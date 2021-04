Kuuluvatko rusinat simaan? Niillä on tärkeä tehtävänsä, mutta simassa olleita rusinoita ei ehkä kannata popsia

Suomalaisille esitetty rusinakysymys jakaa eri sukupolviin kuuluvia.

Rusinoiden yksinkertainen tehtävä on olla merkkinä siitä, että sima on tekeytynyt.­

Munkit ja sima ovat ehdottomia vappusuosikkeja, selviää Lejos Oy:n tuhannelle suomalaiselle teettämästä tutkimuksesta. Kyselyssä selvitettiin suomalaisten herkuttelutottumuksia.

Sima koetaan tärkeäksi vappujuomaksi koko Suomessa. Kyselyssä tiedusteltiin, kuuluvatko rusinat simaan?

Lähes 75 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että rusinat kuuluvat simaan, tiedotteessa kerrotaan.

Nuoremmat kyseenalaistavat

Asia jakaa kuitenkin nuoria ja iäkkäämpiä.

Alle 25-vuotiaat kyseenalaistivat rusinoiden kuulumiseen simaan. Heistä vain 43 prosenttia kannatti niitä. 65–75-vuotiaista 90 prosenttia oli sitä mieltä, että simassa tulee olla rusinoita.

– On hauska huomata, että jotkin perinteet pitävät pintaansa – kuten rusinat simassa! Nuoremmalle sukupolvelle tuntuvatkin maistuvan hieman twistatut perinteet, kuten vaikkapa viime vuosina kauppoihin tulleet kirpeät rusinat, Lejoksen PR Manager Säde Svar sanoo.

– Hyvänä vinkkinä voinkin todeta, että jos sima ei ole vielä ehtinyt tekeytyä, niin kombucha maistuu mainiosti vapun juhlajuomana, kirpeillä rusinoilla tai ilman.

Miksi simassa on rusinoita?

Niiden yksinkertainen tehtävä on olla merkkinä siitä, että sima on tekeytynyt. Sima on valmista, kun pullon pohjalle tiputetut rusinat nousevat pintaan.

Siman rusinoita ei kannata syödä, sillä ne keräävät hiivan itseensä, vuonna 2017 varoiteltiin. Yle kertoi silloin, että jos simassa olleita rusinoita popsii liikaa, ne voivat aiheuttaa vatsaoireita.

”Simalla kilistely päätyy pahimmillaan vessaralliksi”, Yle kirjoitti.

Entä tippaleipä ja muut herkut?

Kyselyn perusteella vappupöydän kolmanneksi suosituin herkku on nakit ja neljänneksi tippaleipä.

Tippaleivän suosion suhteen näkyy maantieteellisiä eroja. Etelä-Suomessa siitä pidetään eniten, mutta Pohjois-Suomessa asuvista vastaajista vain kolme prosenttia kertoi sen olevan vappusuosikki. Kyselyn mukaan munkit ovat tärkeämpiä Itä- ja Pohjois-Suomessa kuin etelässä.

Tippaleipä jakaa mielipiteitä.­

Tutkimus toteutettiin Bilendin verkkopaneelissa viikoilla 10 ja 11 / 2021. Kyselyyn vastasi n=1000 täysi-ikäistä suomalaista.