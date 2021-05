Itkettäminen poistaa munakoison kitkeryyden ja paahtaminen vetelän koostumuksen.

Munakoison sesonki on pian täällä, mutta miten se tulisi todellisuudessa valmistaa? Maku kun jää kotikeittiössä helposti kitkeräksi ja koostumus veteläksi.

Savusuolaa-ruokablogia kirjoittava Janica Brander kertoo, että munakoison luontainen kitkeryys poistuu itkettämällä munakoisoa suolalla.

– Munakoisoa itketetään suolan avulla, jotta sen nesteet nousevat pintaan ja kitkeryys häviää.

Itkettäminen onnistuu Janican mukaan tavallisen suolan ja talouspaperin avulla. Hän suosittelee itkettämään munakoisoa vähintään 30 minuuttia.

– Itkettäessä halkaisen munakoison kahtia tai ruoasta riippuen jopa useampaan osaan. Sen jälkeen ripottelen munakoison päälle suolaa ja peittelen suolatun pinnan talouspaperilla. Näin talouspaperi imee kaiken sen nesteen, mitä suola nostaa munakoison pintaan.

Munakoiso on muuntautumiskykyinen. Se sopii täytteeksi, tahnaksi, padaksi ja pohjaksi.­

Janica kertoo, että jotkut ammattikokit väittävät munakoisojen olevan nykyään niin hyvin jalostettuja, ettei itkettämistä enää tarvita.

– Olen itse kuitenkin eri mieltä. Makuaistini on herkkä, joten maistan edelleen kitkerän maun, jos munakoison itkettäminen on jätetty välistä.

Munakoison vetisyys poistuu paahtamalla

Janica listaa munakoison yhdeksi suosikkivihanneksistaan.

– Munakoison paras puoli on se, että se on todella muuntautumiskykyinen vihannes. Se sopii täytteeksi, tahnaksi, padaksi ja pohjaksi. Koostumus on myös luonnostaan ikään kuin kostea ja ”läskimäinen”. Munakoiso on siis ikään kuin vihannesten sianliha.

Vaikka kostea ja ”läskimäinen” rakenne sopii erityisesti uuniruokiin kuten lasagneen ja erilaisiin patoihin, on vetelä koostumus joissain ruoissa myös haitaksi. Jos munakoison kosteudesta haluaa eroon, suosittelee Janica itkettämisen lisäksi myös paahtamaan munakoisoja.

– Esimerkiksi munakoisopizzojen kohdalla haluan, että munakoisot ovat hieman rapeita. Tästä syystä laitan ne itkettämisen jälkeen vielä paahtumaan kiertoilmauuniin noin 20 minuutiksi.

Janica myöntää, ettei munakoiso ole se nopein ja vaivattomin vihannes. Hän kuitenkin vakuuttaa, että vaivannäkö palkitaan.

– Myös lukijani rakastuivat näihin munakoisopizzoihin. Itkettäminen sitä paitsi hoituu kätevästi samalla, kun leikkaa pitsojen täytteitä valmiiksi. Ja jos itkettäminen ja paahtaminen tuntuu työläältä, voi munakoisot heittää padan tai lasagnen sekaan sellaisenaan. Niissä munakoisojen kostea, jopa kermainen koostumus on vain plussaa!

Janican pienet munakoisopizzat

Annoksia: noin 4

Pohjaan tarvitset:

2 munakoisoa

oliiviöljyä

suolaa itkettämiseen

mustapippuria

Täytteeksi tarvitset:

70g tomaattipyrettä

2–3 valkosipulinkynttä

2 teelusikallista yrttisekoitusta

1 dl kirsikkatomaatteja

pari kourallista mozzarellaraastetta

Valmistusohjeet:

Leikkaa munakoisot pyöreiksi siivuiksi. Ripottele talouspaperin päälle suolaa, levitä siivut paperille ja ripottele suolaa vielä siivujen päälle. Anna siivujen itkettyä puolisen tuntia ja painele niiden pinnalle noussut neste paperiin. Levitä munakoisoviipaleet väljästi kahdelle pellille leivinpaperin päälle. Sipaise viipaleiden pintaan oliiviöljyä ja pyöräytä myllystä mustapippuria. Paahda munakoisoja kiertoilmalla 225 asteessa noin 20 minuuttia, kunnes viipaleet ovat rapeutuneet ja kuivahtaneet hieman. Valmistele täytteet, kun munakoisot paahtuvat. Kuori ja murskaa valkosipulinkynnet. Valuta ja leikkaa oliivit siivuiksi. Leikkaa kirsikkatomaatit siivuiksi. Täytä pizzat. Sivele viipaleiden päälle tomaattimurskaa. Ripottele tämän kerroksen päälle valkosipulia ja yrttejä, seuraavaksi tomaatit ja oliivit sekä viimeiseksi runsaasti juustoa. Voit vielä rouhaista pizzojen päälle hieman pintasuolaa. Ota uuni pois kiertoilmalta normaalisäädölle. Paista pizzoja vielä 225 asteessa noin 15 minuuttia, kunnes juusto on sulaa ja kullankeltaista.

Resepti: Savusuolaa.fi