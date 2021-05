Pitääkö se hiiligrillin kansi nyt sulkea vai jättää auki – ja mahtava perunaherkku, jota kannattaa kokeilla

Grillaamisen ei tarvitse olla välineurheilua, mutta lämpömittari on yksi tärkeimpiä välineitä.

Grillaaminen on periaatteessa helppoa, mutta joskus siinä voi tuntea pientä epävarmuutta. Esimerkiksi vain satunnaisesti mökillä grillaava saattaa pohtia esimerkiksi sitä, mistä tietää, onko liha, kala tai kana varmasti kypsää? Tai tuliko tuotteita kypsennettyä kenties liikaa?

Jarkko Nikkanen ja Robert von Bell tarjoavat oppeja grillaamiseen uudessa kirjassaan Grilli Tulessa (Readme).

– Kun esimerkiksi kaupunkilainen grillaa mökillä sen muutaman kerran vuodessa, saattaa ensimmäisillä kerroilla olla hetken hieman haavi auki, että mites tämä tehtiinkään. Kirja tarjoaa varmuutta tekemiseen, perustietoa, Jarkko Nikkanen kertoo kirjan teemasta.

Viskilähettiläs Jarkko Nikkanen ja ravintoloitsija Robert von Bell kirjoittivat yhdessä grillauskirjan. Reseptit ovat von Bellin käsialaa.­

” Kun esimerkiksi kaupunkilainen grillaa mökillä sen muutaman kerran vuodessa, saattaa ensimmäisillä kerroilla olla hetken hieman haavi auki, että mites tämä tehtiinkään.

Lämpömittari on tärkeimpiä välineitä

Grillaaminen menee joskus hieman välineurheiluksi, Nikkanen on huomannut. Yksi tärkeimpiä välineitä on kuitenkin ehdottomasti lämpömittari, kirjassa painotetaan. Se antaa varmuutta siihen, että lihan saa juuri niin kypsäksi kuin se halutaan.

Lämpömittari tuo myös turvaa. Esimerkiksi kanan tulee olla yli 72-asteinen salmonellariskin takia.

Grillaamisessa on erilaisia koulukuntia. Toisten ohjeiden mukaan grillissä kannattaa kypsentää lihoja aina kansi kiinni, mutta uuden kirjan ”vältä näitä -listassa” on myös toisenlainen neuvo.

– Vältä grillin kannen sulkemista, jos grillaat suoraan loimottavien hiilien päällä. Se musta savu jää pyörimään grillin sisälle ja antaa pahan maun ruokaan, kirjassa kerrotaan.

Lihatalo HK suosittelee taas hiiligrillin kannen kiinni pitämistä grillatessa. Lihatalon sivuille kerrotaan, että hiiligrillin pohjassa ja kannessa olevilla aukoilla voidaan säätää ilman virtaamista grillissä. Mitä enemmän aukot ovat auki, sitä kuumempi hiillos on. Ilman virtaaminen ala-aukoista hiilloksen läpi kohti kantta tekee hiiligrillistä ikään kuin kiertoilmauunin, sivuilla kuvaillaan.

Atria kertoo sivuillaan, että esimerkiksi pallogrillin kuvun sulkeminen tai auki pitäminen riippuu grillattavasta lihasta. Nahallisia ja muita rapeaa pintaa vaativia lihoja grillatessa kupu pidetään pääsääntöisesti auki.

Ohutleikkeet broilerista, naudanfileestä ja possusta sekä lehtipihvit ja grillipihvit kannattaa grillata aina kupu auki, samoin makkarat ja pekoni, sivuilla ohjeistetaan. Isompia lihoja grillattaessa kupu pidetään kiinni. Silloin liha kypsyy pikkuhiljaa miedolla lämmöllä. Myös vähärasvaiset lihat kannattaa grillata kupu kiinni, jotta mehukkuus säilyy, Atrian neuvot pallogrillin käyttämiseen kuuluvat.

Muita uudessa kirjassa mainittuja vältettäviä asioita ovat ruokaöljyn laittaminen suoraan grilliin. Öljy kuuluu vain grillattavaan ruokaan. Kirjassa muistutetaan lisäksi, että sytytysneste tuo ruokaan ainoastaan huonoa makua. Sytytyspalat ovat parempi ratkaisu.

Kiire ei sovi grillaamiseen. Grilli tulee sytyttää hyvissä ajoin ennen grillaamista ja tuotteille on hyvä antaa aikaa maustua.

Varma marinadi ja maustumisajat

Koska Jarkko Nikkanen on niin kutsuttu viskilähettiläs, viski on vahvassa roolissa useissa kirjan resepteissä. Ohjeissa on myös hyviä mausteseoksia ja marinadien ohjeita. Esimerkiksi kirjan varma marinadiohje sisältää sitruunamehua, suolaa, mustapippuria, chilijauhetta, valkosipulia, oliiviöljyä ja tuoreita yrttejä. Piimän käyttäminen marinadissa mureuttaa lihaa, kirjassa kerrotaan.

Isot lihat vaativat 6–12 tunnin marinoitumisen. Keskikokoiset lihat sekä tofu, kasvikset ja vaikka portobellosienet marinoituvat mukavasti 1–3 tunnissa.

Grillatessa kannattaa huomioida pääainesten lisäksi myös lisukkeet. Kirjassa on toimiva ohje, joka sopii kaikille. Maukkaat perunavartaat on helppo resepti ja vaatii noin tunnin maustumisajan.

Jarkko Nikkanen kannustaa luoviin kokeiluihin grillin ääressä.

– Kokeile rohkeasti eri grillaustapoja, äläkä vaivu epätoivoon, vaikka et onnistuisi ensimmäisellä kerralla. Virheistä oppii, kirjassa muistutetaan.

Perunavartaat

4–5 kpl Siikli- tai Timo-varhaisperunaa

150 g majoneesia

75 ml kuivaa valkoviiniä

1 tl kuivattua salviaa

1 tl kuivattua valkosipulia

puolikkaan limetin kuori raastettuna

suolaa

Valmistusohjeet

Keitä perunat kypsiksi. Jäähdytä. Sekoita majoneesi, valkoviini, salvia, valkosipuli ja limetin kuori, niistä muodostuu marinadi. Leikkaa perunat halki tai sopiviksi paloiksi. Sekoita ne marinadiin ja anna levätä kylmässä noin tunnin ajan. Ota perunat pois marinadista ja laita vartaisiin. Grillaa ja sivele välillä marinadia.

Resepti: Jarkko Nikkanen, Robert von Bell, Grilli tulessa (Readme 2021)