– Olen huomannut, että tämähän on jopa omille vanhemmille jo normaalia! Pystyn iloitsemaan äidin kanssa siitä, että nyt vaikka tehtiin tällainen jakso. Kun hekin ovat päässeet mukaan – alkuvaiheessa puhuttiin, että mitenhän omat vanhemmat reagoivat tähän – niin heilläkin ollut aikaa sulatella sitä, mitä me teemme ja miksi. Mikä on se pointti, Janakka kertoo.

” Alkuvaiheessa puhuttiin, että mitenhän omat vanhemmat reagoivat tähän – niin heilläkin ollut aikaa sulatella sitä, mitä me teemme ja miksi.

– Mä oon jotenkin niin suoraviivainen ihminen elämässä – jos joku asia pitää tehdä tässä maailmassa, niin, niin mä meen ja teen. Se palkinto, mitä mä saan siitä, on niin suuri, että kaikki on sen arvoista, Merelä kertoo.

” Jos on aiheita, jossa me tarvitaan tulitukea, niin silloin me hankitaan vieraita.

Joitain rajoja kuitenkin on – Janakalle ja Merelälle on erityisen tärkeää kunnioittaa tarinoissaan aika ajoin mukana olevia ihmisten anonymiteettiä.

Joskus myös itsessä tulee vastaan raja. Omista kokemuksista kerrottaessa eteen tulee myös aiheita, jotka ovat seksipuhetta edistävillekin hankalia.

– Meillä on esimerkiksi ollut vuorossa jakso, jonka aihe on ollut esillä omassa elämässä sillä hetkellä tosi herkässä tilassa, tai on juuri hiljattain tapahtunut jotain traumaattista siihen liittyen, enkä tästä syystä en ole halunnut tehdä jaksoa. Mutta me ollaan sitten yhdessä päätetty, että tehdään se juuri sen takia, Merelä kertoo.

Merelä myöntää, että vaikka esimerkiksi hänestä voi välittyä kuva, ettei ”Kaisalla ole mitään herkkiä kohtia”, niin hän myös väistelee asioita, jotka ovat itselle henkilökohtaisempia.

– Ja jos on aiheita, jossa me tarvitaan tulitukea, niin silloin me hankitaan vieraita. Onneksi heitä on löytynyt – kaikille heille iso kiitos! Jokainen on tuonut omalla panoksellaan todella tärkeää ääntä keskusteluun, Janakka täydentää.

” Haluan vaan lisää sellaista lämpöä ja lempeä, lisää seksikeskustelua. Paljon.

Murros tihkuu iloa ja vapautta, ja mahtuu sinne hämmennystä ja kipuakin. Mutta koska murros on jo käynnissä, ei rakenteita enää voi liimata kiinni. Täytyy, ja saa, rakentaa uutta.

Olemme ottaneet vasta ensimmäisen askeleen murrosta ajavassa seksipuheessa, Merelä ja Janakka huomauttavat. Yhtenä merkittävänä vaikuttimena tähän he nostavat esiin #metoon ja sen myötä keskustelukulttuurin muutoksen.

Kaksikko haluaa viedä työllään seksipuhetta kohti seuraavaa ”tasoa”.

– Odotan itse kovasti sitä, kun on saatu ne pahimmat tabut ylitettyä, puhuttua ja murrettua, että mikä on keskustelukulttuuri sen jälkeen? Tällä hetkellä paljon energiaa menee siihen, että perusasiat saadaan kaikille tietoon ja asenne sellaiseksi, että voisiko seksi olla sama asia kuin vaikka ruoasta tai liikunnasta puhuminen. Mitä sitten tulee, kun nää lukot on auenneet?

– Mä allekirjoitan tätä. Ja mä haluan vaan lisää sellaista lämpöä ja lempeä, lisää seksikeskustelua. Paljon. Janakka sanoo.

Kursivoidut tekstin ovat otteita Janakan ja Merelän Himokirja-teoksesta, joka julkaistiin 13.5.