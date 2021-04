Mehevien mokkapalojen yksinkertainen salaisuus on tässä – eikä voita tarvita!

Mokkapalat kuuluvat rakastetuimpiin kotileivonnaisiin.

Koko perheen suosikkileivonnainen on helppo valmistaa ja onnistuu aloitteleviltakin leipureilta.

Tavallisesti mokkapalojen taikinaan käytetään sulatettua voita, mutta sen voi hyvin vaihtaa kasviöljyyn. Näin leivonnaisen kovan rasvan määrä vähenee minimiin. Maku on silti yhtä hyvä, ellei jopa parempi. Tärkeää on valita käyttöön neutraalinmakuinen, tavallinen rypsiöljy tai oliiviöljy, jonka pullossa on mieto maku mainittu erikseen.

Pehmeän rakenteen salaisuus on taikinaan öljyn ohella lisätty maitorahka.

Proteiinipitoisena se sitoo leivonnaiseen kosteutta ja tekee siitä mehevän. Valmistus on yhtä helppoa kuin minkä tahansa mokkapalojen.

