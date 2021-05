Tarun pienet suklaakakut kätkevät sisäänsä hurmaavan yllätyksen

Näin valmistat pienet, herkulliset suklaakakut kevään ja kesän kahvipöytään.

Jos nautit kakut lämpiminä, on sisäosa ihanan valuvaa, kuin suklaakastiketta.­

Pienet suklaakakut ovat herkullisia jälkiruokia mihin tahansa kevään ja kesän kahvipöytään. Kakun keskeltä valuva suklaasydän on ihana yllätys. Tällä reseptillä valmistat neljä pientä suklaakakkua.

Kakkujen koostumukseen voi vaikuttaa paistoajan pituudella sekä kakun tarjoilulämpötilalla.

Kakut on valmistettu pieniin paistovuokiin. Ne voi tehdä myös esimerkiksi uunikestäviin kahvikuppeihin, tai muihin vastaaviin, sopivan kokoisiin vuokiin.

Paistoaika on viitteellinen, joten seuraile paistumista koko ajan. Jos herkuttelet kakut lämpiminä, on sisäosa ihanan valuvaa, kuin suklaakastiketta. Mitä jäähtyneempi kakku on, sitä vähemmän sisus valuu. Tarjoile kermavaahdon tai jäätelön kanssa.

Pienet suklaakakut

Annoksia: 4 pientä kakkua

Kakkutaikina

100 g voita

1 dl sokeria

100 g maito

suklaata

2 kananmunaa

2 keltuaista

1 rkl kaakaojauhetta

2 tl vaniljasokeria

2 rkl vehnäjauhoja

Vuokiin

noin 1 rkl ruokaöljyä

½ rkl kaakaojauhetta

½ rkl vehnäjauhoja

Tarjoiluun

kermavaahtoa tai jäätelöä

tuoreita marjoja

kaakaojauhetta

Mittaa kattilaan voi ja sokeri. Kuumenna seosta sen verran, että voi sulaa. Nosta kattila pois liedeltä ja anna jäähtyä hetki.

Lisää hieman jäähtyneen seoksen joukkoon paloiteltu suklaa ja sekoita, jotta suklaa sulaa. Sekoita edellisiin kananmunat ja keltuaiset.

Lisää joukkoon vielä kuivat aineet. Sekoita taikina vispilällä tai nuolijalla tasaiseksi.

Öljyä kevyesti neljä pientä (vetoisuus noin 1 ½ dl) keraamista paistovuokaa. Sekoita kaakaojauhe ja vehnäjauho keskenään. Leivitä paistovuoat kauttaaltaan jauhoseoksella. Jaa taikina tasaisesti neljään vuokaan.

Paista 225 asteessa noin 9-12 minuuttia, tai kunnes kakut ovat paistuneet sopivasti. Kakku saa olla keskeltä vielä hieman hyllyvää.

Kiertoilmauunia käyttäessäsi voit pienentää paistolämpötilaa noin 20 astetta, uunista riippuen. Jos käytät erikokoisia tai erilaisia vuokia, myös sillä on vaikutusta paistoaikaan.

Anna kakkujen jäähtyä muutamien minuuttien ajan ennen tarjoilua.

Jos haluat irrottaa kakun vuoasta, pyöräytä terävällä veitsellä hieman jäähtynyt kakku vuoan reunoista irti ja kumoa kakku varovasti tarjoiluastialle.

Nosta vuoka pois kakun päältä. Voit myös tarjoilla kakun suoraan paistoastiasta.

Siivilöi annoksen päälle kaakaojauhetta ja koristele tuoreilla marjoilla. Lisää kakun viereen vielä kermavaahtoa tai vaniljajäätelöä.

Leivontabloggaaja ja -kirjailija Taru Vihavainen kirjoittaa Pullahiiren reseptit ja leivonvinkit -palstaa, jossa hän jakaa leivontaohjeita Ruokalan lukijoille.

Taru Vihavainen on alkuperäiseltä ammatiltaan fysioterapeutti. Kaikki alkoi ristiäiskakusta, joka sai hänet kiinnostumaan leivonnasta enemmän. Vihavainen aloitti Pullahiiren leivontanurkka -blogin pitämisen vuonna 2006 ja jäi sille tielle. Blogi on saavuttanut vuosien saatossa suosiota ja tavoittaa parhaimmillaan useita kymmeniä tuhansia lukijoita kuukaudessa.

Vihavainen on myös kirjoittanut kolme leivontakirjaa. Lisäksi hän pitää leivontakursseja ja suunnittelee yrityksille reseptejä.

Taru Vihavainen haluaa kannustaa erityisesti vanhempia ottamaan lapset mukaan keittiöön.