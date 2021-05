Erinomaiset pizzat, hyvät illallispaikat ja ”lounaspaikkahelmi” – uusi karttapalvelu näyttää suosituksia kahviloista ja ravintoloista ympäri Suomea

Uusi karttapalvelu voi auttaa löytämään uusia lempiravintoloita tai kahviloita.

Ravintoloiden aukioloaikoja ja asiakasmääriä on rajoitettu voimakkaasti.­

Suomen Gastronomien Seura on myöntänyt Vuoden ravintola -tunnustuksen ansioituneille ravintoloille vuodesta 1985 lähtien. Viime vuonna Vuoden ravintolaksi valittiin Inarissa toimiva ravintola Aanaar.

Seura kertoo keskiviikkona julkaisemassaan tiedotteessa, että tänä vuonna ei nimetä yksittäistä Vuoden ravintolaa.

– Suomen Gastronominen seura haluaa osaltaan tukea koko suomalaista ravintolatoimialaa koronakriisin pitkittämässä selviytymistaistelussa, tiedotteessa kerrotaan.

Palkinnon sijaan seura on julkaissut karttapalvelun, jossa on ravintolasuosituksia eri puolilta Suomea. Syö hyvin Suomessa -karttapalvelusta voi etsiä ravintoloita niiden sijainnin perusteella. Pääset karttaan täältä: Syö hyvin Suomessa.

Palvelussa monipuolinen kattaus

Karttapalvelussa on kahviloita ja ravintoloita illallispaikoista lounasravintoloihin. Isompien kaupunkien, kuten Helsingin osalta palvelussa on runsaasti suosituksia. Suositukset ovat Suomen Gastronomien Seuran jäsenten kirjoittamia.

Palvelun avulla avulla voi löytää ravintoloita eri tarpeisiin tai aivan uusia lempipaikkoja.

Poimimme kartasta muutamia esimerkkejä suosituksista, jotka kertovat omalta osaltaan karttapalvelun monipuolisuudesta.

Ravintola Sergio's, Turku

”Herkullista italialaista ruokaa. Raaka-aineet ovat usein Italiasta ja sieltä ovat myös omistajat. Vuonna 1787 rakennetun puutalon ikkunoista on kaunis näkymä viereiselle Aurajoelle.”

Ravintola Kado Sushi, Turku

”Kauppahallissa sijaitseva laadukas sushiravintola.”

RautaBaari, Tampere

”Paras paikka maailmassa nauttia Tapolan mustaamakkaraa puolukkahillolla.”

Ravintola Roux, Lahti

”Vuoden ravintola 2016 Roux on upea lahtelaisravintola, joka vaalii vuosi toisensa jälkeen korkeaa gastronomista tasoansa. Viihtyisä sali, taidokkaasti valmistettu ja esille laitettu ruoka ja hyvä palvelu ovat pitkäjänteisen työn tuloksia. Rouxin tasoisen ravintolan toivoisi löytyjän jokaisesta Suomen kaupungista. Ravintolan nimikkojälkiruokaa, suklaamarkiisia, ei kannata jättää tilaamatta.”

Restaurant Isä Camillo, Kuopio

”Olin mukana etsimässä ja valitsemassa Suomen parasta kalakeittoa tarjoavaa ravintolaa vuonna 2019 Suomen Gastronomien Seuran ja Pro Kalan järjestämässä kilpailussa. Isä Camillon bouillabaisse voitti tiukan kilpailun erittäin herkullisella kalakeitollaan.”

Teehelmi, Loviisa

”Loviisan Kappelin pelastamisen eteen on tehty hurja määrä työtä ja työn tuloksista voi nauttia vaikka viikonloppuisin järjestettävillä Skonssibrunsseilla. Brunssilla pääsee aidon englantilaisen iltapäivän leppoisaan tunnelmaan. Uunituoreita kuohkeita skonsseja kannetaan menekin mukaan pöytään, josta löytyy monenlaista suolaista ja makeaa syötävää skonssien lisäksi. Laajasta teevalikoimasta löytyy mielenkiintoisia teelaatuja jokaisen makuun.”

Naantalin Metsätähti

”Herkullista, rakkaudella valmistettua ja tarjoiltua lounasruokaa Naantalin Soinisissa. Metsätähti on kahvila, lounaspaikka ja tilausravintola. Kahvilan puodissa on myynnissä paikallisia tuotteita, kuten lähiruokaa ja käsitöitä.”

