Väärä perunalajike tekee muusista liisteriä ja perunasalaatista mössöä – ammattilainen kertoo, mikä lajike sopii eri perunaruoille

Kiinteät perunat sopivat erinomaisesti kylmiin ja uudelleen lämmitettäviin ruokiin, mutta muusi onnistuu vain kuohkealla perunalla.

Perunalajikkeella on väliä, jos kysytään Peruna-kirjan kirjoittaneelta ruokakirjailijalta Sanna Mansikkamäeltä.

– Usein, jos perunaruoka epäonnistuu, on syy väärässä perunalajikkeessa. Esimerkiksi kiinteästä perunasta kuten Annabellestä tulee järkyttävää liisterimäistä perunamuussia, mutta uskomattoman herkullista perunasalaattia.

Kysyimme Sannalta, mitä perunalajiketta pitäisi käyttää missäkin ruoassa aina kiusauksesta keittoihin. Listalle päätyivät perinteiset perunalajikkeet, joita on saatavilla lähes jokaisesta ruokakaupasta.

Annabelle sopii kylmiin ja uudelleen lämmitettäviin ruokiin

Annabelle on yleinen peruna, jota myydään pienissäkin lähikaupoissa. Sanna kertoo, että Annabellen kiinteä koostumus on erinomainen kylmiin ja uudelleen lämmitettäviin ruokiin.

– Annabelle on loistava peruna esimerkiksi keittoon, gratiiniin ja perunasalaattiin, koska se pysyy vielä valmistamisen jälkeenkin kiinteänä, eikä tummu epämiellyttävästi.

Annabelle on Sannan mukaan erinomainen etenkin kalakeittoon.

Kiinteän koostumuksen lisäksi Annabelle on melko sokerinen peruna.

– Annabellestä tulee myös täydellisiä lohkoperunoita, sillä sen sokerinen pinta paahtuu kauniin ruskeaksi ja rapeaksi uunissa.

Colombasta ja Fontanesta saa suussa sulavaa muusia

Sannan mukaan Colomba on perunoiden yllättäjä, sillä sen irtonainen rakenne on jalostettu sellaiseksi, että perunan koostumus toimii monenlaisessa ruoassa.

– Colomba on loistava muusiperuna, vaikka se ei suoranaisesti olekaan koostumukseltaan jauhoinen.

Myös ilmava Fontane on Sannan mukaan erinomainen perunamuusiin.

– Fontanesta saa ihanan ilmavaa ja kuohkeaa perunamuussia. Siitä tulee myös hyvät ranskalaiset perunat.

Yleisperunasta tulee pehmeää kiusausta

– Perinteisesti kiinteitä perunalajikkeita on käytetty kiusauksiin, mutta jos pitää hieman pehmeämmästä suutuntumasta, joka ei ole kuitenkaan mössöinen, on yleisperuna paras vaihtoehto kiusaukseen, Sanna kertoo.

Hänen mukaan yleisperuna sopii mainiosti myös muihin ruokiin.

– Yleisperuna on nimensä mukaisesti monipuolinen peruna, jonka koostumus toimii hyvin kaikessa aina kiusauksesta perunasalaattiin.

Rosamunda on uuniperunoiden ykkönen

Rosamundan kaunis punainen kuori paitsi näyttää, myös maistuu herkulliselta uunissa paistettuna. Tästä syystä Sanna nostaa lajikkeen uuniperunoiden ykköseksi.

– Rosamundahan on uuniperunana jo ihan legendaarinen! Se on tarpeeksi iso, kauniin värinen ja sen kuori on ihan uskomattoman herkullinen.

Hyvän uuniperunan kuori on paksu ja maistuva.

Sanna kertoo, että uuniperuna kannattaa aina valita kuoren mukaan. Hyvän uuniperunan kuori on paksu ja maistuva.

– Myös Bellarosa on herkullinen uuniperuna, jossa on paksu ja herkullinen kuori. Sitä suosin toisena uuniperunalajikkeena.

Nyt on oikea aika nauttia vanhasta perunasadosta

Sanna vinkkaa, että viime syksyn perunat ovat nyt herkullisimmillaan. Siispä vanhasta sadosta valmistetuista gratiineista, kiusauksista, lohkoperunoista ja perunasalaateista kannattaa nauttia nyt, ennen kotimaisia varhaisperunasatoja.

– Viime syksyn perunat ovat juuri nyt parhaimmillaan, sillä niiden maku on muuttunut mielettömän herkulliseksi, kun perunat ovat saaneet muhia varastossa koko talven. Suosittelen siis nauttimaan vielä vanhan sadon perunoista.