Yksinkertainen ja supermaukas tapa valmistaa kala – tämä klassikkoruoka toimii aina

Kevyesti jauhotettu kala paistetaan kirkastetussa voissa lohkeavan kypsäksi.

Tuore siika on tyylikäs ja upea raaka-aine. Tärkeintä ruoanvalmistuksessa on kunnioittaa sen herkkää makua ja rakennetta.

Myllärin siika on versio ranskalaisesta ruokalajista sole meunière, jossa käytetty kala on merianturaa. Ideana on pyöritellä kalafilee kevyesti vehnäjauhoissa ennen paistamista ja tarjoilla se ruskistetusta voista valmistetun, persiljalla ja sitruunalla maustetun kastikkeen kanssa.

Menetelmä sopii mainiosti myös suomustetuille siikafileille. Paistamiseen käytetyn kirkastetun voin ansiosta kala kypsyy käryämättä ja paistotuloksesta tulee tasainen.

Kala on valmista, kun se on lohkeavan kypsää. Lisukkeena maistuvat ranskalaistyyliset purjolla maustetut linssit.

Katso ohje Soppa365:stä!