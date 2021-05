Ihanan mehevä raparperipiirakka! Tästä ohjeesta on iloa koko kesän

Kun osan raparpereista sekoittaa taikinan joukkoon, ne mehevöittävät koko piirakan.

Raparperikausi on alkanut. Vaikka kirpeitä varsia on opittu käyttämään myös ruokiin ja vaikka grillaamaan pekoniin kääräistyinä, suosituin herkku on edelleen raparperipiirakka.

Oheisella ohjeella syntyy pellillinen raparperipiirakkaa. Ohjeessa ei sinänsä ole mitään ihmeellistä: kananmunat ja sokeri vaahdotetaan ja joukkoon lisätään muut ainekset. Mutta sen sijaan, että raparperit lisättäisiin vain piirakan päälle, puolet niistä sekoitetaan taikinan joukkoon.

Kun piirakka paistetaan vielä melko alhaisella lämpötilalla, lopputuloksesta tulee ihanan mehevä.

Entä rapea pinta, mikä sen salaisuus on? Hyvin yksinkertainen, nimittäin ripaus sokeria, joka lisätään lopuksi paahtumaan piirakan pinnalle.