Hejm, Vaasa

”Kalastuksen talo Vaasassa on uljas näky jo itsessään. Upeaa puuarkkitehtuuria, jonne avara ja tyylikäs Hejm sulautuu mainiosti. Keittiön kulmakivinä ovat hyvä ruoka ja pohjalaiset, sesongin mukaiset raaka-aineet, jotka näkyvät listan kaikissa annoksissa.”

Laanilan Kievari, Saariselkä

”Annokset ovat huolella tehtyjä ja maukkaita. Puolukkavispipuuro on nostettu uudelle tasolle. Alusta asti mukana ollut toinen sukupolvi on ottamassa täyden vastuun toiminnasta. Palvelu on persoonallista ja viinisuositukset hyviä.”

Ravintola Aito, Helsinki

”Mainio kortteliravintola Töölössä, joka ei petä koskaan. Mutkatonta, rentoa ja maukasta. Annoksissa maistuvat pientuottajien lihat, riista, marjat ja sienet. Sydämellinen ja lämmin palvelu. Ja ne viinivalinnat, ne osuvat nappiin joka kerta.”

Pizzorante Bro, Helsinki

”Hienosti uudistettu konsepti, jossa hinta-laatusuhde on kohdillaan. Kaunis, avara miljöö on saanut myös korona-aikana ruokailijat viihtymään. Erinomaiset, hieman omaperäiset pizzat ovat ihan parasta. Rohkea veto korkeatasoisen hotellin ravintolakonseptiksi. Houkuttelee myös tavallisia kuluttajia.”

BasBas, Helsinki

”Yksinkertaista ruokaa laadukkaista raaka-aineista, joita on ihana jakaa pöytäseurueen kesken tai omia itselleen. Kokeile soittaa peruutusaikoja samalle viikolle, koska pöydän varaamisessa 1 kk ennen tulee olla kärppänä. Käy myös uudessa BasBas Kulmassa alakerrassa, et pety!”

Nokka, Helsinki

”Keittiömestari Ari Ruoho tuntee Suomen luonnon ja sen parhaimmat antimet. Kiitos Nokan pioneerityön, ravintola on kerännyt toimittajaverkostoonsa upean ryppään maamme ensiluokkaisia tuottajia. Eikä tässä kaikki: Ruoho hankkii omin käsin osan ravintolan käyttämästä riistasta ja merenantimista. Suomalaisen keittiön vankkumaton äänitorvi.”

Lasipalatsi, Helsinki

”Lasipalatsi tunnetaan blineistään, eikä syyttä. Keskeinen sijainti ja klassikoita listalla.”

Näköalaravintola Haikaranpesä, Espoo

”Kattava seisova pöytä upeilla maisemilla yli vehreän ja merellisen Espoon.”

Kahvitupa Laurentinius, Vantaa

”Erinomaiset pizzat. Taidokkaasti valmistettuja kakkuja ja talon omat jäätelöt. Pistaasijäätelössä ei ole säästelty laadukkaista pistaaseissa ja oliiviöljyssä. Vanhan talon pihapiirissä on mukava nauttia italialaisista herkuista. Viikonlopun brunssi kannattaa myös kokea.”

Sapusca, Vantaa

”Lounaspaikkahelmi Myyrmäen asemalla. Suomalaista kotiruokaa hyvin tehtynä laadukkaista raaka-aineista. Ruoka päihittää sisustuksen!”

2Puuta Bistro & Bar, Hyvinkää

”Piristys kaupungin keskellä, jossa valitettavan moni muu yrittäjä on siirtynyt kauppakeskuksen syövereihin.”

Myymälä Kahvila Leistin Leipomo

”Leipomo Leisti leipoo maan parhaat lihapiirakat. Reunoiltaan paistorapeat ja kuohkean kuoret omaavat lihikset ovat suussa sulavan hyviä. Nämä lihapiirakat eivät kaipaa mausteita. Lihiksiä ja leipomon muita tuotteita voi nauttia Karhulan kahvilassa tai Kotkan Sutelasta sijaitsevasta leipomon myymälästä haettuna.”

Ravintola Kastu, Salo

”Pelkistetty skandinaavinen sisustus kätkee sisälleen lämpimän palvelun ja kuuman josper-hiiliuunin, joka viimeistelee useat annokset herkullisiksi.”

Lähde: Syö hyvin Suomessa-karttapalvelu