Legendaariset ”Sotkun munkit” valmistuvat ilman kananmunaa ja maitoa: ”Kun on kerran tehnyt ja maistanut, halajaa mieli niitä aina”

Sotkun munkit ovat tunnettuja herkkuja. Sotilaskotien munkkiperinteen historian taustalla on nainen, joka piti pullakauppaa reserviupseerikoulun oppilaille yli sata vuotta sitten.

”Sotkun munkit” eli sotilaskodin munkit ovat tunnettuja herkkuja. Ne sopivat myös monenlaiseen ruokavalioon, sillä ne valmistuvat ilman kananmunaa ja maitoa.

Kaikki tietävät torstain hernekeiton ja sotilaskodin munkit, Santahamina sotilaskotiyhdistys ry:n sivuilla kerrotaan.

Sivuilla kerrotaan myös sotilaskodin munkkiperinteen historiaa yli sadan vuoden takaa:

”Kolmannen polven venäläisemigrantti, yksinhuoltajaäiti Varvara Schantin osti haminalaisesta Aholaisen leipomosta leipomotuotteita ja myi niitä eteenpäin ensin venäläisille ja RUK:n toiminnan alettua 1920 suomalaisille reserviupseerikoulun upseerioppilaille.”

Juuret Schantinin liikeideassa

Lisäksi Turun seudun lottaperinneyhdistys ry:n historiikissa kerrotaan, että leivoskauppias Varvara Schantin (1870–1941) myi käsikärryistä munkkeja ja piirakoita reserviupseerikoulun oppilaille. Hän piti pullakauppaa myös maastoharjoituksien tauoilla.

”Varvara Schantin oli lämminsydäminen ihminen, jota nuoret miehet mielellään kuuntelivat. Reserviupseerikoulun kurssijulkaisuissa häntä on kuvailtu sekä kaikkien Suomen munkkien että RUK:n oppilaiden äidiksi”, Suomalaisen kirjallisuuden seura kertoo.

Sotilaskotiyhdistyksen sivujen mukaan sotilaskotien hillomunkkien juurten uskotaan olevan Schantinin liikeideassa.

Reseptit pysyneet pitkään samana

Nykyisin käytössä olevat reseptit eivät ole täysin tuolta ajalta, mutta pitkät perinteet ohjeilla on. Esimerkiksi Santahaminan sotilaskodin hillomunkin perusresepti on pysynyt muuttumattomana 1980-luvun alusta lähtien. Hillona on käytetty omena- tai vadelmahilloa.

Santahaminan sotilaskodista kerrotaan Ilta-Sanomille vappuviikolla, että vaikka Sotkun munkkien yleisohjetta onkin jaettu, sotilaskoti pitää tarkemman reseptin omana tietonaan.

Makuvivahteet eroavat esimerkiksi käytettyjen mausteiden mukaan, sotilaskodin sivuilla mainitaan.

Alla olevaa reseptiä on jaettu julkisesti. Ohje julkaistiin muun muassa Helsingin Sanomissa vuonna 2001.

– Kun niitä on kerran tehnyt ja maistanut, halajaa mieli niitä aina, suosittua Sweet Food O’Mine -ruokablogia kirjoittava Sari Spåra kuvailee Sotkun munkkien valmistamista koskevassa ohjeessaan.

Sotkun munkit

½ l vettä

50 g hiivaa

½ tl suolaa

1 dl sokeria

100 g voita tai margariinia

noin 900 g vehnäjauhoja

½–1 tl kardemummaa

Paistamiseen:

paistinrasvaa tai öljyä

Valmistusohjeet