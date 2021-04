Myyntitilastojen kärjessä on edelleen einespizza, jota leivotaan 12 miljoonaa kappaletta vuodessa – uusi maku voi olla iloinen yllätys suosikkisipsien faneille

”Roiskeläpäksi” kutsuttu einespizza täyttää 40 vuotta.

Harvassa saattavat olla ne, jotka eivät ole koskaan nauttineet niin kutsuttua ”roiskeläppäpizzaa”. Pienet einespizzat ovat pysyneet pitkään kauppojen einestuotteiden myyntitilastojen kärjessä.

K-ryhmästä ja S-ryhmästä kerrottiin viime vuonna, että pienet jauhelihapizzat ovat yksi myydyimpiä einesruokia. Myös Lidlissä einespizzat ovat suosittuja.

Saarioisen ”roiskeläpäksi” kutsuttu, 200 gramman painoinen mikrotettava einespizza täyttää nyt 40 vuotta. Roiskeläppä on kuluttajien käyttämä lempinimi tuotteelle.

Saarioisten einespizzoja paistetaan vuodessa noin 12 miljoonaa kappaletta. Yhtiö on laskenut, että tilastollisesti jokainen suomalainen syö vuoden aikana keskimäärin kaksi roiskeläppää. Historiansa aikana kyseisiä einespizzoja on syöty yhteensä yli 700 miljoonaa kappaletta, tiedotteessa kerrotaan.

Juhlavuoden kunniaksi ”roiskeläpät” saavat uuden maun, mikä on tuttu suosituista sipseistä. Jauhelihapizzan uusi maku on sipsimaailmasta tuttu sour cream & onion. Uutuustuotteen pakkauksen on suunnitellut helsinkiläistaiteilija Rasmus Tikkanen.

Myös Atria valmistaa vastaavia einespizzoja. Pakastepizzojen yksi myydyimmistä on Ristoranten mozzarellapizza.