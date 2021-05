Hevi-osaston helmiä nyt: paprika, jonka kanssa voi joutua pieneen ”venäläiseen rulettiin” – ja käytännön syy sille, miksi sitrushedelmiä pakataan verkkopussiin

Pian saadaan runsaammin ihania, kotimaisia herkkuja.

Pian satokauden tuotteissa on tarjolla runsaasti kotimaisia, tuoreita vihanneksia ja marjoja. Kesän koko sadon tarjontaa odotellessa markettien hevi-osastolta löytyy useita maukkaita vaihtoehtoja.

Satokausikalenteri listaa toukokuun tuotteita, jotka ovat parhaimmillaan juuri nyt.

Niitä ovat esimerkiksi:

Retiisi

Vesimeloni

Hunajameloni

Lehtiselleri, varsiselleri

Tamarillo

Mandariini

Pimientos de Padron

Raparperi

Parsa

Listalla on mandariini, mutta Satokausikalenterin sivuilla mainitaan, että "aidot" mandariinit ovat kuitenkin nykyään harvinaisia hedelmiä ruokakaupoissa.

– Ei niitä juurikaan ole missään enää, ei ole ollut pitkään aikaan. Se johtuu siitä, että pieniä sitrushedelmiä on jalostettu maailmalla niin paljon, ettei varsinaisia ”aitoja mandariineja” ole tarjolla. Mandariini on jäänyt yleisnimitykseksi satsumalle ja klementiinille sekä muille pikkusitruksille, myyntipäällikkö Annika Hongell-Hakkarainen Satotukusta kertoo.

Lähimpänä niin kutsutta aitoa mandariinia ovat hieman rumiksi määritellyt uglit, eli rumeliinit. Ne ovat ulkomuodoltaan hieman röpeliäisiä, kuoreltaan löysiä ja paksuja. Maultaan se muistuttaa satsumaa, Hongell-Hakkarainen kuvailee.

Jalostuksessa on haluttu tuottaa sitrushedelmiä, joissa on esimerkiksi ohuempi kuori. Nyt toukokuussa kaupoissa on tarjolla satsumaa. Ne tulevat tällä hetkellä Etelä-Afrikasta, Hongell-Hakkarainen kertoo.

Verkkopusseissa ovat ne pienimmät

Miksi sitrushedelmiä myydään marketeissa verkkopussissa? Joidenkin internetin syövereissä esiintyvien epämääräisten väitteiden mukaan oranssit verkkopussit saavat sitrushedelmien värit korostumaan ja vaikuttamaan siten mahdolliseen ostopäätökseen.

Annika Hongell-Hakkarainen kertoo käytännön syyn verkkopussiin pakkaamiselle. Käytäntö on syntynyt tarpeesta vähentää hävikkiä.

– Verkkopusseihin pakataan erän pienimmät hedelmät. Jos ne olisivat kookkaampien kanssa irtomyynnissä, ne saattaisivat jäädä monilta asiakkailta ostamatta. Kun ne pienemmät sitrukset pakataan pusseihin ja usein edullisempiin hintaan, ne jäävät paremmin käyttöön. Toki pussit myös nopeuttavat ostosreissua.

Yllätyspaprika

Toukokuun satokauden listalla on myös Pimientos de Padron. Ne ovat pieniä, vihreitä paprikoita ja sopivat erityisen hyvin grillattaviksi.

Pimientos de Padron luokitellaan miedon makuiseksi paprikaksi, mutta erissä saattaa lymytä yllätys: Noin joka kymmenes lajikkeen paprika onkin erittäin tulinen.

– Se on risteytynyt chilistä ja paprikasta. Luonto on sellainen, että emokasvissa on muisto siitä, että se on chili. Siksi padron-paprikoiden käyttämistä kuvataan ”venäläiseksi ruletiksi”, sillä jos niitä vaikka grillaa, joku saattaa saada sen erittäin tulisen.

Kotimaista varhaisperunaa ja kotimaista tankoparsaa alkaa pian jo olla, Hongell-Hakkarainen lisäisi Satokausikalenterin listaan. Kotimaiset nippusipulit kuuluvat myös tämän hetken satokauden tuotteisiin. Pian tulevat uuden sadon porkkana ja juuresniput.

– Lisäksi persikat, nektariinit, aprikoosit ja kirsikat ovat nyt hyviä.

Satokausikalenterin sivuilla mainitaan, että puhtaalta alueelta kerätty nuori nokkonen sopii hyödynnettäväksi vaikka lettuihin.