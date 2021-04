Vertailussa 7 myydyintä pakasteranskispussia: Kalleimmassa eniten rasvaa – näin saat niistä kotiuunissa astetta rapeampia

Vertailimme isojen ketjujen myydyimpiä pakasteranskalaisia.

Pakasteranskalaisten suosio on kasvanut kuluneen vuoden aikana.

– Ranskanperunoiden myynti on ollut kasvussa jo useamman vuoden, mutta kyllähän viime vuonna nähtiin ennätysmäisiä myyntejä, kun koronan myötä ruokailujen painopiste siirtyi koteihin, myyntipäällikkö Juha Nieminen SOK Marketkaupan ketjuohjauksesta kertoi.

Koostimme isojen ketjujen seitsemästä myydyimmästä pakasteranskistuotteesta ravintoarvoja ja hintoja. Vertailimme tuotteiden energiamääriä, suolan ja rasvan määriä sekä hintoja. Lisäksi listasimme tuotteiden valmistusmaat.

Kallein oli rasvaisin, mutta kotimainen

Energiamääriltään ja rasvan osalta tuhdein tuote on Oolannin uunirapeat ranskanperunat. Rasvaa on 6 grammaa 100 grammaa kohden, mikä on lähes kaksinkertainen määrä esimerkiksi Harvest Basketin ranskalaisiin verrattuna. Oolannin tuote on kilohinnaltaan listan ranskiksista kallein.

Rasvaa ranskalaiset perunat kuitenkin tarvitsevat maistuakseen siltä kuin pitääkin. Yleisesti myydyimpien ranskalaisten rasvan määrä vaihtelee 3–6 gramman väliltä 100 grammaa kohden.

Alankomaat ja Belgia yleisiä valmistusmaita

Suolaa ranskiksiin lisätään yleensä itse paistamisen jälkeen. Suolan määrät listan tuotteissa vaihtelevat 0,01 ja 0,6 gramman välillä sataa grammaa kohden.

Kaikki myydyimpien ranskalaisten listan tuotteet, jotka edustavat ketjujen omia merkkejä, on valmistettu muualla kuin Suomessa.

Pirkan, K-menun ja Lidlin Harvest Basketin ranskikset on valmistettu Belgiassa, Rainbown kaksi listalla olevaa tuotetta taas Alankomaissa. Suomessa valmistettuja olivat ainoastaan Mummon ja Oolannin ranskikset.

Näin saat astetta parempia kotiranskiksia

Kuumenna uuni ajoissa kuumaksi. Joillekin tuotteille suositellaan jopa 250 asteen lämpöä.

Kuumenna myös pelti lämpiävässä uunissa ennen ranskisten paistamista.

Lisää jäiset ranskikset kuumalle pellille.

Paista rapeiksi, kääntele ranskiksia pari kertaa paiston aikana.

Mausta suolalla paistamisen jälkeen.

Myös suosituilla airfryer-keittimillä saa maukkaita lopputuloksia.

Myös itse tekemällä saa maukasta

Lohkoperunat ovat vaihtoehto valmisranskiksille. Kerroimme aiemmin hyvästä ohjeesta, joilla niihin saa lisää rapeutta.

Jos haluaa valmistaa ranskiksia alusta asti itse, puikula on niihin erittäin sopiva perunalajike.