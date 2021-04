Testasimme kauppoihin tulleen uuden peruna-burgerisämpylän, jota burgerifanit hehkuttavat – ota talteen hyvä sinappiaiolin ohje

Testasimme burgerisämpylän, joka on lajissaan uusi Suomen marketeissa.

Kauppoihin on tullut uudenlainen burgerisämpylä, perunaa sisältävä, amerikkalaistyyppinen potato bun.

– Burgerihifistelijöiden ihailun kohteeksi on noussut nyt kansainvälisistä suosikkiravintoloista tuttu amerikkalaistyyppinen potato bun, jota vähittäiskaupasta ei ole aiemmin löytynyt, Vaasanin Street Food -tuoteryhmäpäällikkö Minna Lamberg kertoo.

Peruna antaa sämpylälle sitkoa, jonka ansiosta rakenteeseen tulee pehmeyttä, tiedotteessa kuvaillaan. Vaikka sämpylä painuukin käsissä lyttyyn, se ei murene, tuotetta kuvaillaan.

Tuote on tarkoitettu erityisesti smash-burgereiden kokkaamiseen. Yksi keskeinen asia smash-burgereissa on tekniikka, jossa pihvit paistetaan siten, että niitä litistetään pannulla.

Sämpylän ainesosaluettelon mukaan taikinassa on 7 prosenttia perunahiutaleita.­

Uutuustuotetta kehiteltäessä sitä testattiin hampurilaisiin intohimoisesti suhtautuvan burgeriyhteisön Burger Lovers Finlandin jäsenten keskuudessa.

Sämpylöille on tarkka lämmitysohjeensa: sämpylä paahdetaan halkaisupinnoiltaan pannulla tai paistolevyllä. Perunasämpylä pehmenee huomattavasti halkaisupinnoilta paahtaessa, tiedotteessa kuvaillaan.

– Perunasämpylälle tyypilliset ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa vasta oikeaoppisesti lämmitettäessä, eli sisäpinnoilta paahdettaessa. Se vaatiikin kokilta hieman perehtymistä hampurilaiskulttuuriin, Lamberg sanoo.

”Todella pehmeä”

Testasimme uutuuden kotikeittiössä. Maisteluun osallistui kaksi aikuista ja yksi lapsi. Testaajat arvioivat sämpylän makua ja koostumusta.

Tältä perunasämpylät näyttävät ennen lämmittämistä. Niille on annettu tarkka lämmitysohjeensa. Sämpylän paino on 70 grammaa, halkaisija on 11,4 senttiä.­

Kun sämpylät oli paahdettu, pihvit paistettu ja burgerit kasattu muilla täytteillä, testaajat kertoivat ensituntumansa sämpylästä.

– Todella pehmeä ja hyvä. Briossimainen, aika makea, sanoi toinen aikuisista.

Hänen mukaansa sämpylät olivat hieman makeampia kuin Hokkaido milk bun -nimiset, pehmeät burgerisämpylät, joista kerroimme aiemmin.

Makeuden pisti merkille myös toinen aikuinen maistelija, joka piti sämpylöiden makua ja koostumusta ihan hyvänä.

– Ihan jees, kuului arvio.

– Koostumus on kiva, helppoa syötävää. Peruna ei maistu. Voisin ostaa näitä, toinen aikuistestaaja totesi.

9-vuotias maistelija antoi sämpylöille kiitosta.

– Ihan kuin jossain hyvässä ravintolassa!

Burgerit ovat herkutteluruokaa, eivätkä luonnollisestikaan kuulu päivittäiseen syömiseen. Vaasan Street Food Soft Bun -nimeä kantavassa tuotteessa on sokereita 6,3 grammaa sataa grammaa kohden. Rasvaa on 5,5 grammaa ja suolaa on 0,9 grammaa. Ravintokuitua on 3,2 g/100 g. Yksi sämpylä painaa 70 grammaa.

Minkä tahansa burgerin väliin voi kokeilla Burger Lovers Finland -yhteisöä perustamassa olleen Antti Suikkarin sinappiaiolia.

Sinappiaioli

2 dl majoneesia

2 valkosipulinkynttä raastettuna

1 rkl dijonsinappia

2 rkl kokojyvädijonia

1 rkl sitruunamehua

0,5 tl suolaa

0,5 tl mustapippuria

Sekoita yhteen ja nauti burgerin välissä.

Smash-burgereiden tekniikkaa

Smash-burgereiden pihvimassa pyöritellään ensin palloksi, joka liiskataan sipuleiden kanssa pannulle.

Burgerin valmistuksessa on tärkeää tehdä sämpylän osalta kaikki valmiiksi ennen kuin pihvit laitetaan tulille, Antti Suikkari kertoo. Pihvin paistamisessa pannun kuumuus on tärkeää – lihan tulee todellakin palaa siihen, jotta karamellimaisen rapea, pitsireunainen maillard syntyy.

Tekniikka vaatii siis hyvän ilmaistoinnin ja saattaa herkistää palovaroittimen ulvomaan.

Pihvit voi litistää myös leivinpaperilla vuoratulla kattilalla, mikä on hygieeninen ja kätevä tapa.

Pihvin paistoaika lasketaan sekunneissa, nopea kääntö ja juusto toiselle puolelle. Hetken odottelun jälkeen pihvit päällekkäin ja sämpylälle, Suikkarin vinkit kuuluvat.

