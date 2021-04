Kokki kertoo podcastissa, mikä on aivan ”perisynti” pallogrillin kanssa – syyllistytkö itse?

Isot lihat ja makkarat grillataan hieman eri tavoin.

Vaikka kevääseen kuuluu vaihteleva sää auringosta räntäsateeseen, grillikausi on alkamassa.

Kerroimme viime viikolla tärkeästä vaiheesta lihojen grillaamisessa. Kari Aihinen muistutti, että lihoja ei kannata nauttia suoraan grillistä, vaan niiden on hyvä vetäytyä hetki foliokääreessä. Näin lihasta tulee mehukkaampaa.

Hyvä hiillos on tärkeä

Makkaran grillaaminen pallogrillissä on monille tuttu tapa. Isompia lihoja grillatessa tarvitaan kunnon lämpöä, mutta makkaroita grillatessa miedompi lämpö on parempi. Jos grilli on liian kuuma, tulos ei ole kovin hyvä.

Tästä muistuttaa vuonna 2014 Grillimaisteri-kilpailun voittanut Viivi Laube-Pohto. Hän kertoi Menestysresepti-podcastissa tyypillisestä virheestä pallogrillin kanssa.

– Perisynti pallogrillin kanssa on, että siinä kohtaa, kun päältä kärvennetyt makkarat ovat kylmiä sisältä ja hieman sytytysnesteen makuisia makkaroita on jo syöty, grillissä on yleensä täydellinen hiillos.

Makkaroita ei kannata tuikata liekkeihin.

Grillimestari Patrik Qvarnström antoi viime vuonna hyvän ohjeen sopivasta hiilloksesta.

– Grilli täytyy myös sytyttää tasaisesti ja hiilloksen on oltava tasainen. Normaalissa pallogrillissä hyvä hiillos syntyy noin 25–30 minuutissa.

Lisäksi Snellmannin sivuilla kerrotaan, että makkarat saattavat jäädä kuiviksi liian korkeassa lämmössä. Raakamakkarat tarvitsevat hieman pidemmän ajan kuin muut grillimakkarat.

Halvalla ei välttämättä saa hyvää

Viivi Laube-Pohto kertoi podcastissa myös erilaisista grilleistä. Kaikkein helpoin vaihtoehto on kaasugrilli, jossa lämpötiloja voi säätää nopeasti. Oli vaihtoehto sitten mikä tahansa, Laube-Pohto ei kannata lyhytaikaisia vaihtoehtoja.

– Tärkein asia on satsata pikkuisen enemmän. Halvallakin saa, mutta ei ole mikään ekoteko ostaa todella halpaa grilliä, mikä raahataan kaatopaikalle parin vuoden päästä. Laadukkaammissa grilleissä on pitkä takuuaika ja niihin voi ostaa varaosia. Silloin saa itselleen monivuotisen pelin, hän sanoi podcastissa.

Laube-Pohto painottaa lisäksi puhtauden merkitystä. Keväällä grilli on hyvä puhdistaa sisältä ja ulkoa.

– Ja muista, kun grillataan, pidetään kansi alhaalla. Kannen alla lämpötila pysyy vakaampana. Hyvä maku ruokaan syntyy siitä, että lämmin ilma kiertää vapaasti grillin sisällä, Viivi Laube-Pohto muistutti aiemmassa jutussamme.

