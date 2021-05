Suomen 50 parasta ravintolaa on julkaistu – ykkössija meni jo toista vuotta peräkkäin samalle ravintolalle

Yli 1000 horeca-alojen sekä ravintola-alan ammattilaista oli valitsemassa listan ravintoloita.

Viisi Tähteä -verkkomedian järjestämä perinteinen Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2021 -äänestys on ratkennut.

Parhaaksi ravintolaksi nousi tänä vuonna Palace Helsingistä. Ravintola oli listan paras myös viime vuonna.

– Ainutlaatuinen kokonaisuus. Kaikesta huokuu vieraanvaraisuus, niin että itkettää ilosta. Lähellä täydellisyyttä, äänestäjät kuvailivat voittajaa.

Kuusi sijaa kymmenen parhaan listalla ovat tänä vuonna muuta kuin fine diningia. Viisi tähteä kirjoittaa, että muutos on merkittävä äänestyksen historiassa.

– Yleensä Michelin-tähti on taannut sijainnin kärkikymmenikössä. Ei enää.

Toiseksi nousi BasBas Helsingistä. Kolmantena on Savoy. Kymmenen kärjen ravintolat sijaitsevat kaikki Helsingissä.

Muutoin listalle nousi useita ravintoloita myös Turusta ja Tampereelta. Lisäksi Kirkkonummelta, Espoosta, Rovaniemeltä, Posiolta, Vaasasta, Inarista ja Oulusta löytyy parhaiden listalle päässeitä paikkoja.

50 parasta ravintolaa 2021

1. Palace, Helsinki

2. BasBas, Helsinki

3. Savoy, Helsinki

4. Alexanderplats, Helsinki

5. Bardot, Helsinki

6. Grön, Helsinki

7. Vinkkeli, Helsinki

8. Olo, Helsinki

9. Ravintola Muru, Helsinki

10. Inari, Helsinki

11. Kaskis, Turku

12. Kuurna, Helsinki

13. Ravintola C, Tampere

14. Albina & Alexis, Helsinki

15. Gustav Kitchen & Bar, Rovaniemi

16. Mami, Turku

17. Demo, Helsinki

18. Nolla, Helsinki

19. Ora, Helsinki

20. Tapio, Posio

21. Fiasco? by Ultima, Helsinki

22. Bistro O Mat, Espoo (Tapiola)

23. Ostroferia, Oulu

24. Aanaar, Inari

25. Yes Yes Yes, Helsinki

26. Kajo, Tampere

27. Finnjävel, Helsinki

28. Ravintola Kakolanruusu, Turku

29. Castro Cafe Kallio, Helsinki

30. Ravinteli Huber, Tampere

31. Wino, Helsinki

32. Sky Kitchen & View, Rovaniemi

33. Restaurant W30, Helsinki

34. Pastis, Helsinki

35. Bistro O Mat, Kirkkonummi

36. Nooa, Turku

37. Lily Lee, Helsinki

38. Nokka, Helsinki

39. Madonna, Helsinki

40. Nude, Helsinki

41. Pop-up-ravintola Aki, Helsinki

42. Pizzeria Via Tribunali, Helsinki

43. Smör, Turku

44. Emo, Helsinki

45. Hejm, Vaasa

46. Old Boy, Helsinki

47. Ravintola Kosmos, Helsinki

48. Bona Fide Pop Up, Helsinki

49. The Bull & The Firm, Helsinki

50. Tintå, Turku

Ammattilaisten ammattilainen on Henri Alén

Äänestyksessä annettiin myös tunnustuspalkinto ammattilaisten ammattilaiselle, eli vuoden ravintolavaikuttajalle. Tänä vuonna palkinnon sai Henri Alén. Äänestäjät arvostivat hänen lukuisia ulostulojaan ravintola-alan puolestapuhujana. Häntä kuvailtiin lisäksi ennakkoluulottomaksi ja idearikkaaksi alan kehittäjäksi.

– Tämä tunnustus on suurinta, mitä ravintola-alan ammattilainen voi kollegoiltaan saada. Suomessa on kova sukupolvi kasvamassa ravintola-alalle. Meidän vanhojen sotaratsujen pitää jaksaa tehdä hommia ja toimia myös heidän puolestaan, jotta me kaikki saamme tehdä meidän omaa työtämme nyt ja jatkossa, hän kommentoi.

