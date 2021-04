Hannamarin sushitötterö on täydellinen ratkaisu, jos sushin vääntämiseen ei ole aikaa – helpompi tapa, jolla saa ihanat herkut

Tuoreessa ruokakirjassa on mutkattomia ohjeita.

– Tuppaamme usein tekemään ruoanlaitosta liian monimutkaista, vaikka hyvä ruoka saa olla mutkatonta. Makua voi lopulta luoda pienellä vaivannäöllä, toteaa rovaniemeläinen ruokakirjailija ja valokuvaaja Hannamari Rahkonen tuoreessa kirjassaan.

Kolmekymppinen Rahkonen on juuri julkaissut Hyvän ruoan kirjan (Readme), jossa hän tarjoaa monipuolisia reseptejä niin arkiruoista, kastikkeista kuin jälkiruokaherkuistakin.

– Kirja on itseoppineelta kokilta toiselle, hän kirjoittaa.

Maku edellä

Kirjassa on vähähiilihydraattisia ohjeita, jotka on suunniteltu maku edellä. Hannamari kertoo, että pitää erityisesti vaivattomista ruokaohjeista. Hyvän ruoan kirjassa tarjotaan myös neuvoja kotiruoan maustamiseen.

– Opettelemalla lihan ruskistamisen taidon, kuullottamalla, graavaamalla, itkettämällä, marinoimalla tai sillä, että malttaa olla paistamatta kalaa liian kuivaksi. Saat ruokaan luonnetta, kun näytät kokonaisille mausteille morttelia ja paahdat maustetahnat pannulla ennen ruokaan lisäämistä.

Ystävien kesken kokkaillaan yhdessä

Kirjassa on paljon Rahkosen omia lempiruokia ja reseptejä, joista hänen lähipiirinsä on saanut nauttia. Yksi suosikeista on palsternakkaranskalaiset, joista Hannamari on saanut erityistä kiitosta. Kirjassa on myös raikas resepti ”perunasalaatista” ilman perunaa.

Toinen hauska ohje vaikka vappua ajatellen on sushitötteröt.

Sushin valmistaminen kotona vaatii jonkin verran taitoja, sorminäppäryyttä ja kärsivällisyyttä. Hannamarin sushitötteröiden ohjeessa mutkat laitetaan suoriksi.

Reseptissä ainekset rullataan norilevystä tehdyn tötterön sisään. Sushiriisin onnistumisesta ei tarvitse huolehtia, sillä ohjeessa riisi korvataan kukkakaaliriisillä. Mikään ei tietenkään estä soveltamasta reseptiä itselleen sopivaksi.

Silti saadaan herkkuruoka, jossa on kaikki sushin ihanat maut.

Hannamari kirjoittaa, että valmistaa sushitötteröitä aina ystävien kanssa. Jokainen saa keittiössä oman hommansa.

Valmistamme reilusti täytteitä. Yksi fileoi lohen, toinen leikkaa täydelliset vihannesviipaleet, kolmas valmistaa kukkakaaliriisin ja neljäs sekoittaa wasabimajoneesin, kirjassa kuvaillaan.

Hannamari Rahkosen kirja sopii vähähiilihydraattisia ohjeita kaipaavalle, jolle ruoka on muutakin kuin polttoainetta. Herkullisten makujen lisäksi estetiikka on kirjassa vahvasti läsnä.

Sushitötteröt (4 annosta)

800 g lohifileetä

Kukkakaaliriisi:

500 g kukkakaalia

125 g tuorejuustoa

2 rkl sokeritonta riisiviinietikkaa tai valkoviinietikkaa

½ rkl merisuolaa

Wasabi-majoneesi:

4 dl majoneesia

3 dl kevätsipulin vartta silputtuna

¾ dl wasabi-tahnaa

Lisäksi:

gluteenitonta soijakastiketta

Valmistusohjeet

Fileoi lohesta nahka ja poista halutessasi ruskea kylkiliha. Poista ruodot pinseteillä. Leikkaa lohi puolen sentin paksuisiksi ja noin kolmen sentin pituisiksi viipaleiksi. Voit hiillostaa osan lohifileistä esimerkiksi kaasupolttimella.

Kukkakaaliriisi:

Hienonna kukkakaali monitoimikoneessa tai raasta muruksi raastimen isoimmalla terällä. Kuumenna iso paistinpannu, lisää kukkakaaliriisi ja kypsennä keskilämmöllä noin 10 minuuttia. Liuota suola pienessä kulhossa riisiviinietikkaan. Kun kukkakaaliriisi on kypsää, sammuta levy ja lisää joukkoon tuorejuusto sekä suola-etikkaseos. Sekoita nopeasti isolla lusikalla tasaiseksi. Levitä kukkakaaliseos laakealle lautaselle ja anna jäähtyä jääkaapissa 15–20 minuutin ajan.

Wasabimajoneesi:

Leikkaa kevätsipulin varret ohuiksi renkaiksi. Sekoita kaikki yhteen ja anna maustua vähintään 15 minuuttia ennen nauttimista.

Sushitötteröiden kokoaminen ja taittelu:

Aseta puolikas norilevy lautaselle vaakatasoon. Annostele levyn oikealle puolikkaalle neliön muotoinen ja 0,3 cm paksuinen kerros kukkakaaliriisiä. Aseta muut täytteet viistosti kukkakaalin päälle siten, että ne osoittavat oikeaan yläkulmaan. Nosta levyn oikeaa alalaitaa reilusti kohti täytteiden keskikohtaa, ota tötterö oikeaan käteen ja sujauta norilevyn tyhjä puoli täytteiden ympärille vastapäivään. Dippaa soijakastikkeessa ja nauti!

Vinkki: Jotta sushitötteröistä tulee riittävän napakoita ja mukavia syödä, merileväarkkien tulee olla kuivia. Mikäli leväarkit vaikuttavat sitkeiltä, paahda niitä kuivalla ja kuumalla pannulla 5–10 sekunnin ajan ennen kokoamista.

Resepti: Hannamari Rahkonen: Hyvän ruoan kirja – rakastetuimmat vähähiilihydraattiset reseptit (Readme 2021)