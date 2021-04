Idan suklainen brownie yhdistyy kermaiseen juustokakkuun ja tulos on jotakin uskomattoman hyvää – tämä ohje nousi suursuosioon

Suositut ruokavaikuttajat kokosivat voimansa yhteen ja julkaisivat kirjan rakastetuimmista ohjeistaan.

Kymmenen tunnettua ruokavaikuttajaa jakavat suosituimmat reseptinsä uudessa kirjassa 100 parasta. Toistaiseksi vain sähköisenä myytävässä kirjassa on monipuolinen kattaus kaikenlaisia reseptejä arkiruoista herkkuihin.

Kirjassa on ohjeita Ida Syväniemeltä, Hanna Hurtalta, Oona Poutiaiselta, Tara Junkerilta, Saara Atulalta, Jenni Häyriseltä, Sanna Hiltuselta, Anniina Kotirannalta, Hannele Hyväriseltä ja Kaie Hakoselta.

Brownie kohtaa juustokakun

Vappua ja kevään kahvitteluja ajatellen Iida`s Food Journey -blogia kirjottavan Iida Syväniemen Marjainen brownie-juustokakku on ohje, joka kannattaa ottaa talteen. Kakku on todettu toimivaksi ja sitä tehdään paljon. Se on Syväniemen blogin kokatuin herkku.

Jos haaveilet jostain mehevästä ja täyteläisestä, on tämä resepti tehty juuri sinulle. Ihanan suklainen brownie kohtaa kermaisen juustokakun, jossa kirpeät marjat piristävät raikkaudellaan, Syväniemi kuvailee kakkua kirjassa.

– Jos haluat yllättää rakkaasi, ystäväsi, äitisi, isäsi tai ihan kenet vaan, on tämä kakku täydellinen valinta.

Marjainen brownie-juustokakku

Juustokakkutäyte:

1 prk creme fraichea

300 g Philadelphia-tuorejuustoa (huoneenlämpöistä)

2 dl kuohukermaa

3 kananmunaa (huoneenlämpöisiä)

0,5 dl sokeria

1 tl vaniljasokeria

1,5 rkl maissitärkkelystä

puolikkaan sitruunan mehu

Marjatäyte:

1 dl pakastevadelmia

1 dl pakastepuolukoita

1/4 dl sokeria

lisäksi: 1 rasia tuoreita vadelmia ja 1 rasia tuoreita pensasmustikoita

Browniepohja:

150 g tummaa suklaata

150 g voita

2,5 dl sokeria

2 kananmunaa (huoneenlämpöisiä)

1 tl leivinjauhetta

1,5 dl vehnäjauhoja

Valmistusohjeet

Laita uuni kuumenemaan 175 asteeseen. Vuoraa n. 24 cm pyöreä vuoka leivinpaperilla.

Valmista ensiksi browniepohja. Sulata voi ja 150 g suklaata kattilassa.

Rouhi loput jäljelle jääneestä suklaalevystä ja laita sivuun. (Suklaalevyt ovat usein 200 g, joten tässä kohtaa rouhit sen 50 g.)

Vatkaa munat ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi. Yhdistä kuivat aineet keskenään.

Yhdistä sokeri-munavaahto ja suklaa-voi seokseen.

Lisää kuivat aineet ja suklaarouhe. Sekoita nuolijalla tasaiseksi. Kaada taikina vuokaan ja jätä hetkeksi odottamaan.

Täytteen valmistaminen:

Vatkaa kerma löysäksi vaahdoksi. Lisää tuorejuusto, creme fraiche, vaniljasokeri, maissitärkkelys ja sitruunamehu. Sekoita, mutta varo juoksettumista.

On hyvä, jos kaikki ainekset ovat huoneenlämpöisiä.

Lisää kananmunat yksitellen samalla vatkaten.

Aloita sitten kakun kokoaminen. Ripottele ensin tuoreita vadelmia brownie-pohjan päälle. (n. 8–10 kpl) Kaada sitten täyte päälle ja tasoita nuolijalla.

Survo pakastepuolukat ja vadelmat soseeksi, lisää sokeri.

Lusikoi marjasosetta massan päälle ja pyörittele veitsellä ympyröitä. Näin saat kauniin marmoripinnan juustokakulle.

Paista uunissa 175 asteessa keskitasolla n. 30–40 minuuttia. Jos pinta tummuu liikaa, laita leivinpaperi kakun päälle.

Sulje uuni, kun kakku on paistunut ja jätä kakku uuniin jälkilämmölle vielä 30 minuutiksi.

Tämä kakku on aika löysä, mutta jos tykkäät kypsemmästä, paista hieman pidempään. Anna kakun jäähtyä jääkaapissa noin pari tuntia ennen tarjoilua, mutta mielellään yön yli.

Tarjoa marjainen brownie-juustokakku tuoreiden marjojen tai marjasoseen kera.

Ripottele tuoreita marjoja päälle ennen tarjoilua ja voilá. Kakku on parasta huoneenlämpöisenä, joten se kannattaa nostaa huoneenlämpöön ainakin tunti ennen tarjoilua.

Vinkki: Voit laittaa uunin alatasolle pellin, jossa on vettä välttääksesi pinnan halkeamisen.

Laskiaispulladonitsit ja ihanin porkkanakakku

Kirjaan on valittu myös muun muassa Jenni Häyrisen Pinaatti-lohilasagne sekä ”pomminvarma” naanleipä. Sanna Hiltusen ohjeissa on muun muassa kekseliäät laskiaispullamuffinssit. Mikäänhän ei estä tekemästä laskiaispullaherkkuja kesälläkin.

Hanna Hurtan vodkapasta on täydellinen viikonloppuruoka. Vodkan lisäämisestä pastaan hän kirjoittaa:

– Saattaa kuulostaa kummalliselta, mutta lupaan: on ihan hemmetin hyvää.

Kesäherkuista yksi kiinnostava ohje on esimerkiksi Hannele Hyvärisen savustetut perunat. Hänen ohjeissaan on myös maukas kakku, joka sopii montaa erilaista ruokavaliota noudattavien kahvipöytään. Snickers-kakku on gluteeniton ja vegaaninen.

Lisäksi muun muassa Anniina Kotirannan ”ihanin porkkanakakku” on hyvä valinta kahvitteluihin milloin vain. Arkiruokaa ajatellen Kaie Hakoselta on kirjassa käytännöllinen ohje, astetta paremmat uunijuurekset.

Taitavien ja suosittujen tekijöiden yhteinen kirja on hyvä tiivistelmä maukkaita ohjeita.

– Yhdessä tekeminen on ollut inspiroivaa ja hauskaa – ja herkullista, sillä kukaan ei ole voinut olla testaamatta muiden taitureiden reseptejä, kirjan esipuheessa kuvaillaan.

Lähde ja resepti: 100 parasta