Alasarjojen voittajat

50 parasta ravintolaa -lista perustuu ammattilaisten valtakunnalliseen äänestykseen, johon kutsutaan yli 1000 horeca-alojen sekä ravintola- ja ruokakirjoittamisen ammattilaista. Äänestäjien jakauma on valtakunnallinen. Äänestykseen kutsuttavien joukko oli suurin listauksen 13-vuotisessa historiassa.

Viisi tähteä kertoo kilpailusta kertovassa tiedotteessaan, että tänä vuonna innovatiiviset ideat ja luovat ratkaisut selviytymisessä koronakriisin keskellä nousivat äänestyksessä esille. Lisäksi kilpailu haluaa nostaa esiin alan tekijoitä, osaamista, palvelua sekä raaka-aineita.

Äänestyksessä on listauksen ohella eri alakategorioita, joita ovat muun muassa paras ruoka, paras viiniravintola sekä paras innovatiivinen ja eettinen ravintola.

Näiden sarjojen voittajat olivat seuraavat:

Paras ruoka: Ravintola Palace, Helsinki

Paras eettinen ravintola: Nolla, Helsinki

Paras innovatiivinen ravintola: Fiasco? by Ultima, Helsinki

Paras viinilista: Ravintola Muru, Helsinki

Paras Olutlista: Nolla, Helsinki (Mallaskosken Panimo)

Paras tulokas: Bardot, Helsinki

Ykkössijat menneet aina Helsinkiin

Ravintolat ovat taistelleet olemassaolostaan yli vuoden.

– Järjestämme Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2021 -listauksen ravintoloiden koronarajoituksista ja -sulusta huolimatta. Haluamme äänestyksellä nostaa Suomen parhaat ruokaravintolat sekä kansantalouden kannalta merkittävän ravintolatoimialan positiivisena uutisena esiin kesän kynnyksellä, jolloin Suomi valmistautuu vilkkaaseen lomakauteen, Viiden Tähden päätoimittaja Eeropekka Rislakki perustelee.

Viisi Tähteä käynnisti Suomen 50 Parasta Ravintolaa -äänestyksen vuonna 2004. Muutkin ravintolat kuin Palace ovat nousseet listan ykköseksi useita kertoja. Vuosina 2018 ja 2019 parhaaksi valittiin Ravintola Grön Helsingistä. Kisan alkuvuosina ykkössijaa piti peräti seitsemän kautta Hans Välimäen luotsaama Chez Dominuique.

Sijat 51-100 vuonna 2021:

51-60:

Espa, Helsinki

Carelia, Helsinki

Sicapelle, Porvoo

The Glass, Helsinki

Boon Naam, Helsinki

Young Hearts, Helsinki

Sikke’s, Helsinki

Lucy In The Sky, Espoo

Ruben, Turku

Toca, Helsinki

61-70:

Tertin Kartano, Mikkeli

Locanda Scappi, Helsinki

Apotek, Helsinki

Seksico Tacot, Helsinki

Karu Izakaya, Turku

Mikko Utter, Lohja

Plein, Helsinki

Aito, Helsinki

Kolme Kruunua, Helsinki

Hotelli Punkaharju, Savonlinna

71-80:

Roster, Turku

Periscope, Tampere

Roux, Lahti

Bistro Sinne, Porvoo

Pöllövaari, Jyväskylä

Paakari, Kangasala

Näsinneula, Tampere

Ateljé Finne, Helsinki

Farouge, Helsinki

Juurella, Seinäjoki

81-90:

Maxill, Helsinki

Meat District, Porvoo

Mei Lin Sichuan, Helsinki

Passio, Helsinki

Sea Horse, Helsinki

Farang, Helsinki

Ludu, Turku

Gillet, Helsinki

Smakby, Sund

Sergio’s, Turku

91-100:

Bites, Helsinki

Spis, Helsinki

Kultá Kitchen & Bar, Helsinki

Kuori, Turku

Kielo, Joensuu

Lie Mi, Helsinki

Hella ja Huone, Tampere

Ragu, Helsinki

E. Ekblom, Turku

Filipof, Joensuu

Suomen 50 Parasta Ravintolaa -äänestyksen voittajat muina vuosina

2004 Chez Dominique, Helsinki

2005 Chez Dominique, Helsinki

2006 Chez Dominique, Helsinki

2007 Chez Dominique, Helsinki

2008 Chez Dominique, Helsinki

2009 Chez Dominique, Helsinki

2010 Chez Dominique, Helsinki

2011 Farang, Helsinki

2012 Olo, Helsinki

2018 Grön, Helsinki

2019 Grön, Helsinki

2020 Palace, Helsinki