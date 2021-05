Tässä tulevat kesän uutuusjätskit: ”Valomiekka-mehujää”, Jättiksen villi maku, Kingis tuuttina...

Jätski maistuu aina, satoi tai paistoi. Kokosimme poimintoja pakastealtaiden uutuuksia.

Markettien pakastealtaissa on jälleen uusia kesäjäätelöitä. Kerroimme aiemmin tänä vuonna kevään uutuuksista.

Koostimme nyt esimerkkejä kesän uusista jäätelöpuikoista ja tuuteista.

Gluteenittomia tuutteja

Gluteenittomia tuutteja kaipaavalle on tänä kesänä vaihtoehtoja.

Valio Jäätelöfabriikilta on useita uusia makuja tuuteissa. Ne ovat laktoosittomia sekä gluteenittomia.

Uutuusmakuja ovat salmiakkipommi, Kreisi Kinuski, Super Vanilja ja Unelma Suklaa. Salmiakkipommista mainitaan, että se sisältää salmiakkikastiketta ja ”rouskuvia lakritsinmakuisia paloja”. Kinuskisessa uutuusmaussa on toffeepaloja ja suklaamaussa on suklaalastuja.

Naturlin Salty Caramel Soft Core -jäätelötuutti on valmistettu maissista. Sisältä se on kuorrutettu suklaalla. Tuutit on pakattu neljän kappaleen pakkaukseen. Tuote on myös vegaaninen.

Laku ja vadelma nousseet suosituksi

Kolme Kaveria -jäätelötehtaan uutuuksia ovat jäätelöpuikkoina löytyvät Lakritsi & Vadelma, Mandariini & Jogurttisuklaa sekä Keksi & Suklaa.

Tehtaalta kerrotaan, että vegaaninen Lakritsi & Vadelma -maku on noussut erityisen suosituksi.

Mandariini & Jogurttisuklaa sekä Keksi & Suklaa ovat vähälaktoosisia.

Unileverilla on myös runsaasti uutuuksia.

Kingis-brändin uusia tuotteita ovat Kingis Kultamuru, Kingis Original -tuutti ja Kingis Snack. Kingis Kultamuru -puikossa on kinuskinmakuista kermajäätelöä, hasselpähkinärouhetta ja suklaakuorrutetta.

Tuutissa on suklainen sydän. Kingis Snack on keksijäätelö.

Isoissa tuuteissa on uutuus, Jättis Dragon. Siinä on mango- ja mansikkakermajäätelöä, mansikkakastiketta, mansikkapaloja ja sitruunakuorrutetta.

Pakastealtaissa on kaksi uutta Magnum-makua. Magnum Double Chocolate Hazelnut -puikon kuvaillaan tuovan ”Nutella”-makumaailmaa jäätelöön.

Magnum Double Gold Caramel Billionairin erikoisuus on doré -suklaassa, joka valmistetaan karamellisoimalla sokeria ja maitojauhetta. Puikossa on lisäksi kerros suolaista kinuskikastiketta sekä keksin- ja pekaanipähkinänmakuista jäätelöä.

Ben & Jerry’s Cookie Dough Peace Pop -jäätelotikussa on Reilun kaupan vaniljajäätelöä. Lisäksi puikossa on suklaapaloja ja nimensä mukaisesti taikinatäytettä.

Lapsille tai lapsenmielisille on myös uutta kokeiltavaa. Disney Star Wars Ice Sabers kuuden kappaleen monipakkaus sisältää mustikkaista mehujäätä valomiekan muodossa.

Disney Olaf-jäätelöpuikoissa makuina ovat vanilja, suklaa ja kinuski. Puikkoja on saatavilla myös kuuden kappaleen monipakkauksissa.

Marabou Appelsiinikrokantti-tuutin maku on suositusta suklaalevystä. Jäätelössä on maitosuklaan palasia sekä muroja suklaakuorrutteessa.

Cornetto Soft on ideoitu jäätelökioskien pehmiksestä. Pehmeässä vaniljajäätelössä on suklaakastiketta.

Twister Peek a Blue -mehujäässä on mustikan, melonin ja mansikan makuja. Tuotteesta kerrotaan, ettei se sisällä keinotekoisia väri- tai makeutusaineita.

Kuvat ja tuotetiedot: Valmistajat